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બહામાસમાં એક નાનું વિમાન ક્રેશ થતાં દસ લોકોના મોત

વિમાન નાસાઉના લિન્ડેન પિંડલિંગ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી સાન એન્ડ્રોસ જઈ રહ્યું હતું ત્યારે તે ક્રેશ થયું હતું.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 12:01 PM IST

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સાન જુઆન: શુક્રવારે બહામાસમાં એક નાનું વિમાન ક્રેશ થયું, જેમાં 10 લોકો માર્યા ગયા. આ પછી, સરકારે ફ્લેમિંગો એરની ફ્લાઇટ્સ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધી. આ જીવલેણ અકસ્માત ટાપુ જૂથની રાજધાની નાસાઉની પશ્ચિમમાં આવેલા ઉત્તર એન્ડ્રોસમાં થયો હતો.

બહામાસના વડા પ્રધાન ફિલિપ બ્રેવ ડેવિસે શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે એક વ્યક્તિ બચી ગયો છે, પરંતુ બાદમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પુષ્ટિ આપી હતી કે તે વ્યક્તિનું મોત તેની ઇજાઓથી થયું છે. મૃતકોની ઓળખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

"અમે ઊંડા દુ:ખની ક્ષણમાં ભેગા થયા છીએ," તેમણે કહ્યું, નોંધ્યું કે લોકો બહામાસની સ્વતંત્રતાની 53મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યા હતા. "આ દિવસ શોકનો દિવસ બની ગયો છે... અમે એવા પરિવારો પ્રત્યે અમારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ જેમને આ દુ:ખદ સમાચાર મળ્યા છે કે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ ઘરે પાછો નહીં ફરે."

બહામાસ એરક્રાફ્ટ અકસ્માત તપાસ સત્તામંડળે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે વિમાન નાસાઉના લિન્ડેન પિંડલિંગ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથકથી સાન એન્ડ્રોસ જઈ રહ્યું હતું ત્યારે તે ક્રેશ થયું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિમાન સેસ્ના 402 હતું અને બહામાસમાં નોંધાયેલું હતું.

ઉર્જા, ઉપયોગિતાઓ અને ઉડ્ડયન મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ફ્લેમિંગો એરના એર ઓપરેટર પ્રમાણપત્રને સસ્પેન્ડ કરવું એ ફક્ત સલામતીના કારણોસર લેવામાં આવેલ સાવચેતીભર્યું પગલું હતું, કારણ કે અધિકારીઓ અકસ્માતના કારણની તપાસ કરી રહ્યા છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે બનેલી બે સલામતી ઘટનાઓને કારણે આ સસ્પેન્શન કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, ઉર્જા, ઉપયોગિતાઓ અને ઉડ્ડયન મંત્રી જોબેથ કોલ્બી-ડેવિસે જણાવ્યું હતું કે પહેલી ઘટના શુક્રવારે ફ્લેમિંગો એરના વિમાન સાથે બની હતી. તેમણે કહ્યું કે વિમાન માયાગુઆના જઈ રહ્યું હતું ત્યારે પાયલોટે સમસ્યાની જાણ કરી અને વિમાનને નાસાઉ પાછું વાળ્યું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વિમાન ઉતર્યા પછી અને મુસાફરો બહાર નીકળ્યા પછી આગ લાગી હતી. તે ઘટનાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

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BAHAMAS PLANE CRASH
BAHAMAS
SAN JUAN
PLANE CRASHES IN BAHAMAS

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