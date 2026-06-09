ETV Bharat / international

PoKમાં લોકોનો વિદ્રોહ; 11ના મોત, 70 ઘાયલ, ભારતે કહ્યું - આશા છે પાકિસ્તાનને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે

પાકિસ્તાનની ખરાબ સ્થિતિ સામે અવાજ ઉઠાવનારાઓ પર ગોળીબાર. વાંચો સમગ્ર અહેવાલ

પાકિસ્તાનની ખરાબ સ્થિતિ સામે અવાજ ઉઠાવનારાઓ પર ગોળીબાર
પાકિસ્તાનની ખરાબ સ્થિતિ સામે અવાજ ઉઠાવનારાઓ પર ગોળીબાર (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) માંથી હિંસાના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. પાકિસ્તાની સૈનિકોએ આ વિસ્તારમાં ગોળીબાર કર્યો હતો, જેના પરિણામે 11 નાગરિકોના મોત થયા હતા અને 70 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. પાકિસ્તાન સરકારે લોકોના અવાજને દબાવવાના પ્રયાસમાં જોઈન્ટ આવામી એક્શન કમિટી (JAAC) પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

આવામી કમિટી એક નાગરિક સમાજ જૂથ છે જે પાકિસ્તાનમાં આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને રાજકારણ સંબંધિત મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યું છે. પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળો દ્વારા ગોળીબારમાં માર્યા ગયેલા તેમના એક કાર્યકર્તાના મૃતદેહને હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવતા સમિતિના સભ્યો ગુસ્સે ભરાયા હતા. સમિતિના સભ્યોએ પાકિસ્તાની સૈનિકો સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. સ્થાનિક અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ત્યારબાદ થયેલા મુકાબલામાં ઘણા પોલીસ કર્મચારીઓ માર્યા ગયા હતા, જ્યારે સુરક્ષા દળોના કાર્યવાહી દરમિયાન વિરોધીઓને પણ જાનહાનિ થઈ હતી.

પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોનો જવાબ આપતા, ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે આ બાબતે ખોટા સમાચાર અને વીડિયો ફેલાવતા પાકિસ્તાનનો એક પ્રકાર જોઈ રહ્યા છીએ. આ પાકિસ્તાન દ્વારા પોતાની નિષ્ફળતાઓ છુપાવવા અને માનવાધિકાર ઉલ્લંઘનો પરથી ધ્યાન હટાવવાનો એક ભયાવહ પ્રયાસ છે. પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાંથી પોલીસ બર્બરતાના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે, જેના પરિણામે અનેક મૃત્યુ અને ઇજાઓ થઈ રહી છે. અમને આશા છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય પાકિસ્તાનને તેના ખોટા કાર્યો અને માનવાધિકાર ઉલ્લંઘનો માટે જવાબદાર ઠેરવશે."

પીઓકેના પોલીસ વડા લિયાકત મલિકે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનામાં 23 સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને 50 વિરોધીઓનો સમાવેશ થાય છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વિડીયો સંદેશમાં, JAAC ના નેતા શૌકત નવાઝ મીરે કહ્યું, "રાજ્યએ રાવલકોટમાં અમારા લોકોનો નરસંહાર શરૂ કર્યો છે," અને નોંધ્યું કે આ ઘટના તે જ જિલ્લામાં બની હતી.

ગયા અઠવાડિયે, પ્રાદેશિક વહીવટીતંત્રે JAAC ને આતંકવાદ વિરોધી કાયદા હેઠળ પ્રતિબંધિત સંગઠન જાહેર કર્યું. આ નિર્ણયથી સંગઠનના સમર્થકોમાં વ્યાપક રોષ ફેલાયો, જેઓ દલીલ કરે છે કે આ જૂથે સતત સામાન્ય જનતા સંબંધિત કાયદેસર મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા છે. તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનો અને પ્રદેશ-વ્યાપી બંધના આહ્વાન પાછળ આ પ્રતિબંધને મુખ્ય કારણોમાંનું એક માનવામાં આવે છે.

તાત્કાલિક કારણ - આ વિરોધ પ્રદર્શનોનું તાત્કાલિક કારણ કાશ્મીરની બહાર પરંતુ પાકિસ્તાનના અન્ય ભાગોમાં રહેતા શરણાર્થીઓ માટે 45 સભ્યોની વિધાનસભામાં 12 બેઠકો અનામત રાખવાનો નિર્ણય હતો. JAAC અને તેના સમર્થકો દાવો કરે છે કે આ પગલું સ્થાનિક રહેવાસીઓનો અવાજ નબળો પાડે છે અને તેમના રાજકીય પ્રતિનિધિત્વને ઘટાડે છે. જો કે, આ મુદ્દો ફક્ત વિધાનસભા બેઠકોથી આગળ વધે છે; છેલ્લા બે વર્ષથી, આ જૂથ વધતી જતી ફુગાવા, વીજળીની અછત, બેરોજગારી, આવશ્યક સેવાઓના વધતા ખર્ચ અને પ્રદેશના "રાજકીય હાંસિયામાં ધકેલાઈ જવા" સામે વિરોધ કરી રહ્યું છે.

પ્રતિબંધ અને ચાલુ કાર્યવાહી છતાં, JAAC ના નેતાઓએ સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ પાછા નહીં હટે. જૂથે સત્તાવાળાઓ પર અસંમતિના અવાજોને દબાવવા માટે બળનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે અને રાજકીય અને આર્થિક અધિકારો માટે તેનું અભિયાન ચાલુ રાખવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે.

સંગઠન દ્વારા બોલાવવામાં આવેલ બંધનો હેતુ ફક્ત અનામત બેઠકોનો વિરોધ કરવા માટે જ નહીં પરંતુ પ્રતિબંધ, ઇન્ટરનેટ બ્લેકઆઉટ અને તેના એક નેતાના મૃત્યુનો વિરોધ કરવા માટે પણ હતો. 27 જુલાઈએ પ્રદેશમાં ચૂંટણી યોજાવાની હોવાથી, અધિકારીઓએ કડક સુરક્ષા પગલાં લીધા છે.

અહેવાલો અનુસાર, ઘણા વિસ્તારોમાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવાઓ સ્થગિત કરવામાં આવી છે, મોટા જાહેર મેળાવડા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, અને JAAC ના કેન્દ્રીય કાર્યાલયને સીલ કરવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં વધુ વિરોધ પ્રદર્શનની આશંકા વચ્ચે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

આ અશાંતિ આંતરરાષ્ટ્રીય ધ્યાન પણ આકર્ષિત કરવા લાગી છે. યુનાઇટેડ કિંગડમ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડા સહિત ઘણા દેશોએ પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર માટે તેમની મુસાફરી સલાહ અપડેટ કરી છે અને તેમના નાગરિકોને ત્યાં બગડતી સુરક્ષા પરિસ્થિતિ વિશે ચેતવણી આપી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

VIOLENCE IN POK
HOLD PAKISTAN ACCOUNTABLE
PAKISTAN OCCUPIED KASHMIR
POK
VIOLENCE IN POK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.