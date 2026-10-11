આફ્રિકામાં મોટી દુર્ઘટના: જીબુટી પાસે બોટ પલટવાથી 15 બાળકો સહિત 139 પ્રવાસીઓના મોત
અકસ્માત સમયે હોડીમાં 305 લોકો સવાર હતા. તેમાંથી 84 લોકો હજુ પણ ગુમ છે
Published : October 11, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 9:08 PM IST
જીનીવા: પૂર્વ આફ્રિકાના જીબુટીના દરિયાકાંઠે 305 લોકોને લઈ જતી એક બોટ પલટી જતાં 15 બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 139 પ્રવાસી લોકોના મોત થયા છે. ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર માઇગ્રેશન (IOM) એ રવિવારે આ માહિતી આપી હતી.
જોકે, આ દુર્ઘટના બાદ 84 લોકો ગુમ થયા છે. IOM (આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર સંગઠન) ના જણાવ્યા અનુસાર, ગુરુવારે રાત્રે અથવા શુક્રવારે સવારે જ્યારે આ હોડી જીબુતીથી યમન જઈ રહી હતી, ત્યારે ઓબોક (Obock) ની ઉત્તરે આવેલા ગુહેરે (Guhere) નજીક તે પલટી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં 52 પુરુષો, 42 મહિલાઓ અને 15 બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો.
આ અકસ્માતમાં 80થી વધુ લોકો બચી ગયા હતા, જે તમામ ઇથોપિયાના નાગરિકો હતા, જ્યારે ઓછામાં ઓછા 116 લોકો હજુ પણ ગુમ છે. IOMના જણાવ્યા અનુસાર, આ બોટ જીબુટીથી યમન જઈ રહી હતી ત્યારે ગુરુવારે મોડી રાત્રે અથવા શુક્રવારે વહેલી સવારે ઓબોક (Obock) ની ઉત્તરે આવેલા ગુહેરે (Guhere) નજીક પલટી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં ૫૨ પુરુષો, 42 મહિલાઓ અને 15 બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો.
IOM ઓબોકમાં આવેલા તેના 'માઇગ્રન્ટ રિસ્પોન્સ સેન્ટર' (MRC) ખાતે બચી ગયેલા 64 લોકોને મદદ કરી રહ્યું છે. તેઓને આરોગ્યસંભાળ, માનસિક સહાય, સુરક્ષા સેવાઓ, કામચલાઉ આશ્રય, ખોરાક અને તેમના પરિવારો સાથે પુનઃમિલન માટે સહાય મળી રહી છે.
At least 109 migrants, including 15 children, have died and over 116 remain missing after a boat capsized off #Djibouti. IOM is assisting survivors as search and rescue operations continue. https://t.co/zLxda3CM1c— IOM - UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) October 11, 2026
જીબુટીમાં IOMના ચીફ ઓફ મિશન, એલેક્ઝાન્ડર કોઇસેકે કહ્યું, "આ જીવનની અત્યંત દુઃખદ હાનિ છે. અમારી સંવેદનાઓ બચી ગયેલા લોકો અને એવા પરિવારો સાથે છે જેમણે પોતાના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા છે અથવા જેમને તેમના સંબંધીઓ વિશે કોઈ સમાચાર મળ્યા નથી."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમારી ટીમો સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે મળીને કટોકટી સહાય પૂરી પાડવા માટે કામ કરી રહી છે. આ દુર્ઘટના આર્થિક તકોની શોધમાં આ સ્થળાંતર કોરિડોરમાંથી પસાર થતા સ્થળાંતરકારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા જોખમોની સ્પષ્ટ યાદ અપાવે છે."
ગુમ થયેલા લોકો માટે વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે જીબુટીના અધિકારીઓ શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ રાખી રહ્યા છે. સ્થાનિક અધિકારીઓ બચી ગયેલા લોકોને તબીબી સંભાળ પણ પૂરી પાડી રહ્યા છે અને મૃતકોના ગૌરવપૂર્ણ દફનવિધિની વ્યવસ્થા પણ કરી રહ્યા છે.
નોંધનીય છે કે, 10 સપ્ટેમ્બરથી, IOM એ ઇથોપિયાથી જીબુટીમાં 20,000 થી વધુ લોકોના આગમનને ટ્રેક કર્યું છે. સંસ્થાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે 2025 માં, યમનના દરિયાઈ માર્ગ પર 900 થી વધુ સ્થળાંતરકારો મૃત્યુ પામ્યા હતા અથવા ગુમ થયા હતા, અને આ મુસાફરીનો પ્રયાસ કરનારા લોકોની સંખ્યામાં 18 ટકાનો વધારો થયો છે.
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