મિડલ ઇસ્ટમાં નાકાબંધી માટે 15 મોટા જહાજ તૈનાત, માત્ર ટ્રમ્પના આદેશની જ રાહ

અમેરિકન નૌકાદળે મિડલ ઇસ્ટમાં 15 જહાજ મોકલ્યા છે. આ ઇરાનની નાકાબંધીમાં ભાગ લઇ શકે છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (AFP)
By ANI

Published : April 14, 2026 at 10:33 AM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આદેશ પર મિડલ ઇસ્ટમાં ઓછામાં ઓછા 15 નૌકાદળના જહાજ તૈનાત છે. જેમાં એરક્રાફ્ટ કેરિયર USS અબ્રાહમ લિંકન અને 11 ડિસ્ટ્રોયલ જહાજોનો સમાવેશ થાય છે. આ જહાજ ઇરાની બંદરોની દરિયાઇ નાકાબંધીમાં ભાગ લઇ શકે છે.

અમેરિકાના અધિકારીઓ અનુસાર, જોકે, હજુ સુધી આ સ્પષ્ટ નથી કે નાકાબંધીમાં ભાગ લેવા માટે ક્યા ખાસ જહાજ તૈનાત છે અથવા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, કારણ કે પહેલાના આકલનથી ખબર પડે છે કે નૌકાદળના જહાજ અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડના ઓપરેશન એરિયામાં મોટા પાયે ફેલાયેલા છે.

અમેરિકાના તૈનાત જહાજની વાત કરીએ તો એરક્રાફ્ટ કેરિયરમાં USS અબ્રાહમ લિંકનની સાથે 11 ડિસ્ટ્રોયર સામેલ છે જેમાં USS બૈનબ્રિજ, USS થોમસ હડનર, USS ફ્રૈંક ઇ. પીટરસન જૂનિયર, USS ડેલ્બર્ટ ડી.બ્લૈક. USS જોન ફિન, USS માઇકલ મર્ફી, USS મિટ્સચર, USS પિંકની, USS રાફેલ પેરાલ્ટા, USS સ્પ્રુઅન્સ અને USS મિલિયસ સામેલ છે. આ સિવાય ત્રિપોલી એમ્ફીબિયસ રેડી ગ્રુપ જેમાં USS ત્રિપોલી, USS ન્યૂ ઓરલિયન્સ અને USS રશમોર સામેલ છે. આ પણ આ વિસ્તારમાં તૈનાત છે.

નેવલ ફોર્મેશનની સાથે કેટલાક સપોર્ટ અને એસ્કોર્ટ જહાજ છે. જોકે, કોઇ પણ બ્લોકેડ ઓપરેશનમાં મદદ કરવા માટે યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચ્યા પહેલા અથવા તો સ્વેજ કેનાલમાંથી પસાર થવા અથવા મેડિટેરેનિયન સીમાંથી બહાર નીકળીને આફ્રિકાની ચારે તરફ ફરવું પડશે.

આ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ પાકિસ્તાનમાં યોજાયેલી મેરેથોન વાતચીત બાદ કોઇ સમજૂતિ ના થતા ઇરાની પોર્ટ પર નૌકાદળની નાકાબંધીની જાહેરાત કરી હતી. મિલિટ્રી પ્રેશર વિસ્તારમાં સંકટને હલ કરવા માટે યોજાયેલી હાઇ લેવલ ડિપ્લોમેટિક પ્રયાસોના નિષ્ફળ થયા બાદ આવ્યું છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું કે, વાતચીતમાં મુખ્ય અવરોધ તેહરાનની પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓ છે અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ઇરાન પરમાણુ હથિયાર રાખશે નહીં. નિષ્ફળ વાતચીત વિશે વાત કરતા ટ્રમ્પે જણાવ્યું, "અમે ઘણી બધી બાબતો પર સંમત થયા હતા પરંતુ તેઓ તેના પર સંમત થયા નહતા અને મને લાગે છે કે તેઓ તેના પર સંમત થઇ જશે."

મને લગભગ પાક્કો વિશ્વાસ છે. ટ્રમ્પે ડિપ્લોમેટિક પ્રયાસો વિશે અલ્ટીમેટમ આપતા કહ્યું, 'જો તે સંમત નથી થતા, તો કોઇ ડિલ નહીં થાય. ક્યારેય કોઇ ડિલ નહીં થાય.' ન્યુક્લિયર ફ્રીઝ સિવાય અમેરિકાએ ઇરાન પાસે રહેલા એનરિચ્ડ યુરેનિયમને પરત લાવવાની પ્રાથમિકતા આપી હતી.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બે અઠવાડિયાના સીઝફાયરની જાહેરાત કરી હતી જેનાથી સ્થિતિની ગંભીરતા ખબર પડે છે. જોકે, પાકિસ્તાનમાં શાંતિ વાતચીત નિષ્ફળ ગયા બાદ અમેરિકાના ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે કન્ફર્મ કર્યું કે ઇરાન ન્યુક્લિયર હથિયાર છોડવાનું વચન નહીં આપે.

ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી છે કે જો સીઝફાયર સમાપ્ત થવા સુધી કોઇ એગ્રીમેન્ટ થતું નથી તો આ તેમના માટે સારૂ નહીં હોય. જ્યારે રિપોર્ટરોએ પૂછ્યુ કે શું તેમની ધમકી સીઝફાયર કોઇ ડિલના સમાપ્ત થાય છે તો પુરી સભ્યતા સમાપ્ત થઇ જશે તે વાત પર અડગ છે તો ટ્રમ્પે માહિતી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ટ્રમ્પે જવાબ આપતા જણાવ્યું, હું તેના પર કોમેન્ટ કરવા માંગતો નથી પરંતુ આ તેમના માટે સારૂં નહીં હોય.

