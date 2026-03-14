વિઝા છેતરપિંડી: અમેરિકામાં 11 ભારતીય નાગરિકો પર 'ઇમિગ્રેશન લાભ મેળવવા માટે લૂંટનું કાવતરું’ રચવાનો આરોપ
11 લોકો પર આરોપ છે કે તેઓએ લૂંટ કરવા માટે આયોજક સાથે કાવતરું ઘડ્યું હતું.
By PTI
Published : March 14, 2026 at 10:03 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 10:10 AM IST
ન્યુયોર્ક: યુ.એસ. ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સ અનુસાર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા 11 ભારતીય નાગરિકો પર વિઝા છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમના પર સુવિધા સ્ટોર્સમાં નકલી સશસ્ત્ર લૂંટ ચલાવવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ શંકાસ્પદો પર નકલી લૂંટ ચલાવવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય સ્ટોર કર્મચારીઓને ગ્રીન કાર્ડ મેળવવા માટેની તેમની ઇમિગ્રેશન અરજીઓમાં ખોટો દાવો કરવાની તક પૂરી પાડવાનો હતો કે તેઓ ગુનાનો ભોગ બન્યા છે.
જીતેન્દ્રકુમાર પટેલ (39), મહેશકુમાર પટેલ (36), સંજયકુમાર પટેલ (45), દીપિકાબેન પટેલ (40), રમેશભાઈ પટેલ (52), અમિતાબેન પટેલ (43), રોનકકુમાર પટેલ (28), સંગીતાબેન પટેલ (36), મિંકેશ પટેલ (42), સોનલ પટેલ (42) અને મિતુલ પટેલ (40) દરેકને વિઝા છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાના એક-એક આરોપનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
તે બધા મેસેચ્યુસેટ્સ, કેન્ટુકી અને ઓહિયો સહિત વિવિધ યુએસ રાજ્યોમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા હતા. એક નિવેદનમાં, ન્યાય વિભાગે નોંધ્યું છે કે દીપિકાબેનને વેયમાઉથ, મેસેચ્યુસેટ્સમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા હતા અને તેમને ભારત મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
જીતેન્દ્રકુમાર, મહેશકુમાર, સંજયકુમાર, અમિતાબેન, સંગીતાબેન અને મિતુલને મેસેચ્યુસેટ્સમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને શુક્રવારે બોસ્ટનની ફેડરલ કોર્ટમાં તેમની પ્રારંભિક હાજરી બાદ છોડી મૂકવામાં આવ્યા હતા. રમેશભાઈ, રોનકકુમાર, સોનલ અને મિંકેશની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને તેમની પ્રારંભિક હાજરી અનુક્રમે કેન્ટુકી, મિઝોરી અને ઓહિયોમાં થઈ હતી. તેઓ પછીની તારીખે બોસ્ટનની ફેડરલ કોર્ટમાં હાજર થવાના છે.
આરોપ મુજબ, માર્ચ 2023 માં, રમેશભાઈ અને તેમના સાથીઓએ મેસેચ્યુસેટ્સ અને અન્યત્ર સુવિધા સ્ટોર્સ, દારૂની દુકાનો અને ફાસ્ટ-ફૂડ રેસ્ટોરન્ટ્સમાં ઓછામાં ઓછી છ નકલી સશસ્ત્ર લૂંટનું કાવતરું ઘડ્યું હતું અને ત્યારબાદ તેને અંજામ આપ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે આ નાટકીય લૂંટનો હેતુ ઘટનાસ્થળે હાજર કર્મચારીઓને યુ નોન-ઇમિગ્રન્ટ સ્ટેટસ (યુ-વિઝા) માટેની તેમની અરજીઓમાં ખોટો દાવો કરવાની તક પૂરી પાડવાનો હતો કે તેઓ હિંસક ગુનાનો ભોગ બન્યા છે.
યુ-વિઝા ચોક્કસ ગુનાઓના ભોગ બનેલા લોકોને આપવામાં આવે છે જેમણે ગંભીર માનસિક અથવા શારીરિક દુર્વ્યવહારનો ભોગ બન્યા હોય અને જેમણે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિની તપાસ અથવા કાર્યવાહીમાં કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને મદદ કરી હોય.
યુ-વિઝા ઇમિગ્રન્ટ્સને કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે અને 5 થી 10 વર્ષમાં ગ્રીન કાર્ડ મેળવવાનો રસ્તો પૂરો પાડે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કથિત નાટકીય લૂંટ દરમિયાન, "લૂંટારો" સ્ટોરના કર્મચારીઓ અથવા માલિકોને બંદૂકની અણીએ ધમકાવતો હતો, પછી રજિસ્ટરમાંથી રોકડ કાઢીને ભાગી જતો હતો; આખી ઘટના સ્ટોરના સર્વેલન્સ વીડિયોમાં કેદ કરવામાં આવશે.
ત્યારબાદ, કર્મચારીઓ અથવા સ્ટોર માલિકો પાંચ મિનિટ કે તેથી વધુ રાહ જોતા હતા - જ્યાં સુધી "લૂંટારો" ભાગી ન જાય ત્યાં સુધી - પોલીસને "ગુના" ની જાણ કરવા માટે ફોન કરતા. એવો આરોપ છે કે દરેક "પીડિતો" એ રામભાઈને આ કાવતરામાં ભાગ લેવા માટે પૈસા આપ્યા હતા. બદલામાં, રામભાઈએ કથિત રીતે સ્ટોર માલિકોને તેમના પરિસરનો ઉપયોગ નાટકીય લૂંટ માટે કરવાની મંજૂરી આપવા બદલ પૈસા ચૂકવ્યા હતા.
રામભાઈ, "લૂંટારો" અને ભાગી છૂટવામાં મદદ કરનાર ડ્રાઈવર પર પહેલાથી જ આરોપ મૂકવામાં આવ્યા હતા અને તેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. શુક્રવારે આરોપ મૂકવામાં આવેલા 11 આરોપીઓ પર આરોપ છે કે તેઓએ દરેક લૂંટનું આયોજન કરવા માટે આયોજક સાથે કાવતરું રચ્યું હતું, અથવા "પીડિત" તરીકે ભાગ લેવા માટે પોતાને અથવા પરિવારના સભ્યને પૈસા ચૂકવ્યા હતા.
વિઝા છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાના આરોપમાં મહત્તમ પાંચ વર્ષ સુધીની જેલ, ત્રણ વર્ષ સુધી દેખરેખ હેઠળ મુક્તિ અને $250,000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.
