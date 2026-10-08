'વિશ્વભરમાં 17 કરોડ બાળકો અને કિશોર સ્થૂળતા સાથે જીવી રહ્યા છે'- WHOના મહાડિરેક્ટર
નવી માર્ગદર્શિકામાં સ્થૂળતા સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલા બાળકો અને કિશોરો માટે આહાર, વર્તન અને શારીરિક પ્રવૃતિમાં માળખાગત ફેરફારોની ભારપૂર્વક ભલામણ કરવામાં આવી છે.
Published : October 8, 2026 at 3:32 PM IST
જિનેવા: વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન (WHO) મહાડિરેક્ટર ડૉ.ટ્રેડ્રોસ એડરેનોમ ગેબરેયેસસે રશિયાના એક પ્લેગ સંબંધી કર્મચારીના મોત પર સરકાર પાસે વધુ જાણકારી માંગી છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન પાસે હજુ સુધી ઘટનાની પુરી જાણકારી નથી, જેને કારણે તે ખતરાનું આકલન કરવામાં અસમર્થ છે. આ દરમિયાન ટ્રેડોસે કહ્યું કે, વિશ્વભરમાં 17 કરોડ બાળકો અને કિશોર સ્થૂળતા સાથે જીવી રહ્યા છે.
એક મીડિયા બ્રીફિંગમાં બુધવારે ટ્રેડોસે કહ્યું કે, પ્રાથમિક મીડિયા અહેવાલમાં ઇરકુત્સ્ક એન્ટીપ્લેગ રિસર્ચ ઇંસ્ટીટ્યૂટમાં લેબમાં અચાનક ન્યૂમોનિક પ્લેગના શંકાસ્પદ કેસનું સૂચન આપવામાં આવ્યું હતું. ટ્રેડોસે કહ્યું, 'ગયા શુક્રવારે 2 ઓક્ટોબરે રશિયન ફેડરેશનમાં ઇરકુત્સ્ક એન્ટીપ્લેગ રિસર્ચ ઇંસ્ટીટ્યૂટમાં એક લેબ વર્કરમાં ન્યૂમોનિક પ્લેગના શંકાસ્પદ કેસનો પ્રથમ મીડિયા રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે.
તેમણે કહ્યું, 'લેબ વર્કરનું ગંભીર નિમોનિયાને કારણે હોસ્પિટલમાં ભરતી થયા બાદ મોત થયું હતું. પ્રાથમિક મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર લેબમાં અચાનક ન્યૂમોનિક પ્લેગના શંકાસ્પદ કેસનું સૂચન આપ્યું હતું. ટ્રેડોસે કહ્યું કે WHOને ખબર હતી કે રશિયન સરકારે 2 ઓક્ટોબરે એક મીટિંગ કરી હતી જ્યારે તેમણે શક હતો કે ઇરકુત્સ્ક ઓબ્લાસ્ટના રહેવાસીને ખતરનાક ઇન્ફેક્શન થયું છે. તેમણે કહ્યું, શનિવારે WHOએ ઇન્ટરનેશનલ હેલ્થ રેગ્યુલેશન્સ અનુસાર રશિયન ફેડરેશન પાસેથી જાણકારી માંગી હતી.
ટ્રેડોસ અનુસાર રશિયાએ મંગળવારે જવાબ આપ્યો કે ઇરકુત્સ્ક ઓબ્લાસ્ટમાં તાજેતરમાં પ્લેગનો કોઇ કેસ સામે આવ્યો નથી જ્યારે 200 કોન્ટેક્ટ્સને ક્વોરન્ટાઇન રાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું, 'જોકે, WHOએ મૃતક વ્યક્તિ અને કોન્ટેન્ક્ટસ પર કરવામાં આવેલા લેબ ટેસ્ટ વિશે જાણકારી માંગી છે. પબ્લિક હેલ્થ ઉપાયોને કેમ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા તેના વિશે ડિટેલ માંગી છે અને કોન્સ્ટેક્ટ્સના હેલ્થ સ્ટેટ્સ વિશે ડિટેલ માંગી છે.
WHOએ એક બીજા કર્મચારી વિશએ મીડિયા રિપોર્ટ્સના વેરિફિકેશનની પણ માંગ કરી છે જેને કોણ કારણ વગર નિમોનિયા થવાના સમાચાર મળ્યા હતા. ટ્રેડોસે કહ્યું, અમે એક બીજા કર્મચારી વિશે મીડિયા રિપોર્ટ્સના વેરિફિકેશનની પણ માંગ કરી છે.
WHOએ પ્લેગની સાથે લેબ બાયોસેફ્ટી અને બાયોસિક્યુરિટી સાથે જોડાયેલા ટેકનિકલ મદદની માંગ કરી છે. ટ્રેડોસે કહ્યું, કારણ કે અમારી પાસે હજુ આ ઘટનાની પુરી જાણકારી નથી, માટે અમે રિસ્ક એસેસમેન્ટ કરી શકતા નથી.
ટ્રેડોસે કહ્યું, 'વિશ્વભરમાં 170 મિલિયન કરતા વધુ બાળકો અને કિશોર હવે સ્થૂળતા સાથે જીવી રહ્યા છે.' નવી માર્ગદર્શિકામાં સ્થૂળતા સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલા બાળકો અને કિશોરો માટે આહાર, વર્તન અને શારીરિક પ્રવૃતિમાં માળખાગત ફેરફારોની ભારપૂર્વક ભલામણ કરવામાં આવી છે.
આ ભલામણોમાં ફાર્માકોલોજિકલ સારવાર, બેરિયાટ્રિક સર્જરી અને વજન ઘટાડવાના ઉપકરણોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ટ્રેડોસે ભાર મૂક્યો કે સ્થૂળતા વ્યવસ્થાપન ફક્ત વજન ઘટાડવાથી આગળ વધવું જોઇએ અને એકંદર આરોગ્ય અને કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઇએ.
અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બધા ઓળખાયેલા સંપર્કો માટે તબીબી નિરીક્ષણ સમયગાળો પૂર્ણ થઈ ગયો છે. રશિયાના રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિરીક્ષક, રોસ્પોટ્રેબનાડઝોરને ટાંકીને, યુરોન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો છે કે ઇર્કુત્સ્ક એન્ટી-પ્લેગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના 28 વર્ષીય લેબ આસિસ્ટન્ટ ડારિયા શિપિલોવાના જૈવિક નમૂનાઓના પરીક્ષણોમાં તેમના કાર્ય સાથે સંકળાયેલા કોઈપણ સુક્ષ્મસજીવો મળ્યા નથી.
આ પણ વાંચો: