ઇરાનમાંથી 1200 ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા: વિદેશ મંત્રાલય

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલ (ફાઇલ ફોટો- ANI)
Published : April 2, 2026 at 9:56 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રએ ગુરૂવારે જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધ વચ્ચે ઇરાનમાંથી 1200 જેટલા ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. સરકારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, યુદ્ધમાં આઠ ભારતીય માર્યા ગયા છે અથવા ઘાયલ થયા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિ હજુ પણ ગુમ છે.

વિદેશ મંત્રાલયના (MEA) પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું, "યુદ્ધ વચ્ચે 1200થી વધુ ભારતીય નાગરિકોને હવે ઇરાનમાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી 845 વિદ્યાર્થીઓ છે. ઓપરેશન બે માર્ગો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું- 996 નાગરિક આર્મેનિયામાં જ્યારે 204 અઝરબૈજાનમાં ગયા હતા. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, યુદ્ધમાં આઠ ભારતીય માર્યા ગયા છે અથવા તો ઘાયલ થયા છે અને હજુ પણ એક વ્યક્તિ ગુમ છે."

સાપ્તાહિક મીડિયા બ્રીફિંગ દરમિયાન પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા જયસ્વાલે જણાવ્યું કે, ભારત UNIFILમાં તૈનાત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાંતિ સૈનિકો પર તાજેતરના હુમલાની નિંદા કરે છે.

તેમણે કહ્યું, "અમે શહીદ બ્લુ હેલ્મેટ્સને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ. અમે તમામ પક્ષોને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મિશનની હિંસા અને શાંતિ સૈનિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો આગ્રહ કરીએ છીએ. શાંતિ સ્થાપવામાં સૌથી મોટા અને સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા યોગદાનકર્તાઓમાંના એક તરીકે અને UNSC સંકલ્પ 2589ના અનુસંધાનમાં, અમે શાંતિ સૈનિકો વિરૂદ્ધ ગુનાઓ માટે જવાબદારીની માંગ કરીએ છીએ. જયસ્વાલે કહ્યું, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ મુદ્દાની તપાસ કરી રહ્યું છે. અમે સંબંધિત એજન્સીઓ સાથે પણ સંપર્કમાં છીએ."

જયસ્વાલે કહ્યું, "શાંતિરક્ષા અભિયાનો સાથે જોડાયેલ, ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાંતિ રક્ષા મિશનમાં સૌથી મોટો યોગદાન આપનારો દેશ છે. આપણા પીસકીપર્સનું યોગદાન વૈશ્વિક શાંતિ અને સુરક્ષા માટે જાણીતું છે. ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાંતિરક્ષા અભિયાનમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. આપણા સૈનિકોએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાસિત શાંતિ રક્ષા મિશનમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે.UNIFILમાં આપણી પાસે લગભગ 600 ભારતીય સૈનિક છે."

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવા માંગતા ભારતીય ધ્વજવાળા અથવા ભારતીય સંચાલિત જહાજો પર લાદવામાં આવેલા ટોલનો ઉલ્લેખ કરતા જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવા માંગતા ભારતીય ધ્વજવાળા અથવા ભારતીય સંચાલિત જહાજો પર લાદવામાં આવેલા કોઇપણ ટોલ પર ઇરાન સાથે આવી કોઇ ચર્ચા કરવામાં આવી નથી.

જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, LPG અને LNG સહિત નિર્ણાયક ઊર્જા પુરવઠો વહન કરતા છ ભારતીય જહાજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત પસાર થયા છે.

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે,વધતા યુદ્ધ સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજોની અવિરત પરિવહન સુનિશ્ચિત કરી શકાય માટે ભારત સરકાર ઇરાન અને અન્ય ક્ષેત્રીય ભાગીદારો સાથે સક્રિય વાતચીત કરી રહ્યું છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યુ કે, ભારતના વિદેશ સચિવ યુકે દ્વારા આયોજિત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં ભાગ લેશે.

