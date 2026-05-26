કેનેડામાં ખંડણી ગેંગ ચલાવવાના આરોપસર 17 પંજાબી યુવાનોની ધરપકડ; ભારતીયોને નિશાન બનાવ્યા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગેંગ ઓન્ટારિયોના બ્રેમ્પટન, મિસિસૌગા અને કેલેડોન તેમજ બ્રિટિશ કોલંબિયામાં સક્રિય હતી - જ્યાં ભારતીયોની વસ્તી વધુ હતી.
Published : May 26, 2026 at 8:44 PM IST
ચંદીગઢ: કેનેડામાં પીલ રિજનલ પોલીસ એક્સટોર્શન ટાસ્ક ફોર્સે "ફોર બ્રધર્સ" તરીકે ઓળખાતી આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત ગેંગ સામે કાર્યવાહી કરતી વખતે 17 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. તેમાંથી લગભગ બધા જ પંજાબી મૂળના છે. પીલ રિજનલ પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ આરોપીઓ સામે કુલ 106 ગુનાહિત કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
સોમવારે તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરાયેલી એક પ્રેસ રિલીઝમાં, પીલ રિજનલ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પીલ પોલીસ એક્સટોર્શન ટાસ્ક ફોર્સે "સ્થાનિક વ્યવસાયો પાસેથી પૈસા પડાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી ધાકધમકી, ધમકીઓ અને હિંસાના વ્યવસ્થિત અભિયાનને વિક્ષેપિત કર્યું હતું."
આ ગેંગે ભારતીય અને દક્ષિણ એશિયન મૂળના સ્થાનિક વ્યવસાયોને નિશાન બનાવ્યા હતા, જેમને ધમકી આપવામાં આવી હતી અને ખંડણી લેવામાં આવી હતી.
કેનેડિયન પોલીસ તપાસ મુજબ, આ ગેંગ બ્રેમ્પટન, મિસિસૌગા, કેલેડોન અને બ્રિટિશ કોલંબિયા, ઓન્ટારિયોમાં સક્રિય હતી. આ વિસ્તારોમાં ભારતીય, ખાસ કરીને પંજાબી, સમુદાયનો મોટો સમુદાય રહે છે. આ ગુનેગારોએ રેસ્ટોરન્ટ માલિકો, ટ્રકિંગ કંપની માલિકો અને તેમના પોતાના સમુદાયના અન્ય સ્થાનિક ઉદ્યોગપતિઓને નિશાન બનાવ્યા હતા.
જ્યારે એક ભારતીય ઉદ્યોગપતિએ ખંડણી ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, ત્યારે તેમના ઘરો અને વ્યવસાયો પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર અને આગચંપી કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ 17 પંજાબી પુરુષો 24 હિંસક ઘટનાઓમાં સીધા સંડોવાયેલા છે, જેમાં તેમણે 324 રાઉન્ડ ગોળીઓ ચલાવી હતી.
પોલીસે ધરપકડ કરાયેલા લોકોના નામ અને ફોટોગ્રાફ્સ જાહેર કર્યા
બધા આરોપીઓ 22 થી 30 વર્ષની વયના છે. સૌથી વધુ ધરપકડ બ્રેમ્પટન (ઓન્ટારિયો) માં કરવામાં આવી હતી: ઇકબાલ સિંહ ભગારિયા (25), દિલાવરપ્રીત સિંહ (26), મનદીપ સિંહ (21), પ્રભદીપ સોહલ (22), પ્રતાપબીર ખુમાન (22), અજયદીપ સિંહ (29), નવરૂપ સિંહ (24), અમૃતજોત સિંહ (22), જશનપ્રીત સિંહ (22), ગુનીત ગુનીત (27), સુખવિંદર સિંહ (32), અને મોહિન્દર સિંહ (30); નોર્વલ (ઓન્ટારિયો): આકાશદીપ સિંહ (24); સરે (બ્રિટિશ કોલંબિયા): રવિન્દર સિંહ (25) અને જશનબીર સિંહ (21); બેરી (ઓન્ટારિયો): રાજન સિંહ (28); મેન્ટેકા (કેલિફોર્નિયા, યુએસએ): ગૌતમ ગૌતમ (22). કેનેડા કે યુએસમાં ખંડણી અને ગેંગ વોરના આરોપમાં પંજાબી પુરુષોની ધરપકડનો આ પહેલો કિસ્સો નથી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં આવા ઘણા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે:
પ્રોજેક્ટ ગેસલાઇટ
આમાં એડમોન્ટન પોલીસ સર્વિસ (EPS) દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુના સિન્ડિકેટની તપાસનો સમાવેશ થાય છે. એડમોન્ટન પોલીસે દક્ષિણ એશિયાઈ વ્યવસાય માલિકોને લક્ષ્ય બનાવતા મોટા પાયે ખંડણી રેકેટનો નાશ કર્યો અને માનવ હીર (19), ગુરકરણ સિંહ (19), જશદીપ કૌર (19) અને પરમિંદર સિંહ (21) સહિત અનેક પંજાબી પુરુષોની ધરપકડ કરી.
સરે પોલીસે દમનજીત સિંહ (22) અને પરદમન સિંહ (30) ને એક નિવાસસ્થાને હથિયાર છોડવા અને ખંડણી માંગવાના આરોપસર કસ્ટડીમાં લીધા છે.
તેવી જ રીતે, કેલગરી પોલીસે ખંડણી નેટવર્ક ચલાવવાના આરોપસર જસકરણ સિંહ (21) અને કરણબીર સિંહ (21) ની પણ ધરપકડ કરી છે.
બ્રિટિશ કોલંબિયા ટાસ્ક ફોર્સે અવતાર સિંહ (22), સંદીપ સિંહ (28) અને જગદીપ સિંહ (24) જેવા પંજાબી પુરુષો સામે પણ ખંડણી અને નિવાસસ્થાને ગોળીબાર કરવાના આરોપસર કેસ નોંધ્યા છે.
લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગ્રુપ સાથે કનેક્શન
કેનેડિયન પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓએ ગિપ્પી ગ્રેવાલ અને એપી ધિલ્લોન જેવા ભારતીય કલાકારોના ઘરો પર ગોળીબાર અને ભારતીય મૂળના લોકો પર હુમલાઓને ભારતમાં કાર્યરત લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ અને કેનેડામાં તેના પંજાબી નેટવર્ક સાથે જોડ્યા છે.
કેનેડા બોર્ડર સર્વિસીસ એજન્સી અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલા ઘણા લોકો કાયમી રહેવાસી નથી; તેના બદલે, તેમાંથી ઘણા તેમના વર્ક વિઝા સમાપ્ત થયા પછી અથવા શરણાર્થી તરીકે ત્યાં રહેતા હતા. પીલ પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા 17 લોકોમાંથી છને તેમના વિરુદ્ધ કેસ પૂર્ણ થયા પછી દેશનિકાલ કરવામાં આવી શકે છે.
"અમારા પ્રયાસોમાં ગુપ્ત માહિતી શેરિંગ, તપાસ, ધરપકડ, અટકાયત અને રહેવા માટે અયોગ્ય એવા વિદેશી નાગરિકોને દેશનિકાલ કરવાનો સમાવેશ થાય છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "7 મે, 2026 સુધીમાં, અમે 446 ઇમિગ્રેશન તપાસ શરૂ કરી છે, વિવિધ કારણોસર અયોગ્ય જણાતા લોકો માટે 118 દેશનિકાલના આદેશો જારી કર્યા છે, અને દેશમાંથી 55 લોકોને દેશનિકાલ કર્યા છે."