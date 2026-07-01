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લાહોરમાં પ્રાઈવેટ ટ્યૂશન સેન્ટરની છત પડવાથી 14 બાળકોના મોત, 20 ઘાયલ

પોલીસે જણાવ્યું કે 20 ઘાયલ બાળકો અને એક મહિલા શિક્ષિકાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

પોલીસે જણાવ્યું કે 20 ઘાયલ બાળકો અને એક મહિલા શિક્ષિકાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસે જણાવ્યું કે 20 ઘાયલ બાળકો અને એક મહિલા શિક્ષિકાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. (PTI)
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By PTI

Published : July 1, 2026 at 5:45 PM IST

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લાહોર: પાકિસ્તાનના લાહોરમાં મંગળવારે નિર્માણાધીન ઇમારતમાં આવેલા ખાનગી ટ્યુશન સેન્ટરની છત ધરાશાયી થતાં ઓછામાં ઓછા 14 બાળકોના મોત થયા અને 20 અન્ય ઘાયલ થયા. પોલીસે આ માહિતી આપી.

પોલીસે જણાવ્યું કે ગીચ વસ્તીવાળા કાહના નૌ વિસ્તારમાં સ્થિત એકેડેમીમાં સાતથી 13 વર્ષની વયના 30 થી વધુ બાળકો વર્ગોમાં ભણી રહ્યા હતા, ત્યારે છત અચાનક તૂટી પડી, જેના કારણે બાળકો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા. લાહોરના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (ઑપરેશન્સ) ફૈઝલ કામરાને પત્રકારોને જણાવ્યું, "અત્યાર સુધી, કાટમાળમાંથી 14 બાળકોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે."

પોલીસે અહેવાલ આપ્યો કે 20 ઘાયલ બાળકો અને એક મહિલા શિક્ષિકાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે કાટમાળમાં ફસાયેલા અન્ય લોકોને શોધવા માટે બચાવ ટીમો સતત કામગીરી કરી રહી છે.

કામરાને કહ્યું, "ઇમારતનો એક ભાગ બાંધકામ હેઠળ હતો અને છત તૂટી ત્યારે મજૂરો કામ કરી રહ્યા હતા. અમે કોન્ટ્રાક્ટરની ધરપકડ કરી છે." લાહોર જિલ્લા શિક્ષણ સત્તામંડળના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી તારિક મહમૂદે જણાવ્યું કે એક સ્થાનિક મહિલા ઇમારતમાં ખાનગી ટ્યુશન સેન્ટર ચલાવી રહી હતી.

એધી ફાઉન્ડેશને અહેવાલ આપ્યો છે કે કાહના નૌના ઈદગાહ વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાનમાંથી કાર્યરત એકેડેમીની છત અચાનક પડી ગઈ હતી. એક નિવેદનમાં, NGOએ જણાવ્યું હતું કે, "મૃતકોના મૃતદેહોને જનરલ હોસ્પિટલના શબઘરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે." સંસ્થાએ એવી પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે, કારણ કે કેટલાક બાળકો કાટમાળ નીચે ફસાયેલા છે.

સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે બચાવ કામગીરી ઝડપથી ચાલી રહી છે, તાત્કાલિક તબીબી સહાય પૂરી પાડવા માટે એધી ફાઉન્ડેશન એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે તૈનાત છે.

પંજાબના મુખ્યમંત્રી મરિયમ નવાઝે પોલીસ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રને અકસ્માત માટે જવાબદાર લોકોની ઓળખ કરવા અને તેમની સામે ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

પ્રાંતીય આરોગ્ય અધિકારીઓએ લાહોર જનરલ હોસ્પિટલમાં કટોકટી જાહેર કરી અને વરિષ્ઠ વહીવટી અધિકારીઓ, ડોકટરો, નર્સો અને પેરામેડિકલ સ્ટાફને ઘાયલોની તાત્કાલિક સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી.

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TAGGED:

PRIVATE TUITION CENTRE COLLAPSES
LAHORE PRIVATE TUTION CENTER
PAKISTAN 14 CHILDREN KILLED
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PAKISTAN 14 CHILDREN KILLED

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