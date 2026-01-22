ETV Bharat / international

પાકિસ્તાનના કરાચીમાં શોપિંગ પ્લાઝામાં લાગેલી આગમાં મૃત્યુઆંક વધીને 61 થયો, મૃતદેહોની ઓળખ માટે કાર્યવાહી

પાકિસ્તાનના કરાચીમાં ગુલ પ્લાઝામાં લાગેલી ભીષણ આગ પર કાબુ મેળવ્યા બાદ એક દુકાનમાંથી ત્રીસ મૃતદેહ મળી આવ્યા છે.

આગમાં મૃત્યુઆંક વધીને 61 થયો
આગમાં મૃત્યુઆંક વધીને 61 થયો (ANI)
By ANI

Published : January 22, 2026 at 8:19 AM IST

2 Min Read
કરાચી: કરાચીના ગુલ પ્લાઝાના કાટમાળમાંથી બચાવ ટીમો કામ કરી રહી હતી, ત્યારે બળી ગયેલી દુકાનમાંથી ઓછામાં ઓછા 30 મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા. કરાચી સાઉથના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ સૈયદ અસદ રઝાએ ડોનને જણાવ્યું હતું કે, મેઝેનાઇન ફ્લોર પર દુબઈ ક્રોકરી નામની દુકાનમાંથી 30 લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે.

વહેલી સવારે, બચાવ કાર્યની ટીમે વધુ ત્રણ મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા હતા, જેના કારણે મૃત્યુઆંક 28 થી વધીને 31 થયો હતો. આ શોધ સાથે, આગકાંડમાં માર્યા ગયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા 61 થવાનો અંદાજ છે. જોકે, રઝાએ કહ્યું કે અંતિમ આંકડો ડીએનએ ટેસ્ટ પ્રાપ્ત થયા પછી જ પુષ્ટિ મળી શકશે.

તેમણે કહ્યું કે ગુમ થયેલા લોકોના સંબંધીઓ અને દુકાનદારોએ અગાઉ અહેવાલ આપ્યો હતો કે તે સમયે દુકાનની અંદર ઘણા લોકો હોઈ શકે છે. રઝાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તેઓએ છેલ્લે પીડિતોનો સંપર્ક કર્યો હતો, ત્યારે તેઓ માનતા હતા કે તેઓ સુરક્ષિત છે અને આગ કાબુમાં આવી જશે, પરંતુ રાહ જોતી વખતે તેઓ ગૂંગળામણથી મૃત્યુ પામ્યા હતા,

પોલીસ વડાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તપાસમાં અત્યાર સુધી કોઈ ગેરરીતિના પુરાવા મળ્યા નથી. સ્થાનિક રહેવાસી રશીદે ડોનને જણાવ્યું હતું કે દુકાને લગ્નની સીઝન માટે સેલની જાહેરાત કરી હતી અને તે મોડી રાત્રે ખુલ્લી રહી હતી, જોકે તે સામાન્ય રીતે રાત્રે 10 વાગ્યે બંધ થાય છે.

શનિવારે રાત્રે ગુલ પ્લાઝામાં આગ લાગી હતી. એમએ જિન્નાહ રોડ પર લાગેલી આગ પર રવિવારે 24 કલાકથી વધુ સમય પછી કાબુ મેળવાયો હતો અને ત્યાર બાદ સોમવારે અગ્નિશામક કામગીરી ફરી શરૂ કરવી પડી હતી કારણ કે ધૂંધળા કાટમાળથી આગ ફરી ભડકી ઉઠી હતી. આગથી પ્લાઝા આંશિક રીતે નાશ પામ્યો હતો. જે 8,000 ચોરસ યાર્ડમાં ફેલાયેલી ગ્રાઉન્ડ-પ્લસ-થ્રી-માળની ઇમારત હતી, જેમાં 1,200 દુકાનો હતી.

કરાચી કમિશનર સૈયદ હસન નકવીએ કરાચીના એડિશનલ ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ આઝાદ ખાન સાથે બળી ગયેલા પ્લાઝાની મુલાકાત લીધી હતી, તેમની સાથે કરાચીના એડિશનલ ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ આઝાદ ખાન પણ હતા, જે સમિતિના સભ્ય છે.

