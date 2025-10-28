કેન્યામાં મસાઈ મારા રાષ્ટ્રીય અભયારણ્ય તરફ જતી વખતે વિમાન દુર્ઘટનામાં 11 લોકોના મોત
ડાયાની હવાઈ પટ્ટીથી લગભગ 40 કિલોમીટર (25 માઈલ) દૂર કેન્યાના દરિયાકાંઠાના ક્ષેત્ર ક્વાલેના પર્વતીય અને જંગલી વિસ્તારમાં આ દુર્ઘટના બની હતી.
Published : October 28, 2025 at 9:57 PM IST
નૈરોબી: મંગળવારે વહેલી સવારે કેન્યાના દરિયાકાંઠાના ક્ષેત્ર ક્વાલેમાં મસાઈ મારા રાષ્ટ્રીય અભયારણ્ય તરફ જતી વખતે વિમાન દુર્ઘટનામાં અગિયાર લોકો, જેમાં મોટાભાગના વિદેશી પ્રવાસીઓ હતા, માર્યા ગયા. એરલાઈન, મોમ્બાસા એર સફારીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આઠ હંગેરિયન અને બે જર્મન મુસાફરો સવાર હતા, અને કેન્યાના પાયલોટનું પણ મૃત્યુ થયું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વિમાન ડાયાની હવાઈ પટ્ટીથી લગભગ 40 કિલોમીટર (25 માઈલ) દૂર પર્વતીય અને જંગલી વિસ્તારમાં ક્રેશ થયું હતું.
એરલાઈને ડાયાની હવાઈ પટ્ટીથી વિમાન ક્યારે રવાના થયું તેની પુષ્ટિ કરી નથી, કારણ કે પાયલોટ પ્રસ્થાન સમયે સંપર્ક કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો અને એરપોર્ટ કંટ્રોલ ટાવરે વિમાનને શોધી કાઢતા પહેલા 30 મિનિટ સુધી તેનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ક્વાલે કાઉન્ટી કમિશનર સ્ટીફન ઓરિન્ડેએ એસોસિએટેડ પ્રેસને જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીઓ સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 5:30 વાગ્યે થયેલા અકસ્માતનું કારણ શોધી રહી છે. બાદમાં, પરિવહન મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે અકસ્માત સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 8:35 વાગ્યે થયો હતો. તે સવારે દરિયાકાંઠાના કેન્યામાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો.
અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે વિમાનમાં આગ લાગી હતી, અને બળી ગયેલો કાટમાળ ઘટનાસ્થળે રહ્યો હતો. સાક્ષીઓએ એસોસિએટેડ પ્રેસને જણાવ્યું હતું કે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા પછી તેઓએ જોરદાર વિસ્ફોટ સાંભળ્યો હતો અને ઓળખી ન શકાય તેવા માનવ અવશેષો મળ્યા હતા. કેન્યા નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તામંડળે અગાઉ કહ્યું હતું કે સેસ્ના કારવાં જેવા વિમાનમાં 12 લોકો સવાર હતા.
માસાઈ મારા રાષ્ટ્રીય અભયારણ્ય દરિયાકાંઠાની પશ્ચિમમાં આવેલું છે અને તે તેના રેતાળ દરિયાકિનારા માટે જાણીતા લોકપ્રિય દરિયાકાંઠાના શહેર ડાયાનીથી બે કલાકની સીધી ફ્લાઇટ છે. આ અભયારણ્ય મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે કારણ કે તે તાંઝાનિયાના સેરેનગેટીથી વાર્ષિક જંગલી બીસ્ટ સ્થળાંતરનું ઘર છે. હિંદ મહાસાગર સાથે કેન્યાના દરિયાકાંઠાના સફેદ રેતાળ દરિયાકિનારા વિશ્વભરના પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંગઠનની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કેન્યાના નવીનતમ સલામતી નિરીક્ષણ ઓડિટ અનુસાર, 2018 થી, અકસ્માત તપાસમાં કેન્યાનું પ્રદર્શન વૈશ્વિક સરેરાશ કરતા ઓછું રહ્યું છે.
