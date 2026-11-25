ટ્રમ્પના નિશાના પર ભારત સહિત 16 દેશ, ટેરિફ વધારવાની તૈયારી: રિપોર્ટ
અમેરિકા આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ચીન, ભારત અને અન્ય ઘણા દેશો પર ટેરિફ વધારવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે
By PTI
Published : November 25, 2026 at 11:47 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકા આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ચીન, ભારત અને અન્ય ઘણા દેશો પર ટેરિફ વધારવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે અને તેનો દાવો છે કે તેઓ અમેરિકન કંપનીઓને નુકસાન પહોંચાડતા વધારાના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનને ટેકો આપે છે. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે આ અહેવાલ આપ્યો છે.
US ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (USTR) જેમીસન ગ્રીર 1974ના ટ્રેડ કાયદાના સેક્શન 301 હેઠળ ભારત સહિત 16 દેશો સામે 11 માર્ચે ખોલવામાં આવેલી તેમની ઓફિસની તપાસના તારણો જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે રાષ્ટ્રપતિને અન્યાયી વેપાર પ્રથાઓ શોધી કાઢ્યા પછી ટેરિફ લાદવાની મંજૂરી આપે છે.
WSJના રિપોર્ટ અનુસાર, ગ્રીરે કહ્યું કે, તે સબસિડી અને અન્ય સરકારી સમર્થનથી લક્ષિત અર્થતંત્રોમાં વધારાની ઔદ્યોગિક ક્ષમતા ઊભી થઈ છે, જેના કારણે તેમની કંપનીઓ વૈશ્વિક બજારોમાં સસ્તા માલસામાનથી છલકાઈ શકે છે, જેનાથી US ઉત્પાદકોને નુકસાન થાય છે
જુલાઇમાં, USTRએ વિદેશી સપ્લાય ચેઇનમાં ફરજિયાત મજૂરી અંગે તપાસ પૂર્ણ કરી હતી જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે વધારાના ઉત્પાદન તપાસ દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા તમામ 16 દેશો સહિત ડઝનબંધ ટ્રેડિંગ પાર્ટનર પર 10થી 12.5 ટકાના ટેરિફને યોગ્ય ઠેરવ્યા છે. ફાઇનલ ટેરિફ રેટ હજુ સ્પષ્ટ નથી પરંતુ આ વર્તમાન ટેરિફ રેટ કરતા અલગ હશે.
ભારત અને અમેરિકા એક વચગાળાના દ્વિપક્ષીય વેપાર ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ પર વાતચીત કરી રહ્યા છે, કારણ કે ફેબ્રુઆરીમાં તેમણે જે ફ્રેમવર્ક ફાઇનલ કર્યું હતું, તે ડિસ્કશન બોર્ડ પર પરત ગયું છે અને સુપ્રીમ કોર્ટે ગયા વર્ષે લગાવવામાં આવેલા ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ ટેરિફને રદ કરી દીધો છે.
ભારત અમેરિકન માર્કેટમાં પોતાના સામાન માટે બાંગ્લાદેશ, વિયતનામ અને કંબોડિયા જેવા પોતાના હરીફ દેશો કરતાં ઓછા ટેરિફની માંગ કરી રહ્યું છે.
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