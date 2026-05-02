ઈરાનના ઝાંજન પ્રાંતમાં દારૂગોળો ક્લિયરન્સ દરમિયાન વિસ્ફોટ; 14 IRGC સભ્યો માર્યા ગયા: ઈરાની મીડિયા

Published : May 2, 2026 at 7:41 AM IST

તેહરાન: ઈરાની મીડિયા અનુસાર, ઉત્તરપશ્ચિમ ઈરાનમાં દારૂગોળો ક્લિયરન્સ ઓપરેશન દરમિયાન થયેલા વિસ્ફોટમાં ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) ના 14 સભ્યો માર્યા ગયા હતા અને બે અન્ય ઘાયલ થયા હતા. સરકાર સાથે સંકળાયેલી ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઝાંજન પ્રાંતમાં એક ખાસ ક્લિયરન્સ ઓપરેશન દરમિયાન વિસ્ફોટ ન થયેલ ઓર્ડનન્સ ફૂટતાં આ ઘટના બની હતી.

આ કર્મચારીઓ આ વિસ્તારમાં અવશેષ દારૂગોળો સાફ કરવા અને તેને નિષ્ક્રિય કરવાનું કામ સોંપવામાં આવેલા એકમનો ભાગ હતા. સ્થાનિક અધિકારીઓ જણાવે છે કે આ દારૂગોળો નાગરિકો અને ખેતીની જમીન માટે સતત સલામતીનો ખતરો ઉભો કરે છે. ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ નોંધ્યું છે કે આ પ્રદેશમાં આશરે 1,200 હેક્ટર ખેતીની જમીન વિસ્ફોટ ન થયેલ ઓર્ડનન્સની હાજરીને કારણે જોખમમાં છે.

ગુરુવારે શરૂઆતમાં, ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર "વૈશ્વિક ઊર્જાનું સંચાલન" કરવાની વ્યૂહરચનાથી "વિક્ષેપ" ની વ્યૂહરચના તરફ આગળ વધ્યું છે, અને ઈરાન હવે "વિક્ષેપ સામે ગઠબંધન" નું કેન્દ્રબિંદુ બની ગયું છે. IRGC એ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વિક્ષેપ સર્જવાનો આ પ્રોજેક્ટ અમેરિકા દ્વારા ચીન, રશિયા અને યુરોપને રોકવાના ઉદ્દેશ્યથી શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

X પરની એક પોસ્ટમાં, IRGC એ જણાવ્યું હતું કે: "ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર 'વૈશ્વિક ઊર્જાનું સંચાલન' કરવાની વ્યૂહરચનાથી 'વિક્ષેપ' ની વ્યૂહરચના તરફ આગળ વધ્યું છે. આ મુખ્ય વિક્ષેપ પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે - જે ચીન, રશિયા અને યુરોપને રોકવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો - નૌકાદળ નાકાબંધી લાગુ કરવામાં આવી હતી; જો કે, 20 દિવસ પછી, વ્હાઇટ હાઉસમાં મૂલ્યાંકન વધી રહ્યું છે કે આ પ્રોજેક્ટ નિષ્ફળ ગયો છે, અને તેહરાન 'વિક્ષેપ સામે જોડાણ' ના કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. " દરમિયાન, શુક્રવારે (સ્થાનિક સમય) યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચાલુ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી ઈરાનના નવીનતમ પ્રસ્તાવ પ્રત્યે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો, જ્યારે અંતિમ કરાર થઈ શકે છે કે કેમ તે અંગે પણ શંકા વ્યક્ત કરી હતી.

વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેઓ એક સોદો કરવા માંગે છે, પરંતુ હું તેનાથી સંતુષ્ટ નથી, તેથી આપણે જોઈશું કે આગળ શું થાય છે."

તેમણે પ્રસ્તાવના ચોક્કસ પાસાઓ વિશે વિગતવાર માહિતી આપી ન હતી જે તેમને અસ્વીકાર્ય લાગ્યા હતા, પરંતુ તેમણે તેહરાન આખરે કોઈ સોદા માટે સંમત થશે કે નહીં તે અંગે અનિશ્ચિતતા વ્યક્ત કરી હતી. વ્હાઇટ હાઉસના સાઉથ લૉન પર બોલતા, ટ્રમ્પે વધુમાં ઉમેર્યું, "તેઓએ કેટલીક પ્રગતિ કરી છે, પરંતુ મને ખાતરી નથી કે તેઓ ક્યારેય તે બિંદુ સુધી પહોંચી શકશે કે નહીં." યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ઈરાનના નેતૃત્વમાં આંતરિક વિભાજન તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું, જે સૂચવે છે કે આ આંતરિક વિખવાદ વાટાઘાટ પ્રક્રિયાને અસર કરી શકે છે.

યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "ત્યાંનું નેતૃત્વ ખૂબ જ ખંડિત છે. બે થી ત્રણ જૂથો છે અને આ નેતૃત્વ બિલકુલ એક નથી. અને આ બધા છતાં, તે બધા કોઈ પ્રકારનો સોદો કરવા માંગે છે, પરંતુ તેઓ સંપૂર્ણપણે એકબીજામાં ગૂંચવાયેલા છે."

આ ટિપ્પણીઓ ત્યારે આવી જ્યારે ઈરાને મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે યુએસ સાથે વાટાઘાટોને આગળ વધારવાના હેતુથી તેનો નવીનતમ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. આ દરખાસ્ત વોશિંગ્ટન દ્વારા સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે રચાયેલ ડ્રાફ્ટ યોજનામાં તાજેતરના સુધારાના જવાબમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી.

