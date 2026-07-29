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યુક્રેનના બંદર પર ફસાયા 13 ભારતીય નાવિક, ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલા વચ્ચે જીવ જોખમમાં

કાળા સમુદ્રમાં યુક્રેનિયન બંદર ચોર્નોમોર્સ્ક પર ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલા વચ્ચે 13 ભારતીય નાવિક એક જહાજમાં ફસાયા છે.

રોમાનિયાના તુલસીઆમાં પોર્ટ પર પહોંચેલા ઘાયલ ક્રૂ મેમ્બરને બહાર કાઢતું જહાજ.
રોમાનિયાના તુલસીઆમાં પોર્ટ પર પહોંચેલા ઘાયલ ક્રૂ મેમ્બરને બહાર કાઢતું જહાજ. (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 11:29 AM IST

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નવી દિલ્હી: કાળા સમુદ્રમાં યુક્રેનિયન બંદર ચોર્નોમોર્સ્ક પર ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલા વચ્ચે 13 ભારતીય નાવિક એક જહાજમાં ફસાયા છે. આ માહિતી ફોરવર્ડ સીમેન્સ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (FSUI)એ આપી છે.

ક્રૂ મેમ્બર્સ,જે M.V. જહાજ પર છે. FSUIએ X પર એક પોસ્ટમાં ચેતવણી આપી છે કે AMIR1 ભયંકર અને જીવલેણ પરિસ્થિતિમાં છે.

પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે તમામ સંબંધિત સત્તાવાળાઓ, જહાજના માલિકો, ધ્વજ રાજ્ય અને ભારત સરકારને તાત્કાલિક તેમની સલામતી સુરક્ષિત કરવા અને તાત્કાલિક સ્વદેશ પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરવા તાકીદે અપીલ કરીએ છીએ."

જહાજની નજીકના વિસ્તારમાં વારંવાર ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ક્રૂ કોઇ પણ ક્ષણે સીધા હુમલાના ડરમાં જીવી રહ્યો છે.

13 ભારતીય ખલાસીઓના ગુમ થવાના અહેવાલો એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે ભારત સરકાર કાળા સમુદ્રમાં પલાઉ-ધ્વજવાળા કાર્ગો જહાજ MV AGN Ragnar પર ડ્રોન હુમલા બાદ ગુમ થયેલા બે ભારતીય ખલાસીઓને શોધી કાઢવા યુક્રેનિયન સત્તાવાળાઓ સાથે સંકલન કરી રહી છે.

ભારતીય ખલાસીઓ કાળા સમુદ્રમાં હુમલા પ્રત્યે સંવેદનશીલ બન્યા છે કારણ કે યુક્રેન યુદ્ધ હવે દરિયાઇ શિપિંગ લાઇન સુધી પહોંચી ગયું છે.

BIMCO-ICS નાવિક કાર્યબળ રિપોર્ટ 2026 અનુસાર, ભારત, ફિલિપાઇન્સ પછી, દરિયાકાંઠાના કર્મચારીઓમાં 12.2 ટકા હિસ્સા સાથે વ્યાપારી શિપિંગ માટે ખલાસીઓનો વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો સપ્લાયર છે.

સરકાર, સલાહકારો દ્વારા નાવિકોને કાળા સમુદ્રના પ્રદેશમાં નોકરીઓ લેવા અંગે સાવચેત રહેવા વિનંતી કરી રહી છે તેમ છતાં તેણે જહાજો પર ભારતીય ખલાસીઓનો ડેટાબેઝ બનાવવાની યોજના જાહેર કરી છે. ભારતીય જાનહાનિ વધી રહી હોવા છતાં, ભારતે પણ ભારતીય નાવિકની જાનહાનિને પગલે યુક્રેન અને રશિયા બન્ને સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

19 જુલાઇના રોજ, માર્યા ગયેલા 10 નાવિકોમાં ચાર ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે જ્યારે ઓડેસા પોર્ટ પરથી પ્રસ્થાન કરતી વખતે તેમના જહાજ, એમવી ગોલ્ડન લીઓ, મકાઇ વહન કરતા માલવાહક જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો ત્યારે એક ભારતીયને ગંભીર સ્થિતિમાં છોડી દેવામાં આવ્યો હતો.

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TAGGED:

13 INDIAN SAILORS BLACK SEA
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BLACK SEA
DRONE AND MISSILE ATTACKS
INDIAN SAILORS TRAPPED

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