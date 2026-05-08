જે લક્ઝરી ક્રુઝ શિપમાં હંટાવાયરસનો ફેલાવો થયો તેના સ્ટાફમાં સામેલ હતા બે ભારતીય નાગરિકો
ઓશનવાઇડ એક્સપિડિશન્સની માલિકીનું આ લક્ઝરી ક્રુઝ શિપ 1 એપ્રિલના રોજ આર્જેન્ટિનાના ઉશુઆયાથી રવાના થયું હતું અને 10 મેના રોજ કેનેરી ટાપુ પહોંચશે.
By PTI
Published : May 8, 2026 at 2:04 PM IST
લંડન: બીબીસીના અહેવાલ મુજબ, ડચ જહાજ એમવી હોન્ડિયસના ક્રૂમાં બે ભારતીય નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે. જહાજ પર હંટાવાયરસ ફાટી નીકળ્યાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં પાંચ કેસની પુષ્ટિ થઈ છે અને ત્રણ લોકોના મોત થયા છે.
ઓશનવાઇડ એક્સપિડિશન્સ દ્વારા સંચાલિત, આ લક્ઝરી ક્રૂઝ જહાજે 1 એપ્રિલના રોજ આર્જેન્ટિનાના ઉશુઆયાથી તેની સફર શરૂ કરી હતી અને 10 મેના રોજ સ્પેનના કેનેરી ટાપુઓ પહોંચવાની અપેક્ષા છે. અહેવાલો અનુસાર, લક્ઝરી ક્રૂઝમાં શરૂઆતમાં 28 વિવિધ દેશોના આશરે 150 મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યો હતા; જોકે, 24 એપ્રિલના રોજ, સેન્ટ હેલેના ટાપુ પર ડઝનબંધ લોકો ઉતર્યા.
બીબીસીના અહેવાલ મુજબ, જહાજ પર સવાર 28 દેશોના વ્યક્તિઓમાં, 38 ફિલિપાઇન્સના, 31 યુકેના, 23 યુએસના, 16 નેધરલેન્ડના, 14 સ્પેનના, નવ જર્મનીના, છ કેનેડાના અને બે ક્રૂ સભ્યો ભારતના હતા. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે હંટાવાયરસના આઠ શંકાસ્પદ કેસમાંથી પાંચની પુષ્ટિ થઈ છે.
69 વર્ષીય ડચ મહિલા, જેમના ચેપની પુષ્ટિ થઈ હતી, તેમનું મૃત્યુ થયું છે; તેમના ડચ પતિ અને એક જર્મન મહિલા પણ મૃતકોમાં સામેલ છે. તેમના કેસ હાલમાં તપાસ હેઠળ છે. યુએન આરોગ્ય એજન્સીએ જણાવ્યું છે કે આ ફાટી નીકળવું એ રોગચાળાની શરૂઆત નથી.
WHO ખાતે ચેપી રોગ રોગચાળાના નિષ્ણાત મારિયા વાન કેરખોવે એક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન સમજાવ્યું હતું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છ વર્ષ પહેલાં COVID-19 ના શરૂઆતના દિવસો સાથે તુલનાત્મક નથી, કારણ કે હંટાવાયરસ "નજીકના અને સીધા સંપર્ક" દ્વારા ફેલાય છે.
"આ કોવિડ નથી, આ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા નથી; તે સંપૂર્ણપણે અલગ રીતે ફેલાય છે," વાન કેરખોવે જણાવ્યું હતું. તેણીએ નોંધ્યું હતું કે અધિકારીઓએ MV હોન્ડિયસમાં સવાર "દરેકને" માસ્ક પહેરવાની સૂચના આપી છે. તેણીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જે વ્યક્તિઓ શંકાસ્પદ કેસોના સંપર્કમાં આવ્યા છે, અથવા તેમની સંભાળ રાખી રહ્યા છે, તેઓએ PPE કીટ પહેરવા જોઈએ."
WHO એ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે હંટાવાયરસ સામાન્ય રીતે ઉંદરો જેવા પ્રાણીઓથી ફેલાય છે, ત્યારે વર્તમાન ફાટી નીકળવાનો પ્રથમ વખત સંકેત આપે છે કે તે માણસથી માણસમાં ફેલાય છે. દરમિયાન, આરોગ્ય અધિકારીઓ તાજેતરમાં ડચ જહાજ, MV હોન્ડિયસમાંથી ઉતરેલા ડઝનબંધ લોકોને શોધવા માટે દોડધામ કરી રહ્યા છે. ઓશનવાઇડ એક્સપિડિશન્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે ઓછામાં ઓછા 12 વિવિધ દેશોના 29 મુસાફરો સેન્ટ હેલેનાના બ્રિટિશ ઓવરસીઝ ટેરિટરીમાં MV હોન્ડિયસમાંથી ઉતર્યા હતા. તેણે એ પણ પુષ્ટિ આપી હતી કે એક મૃત વ્યક્તિનો મૃતદેહ (જે હવે ડચ નાગરિક તરીકે ઓળખાય છે) જહાજમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. ક્રુઝ લાઇનરમાંથી ઉતરનારાઓમાં સાત બ્રિટિશ નાગરિકો હતા.