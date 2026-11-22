નાઈજીરિયા: અંતિમ સંસ્કારમાં શામેલ થવા જઈ રહેલા લોકોથી ભરેલી હોડી પલટી, 24ના મોત
નાઈજીરિયાના દક્ષિણ પ્રાંતમાં બનેલી આ ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 24 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે
Published : November 22, 2026 at 3:24 PM IST
અબુજા (નાઈજીરીયા): નાઈજીરીયાના દક્ષિણ ભાગમાં એક હોડી પલટી જતાં ઓછામાં ઓછા 24 લોકોનાં મોત નીપજ્યાં હોવાનું આપાતકાલીન સેવાઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
નાઈજીરીયાની 'નેશનલ ઈમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એજન્સી'ના પ્રવક્તા મન્ઝો એઝેકિયેલે જણાવ્યું હતું કે, શુક્રવારે દેશના દક્ષિણી ક્ષેત્રમાં આવેલા બાયેલસા રાજ્યમાં આ હોડી ડૂબી ગઈ હતી. હોડીમાં સવાર લોકો એક અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું કે, શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે, જોકે કેટલા લોકો હજુ પણ ગુમ છે તે અંગે તેમણે સ્પષ્ટતા કરી નથી. પોલીસ પ્રવક્તા મુસા મોહમ્મદે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે અન્ય 24 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
તંત્ર દ્વારા હોડીમાં સવાર મુસાફરોની કુલ સંખ્યા અંગે કોઈ અંદાજ આપવામાં આવ્યો નથી. મોહમ્મદે ઉલ્લેખ કર્યો કે પ્રાથમિક અહેવાલો સૂચવે છે કે હોડીમાં કોઈ તકનીકી ખામી સર્જાઈ હતી.
શનિવારે એક નિવેદનમાં, બેયલસાના માહિતી કમિશનર, એબિયુવુ કોકુ-ઓબાઇએ જણાવ્યું હતું કે, "બોટને ઓવરલોડ કરવી, ઝડપ, બેદરકારી અને લાઇફ જેકેટ વિના મુસાફરી કરવી જેવી પ્રથાઓ બંધ કરવી જોઈએ. કોઈ પણ યાત્રા માનવ જીવન કરતાં વધુ મૂલ્યવાન નથી."
રાષ્ટ્રપતિએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
નાઇજીરીયાના રાષ્ટ્રપતિ બોલા ટીનુબુએ આ દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો, અને કહ્યું કે જેમણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો તેઓ આવી પરિસ્થિતિઓમાં મૃત્યુને લાયક ન હતા. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર, રાષ્ટ્રપતિએ લખ્યું, "આ અકસ્માતમાં જેમણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો તેઓ આવી રીતે મૃત્યુને લાયક ન હતા."
નાઇજીરીયામાં વારંવાર હોડી પલટી જવાની ઘટનાઓ
નાઇજીરીયાની નદીઓ અને જળમાર્ગો પર હોડી અકસ્માતો વારંવાર બને છે. મુખ્ય કારણોમાં ઓવરલોડિંગ, નબળી જાળવણી અને સલામતી નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતાનો સમાવેશ થાય છે.
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