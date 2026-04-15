બાંગ્લાદેશના રોહિંગ્યા શરણાર્થીઓને લઇને જતી બોટ અંદમાનમાં ડુબી, 250 લોકોના મોતની આશંકા
દક્ષિણ બાંગ્લાદેશના ટેકનાફથી રવાના થયેલું આ જહાજ મલેશિયા જતું હતું ત્યારે ભારે પવન અને વધુ પડતા મુસાફરોને કારણે દરિયામાં ડૂબી ગયું હતું.
Published : April 15, 2026 at 9:17 AM IST
નવી દિલ્હી: રોહિંગ્યા શરણાર્થીઓ અને બાંગ્લાદેશી નાગરિકો સહિત 250 લોકોને લઇને જતી એક બોટ દરિયામાં ડુબી જતા બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર હાઇ કમિશનર ફોર રિફ્યૂઝી (UNHCR) અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર માઇગ્રેશન (IOM)એ સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડીને આ ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે આ વિસ્તારમાં બંગાળી નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.
દક્ષિણ બાંગ્લાદેશના ટેકનાફથી રવાના થયેલું આ જહાજ મલેશિયા જતું હતું ત્યારે ભારે પવન અને લોકોની ભારે ભીડને કારણે પાણીમાં ડૂબી ગયું હતું. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, "UNHCR, UN રેફ્યૂઝી એજન્સી અને IOM, ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર માઇગ્રેશન આ સમાચારથી દુ:ખી છે કે અંદમાનના દરિયામાં રોહિંગ્યા શરણાર્થીઓ અને બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને લઇને જતી એક બોટ પલટી ગયા બાદ પુરૂષ, મહિલા અને બાળકો સહિત 250 લોકો ગુમ છે.
@UNHCR_BGD and @IOMBangladesh are deeply saddened by reports that some 250 men, women and children are missing at sea after a boat carrying Rohingya refugees and Bangladeshi nationals capsized in the Andaman Sea.— UNHCR in Bangladesh (@UNHCR_BGD) April 14, 2026
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, "આ દુ:ખદ ઘટના લાંબા સમયથી થતા વિસ્થાપન અને રોહિંગ્યા માટે પાક્કા સમાધાનની કમીના ભયંકર પરિણામોને દર્શાવે છે. રખાઇન રાજ્યમાં ચાલી રહેલી હિંસાને કારણે સુરક્ષિત પાછા ફરવાની આશાઓ ધૂંધળી થઇ ગઇ છે જ્યારે માનવીય મદદમાં કમી, શરણાર્થી કેમ્બમાં રહેવાની મુશ્કેલ સ્થિતિ, શિક્ષણ અને આજીવિકાની મર્યાદિત પહોંચ શરણાર્થીઓની સુરક્ષા અને તકની શોધમાં આવી ખતરનાક દરિયાઇ મુસાફરી કરવા દબાણ કરી રહી છે."
UNHCRએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વિવિધ પરિબળોને કારણે અંદમાન સાગર જોખમી મુસાફરી કરતા લોકોનો જીવ લઈ રહ્યો છે.વિદેશમાં સારા પગારનું વચન, ઘણીવાર દાણચોરી નેટવર્ક દ્વારા ફેલાવવામાં આવતી ખોટી માહિતી સાથે રોહિંગ્યા અને બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને મોટા જોખમ ઉઠાવવા મજબૂર કરે છે. આ પરિબળો એવી પરિસ્થિતિ બનાવે છે જેમાં સ્મગલર અને તસ્કરો નબળાઇઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે જેનાથી જીવ ગંભીર જોખમમાં મુકાઇ શકે છે. અંદમાન સાગર આ ખતરનાક મુસાફરી કરનારા લોકોનો જીવ લઇ રહ્યું છે.
એજન્સીઓએ આ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે ગુમ થયેલા મુસાફરોમાં પરિવારો, મહિલાઓ અને બાળકોનો સમાવેશ થાય છે, જે આ પ્રદેશમાં વિસ્થાપિત સમુદાયો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા વધતા માનવતાવાદી સંકટને દર્શાવે છે.
વારંવાર ચેતવણીઓ આપવામાં આવી હોવા છતાં દરિયાઇ માર્ગે જવાની ઘટનાઓ વધી રહી છે. નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું કે, "અમે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને તરત અપીલ કરીએ છીએ કે તે બાંગ્લાદેશમાં રોહિંગ્યા શરણાર્થીઓ માટે જીવ બચાવવાની મદદની સાથે સાથે બાંગ્લાદેશી યજમાન સમુદાયોને ટેકો આપવા માટે ભંડોળ ટકાવી રાખવા માટે હાકલ કરીએ છીએ. વધુમાં ચેતવણી આપવામાં આવી કે, "સાથે મળીને કામ કર્યા વગર, દરિયામાં વધુ ખતરનાક રસ્તામાંથી પસાર થતા વધુ લોકોના જીવ જશે."
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, 2017માં મ્યાનમારમાં હિંસા બાદ રોહિંગ્યા સંકટ વધી ગયું છે જેને કારણે મોટા પાયે વિસ્થાપન થયું. લાખો લોકોએ બાંગ્લાદેશમાં આશ્રય લીધો હતો. હજારો લોકો હવે ભીડભાડવાળા કેમ્પમાં રહે છે જ્યાં નોકરીઓ અને લાંબા સમયની તકો મર્યાદિત છે જેના કારણે તેઓ માનવ તસ્કરી અને દાણચોરી નેટવર્ક દ્વારા શોષણનો ભોગ બને છે.
આવી પરિસ્થિતિને કારણે, કેટલાક લોકો બંગાળની ખાડી અને અંદમાનના રસ્તે દરિયાઇ મુસાફરી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. અધિકારીઓ અને માનવતાવાદી એજન્સીઓના અહેવાલ મુજબ, ચેતવણી આપી છે કે આ મુસાફરી ખતરનાક બની શકે છે જેમાં દરિયામાં દુર્ઘટનાનું જોખમ પણ સામેલ છે અને પરિસ્થિતિ સામે લડવા માટે વધુ સારા આંતરરાષ્ટ્રીય સંકલનની હાકલ પણ કરી છે.
