કેનેડા: બ્રિટિશ કોલંબિયાની ટમ્બલર રિજ સ્કૂલમાં ફાયરિંગ, 10 લોકોના મોત; 25 ઘાયલ

કેનેડાના બ્રિટિશ કોલંબિયાના ગ્રામીણ વિસ્તારની એક સ્કૂલમાં ફાયરિંગમાં 10 લોકોના મોત, હુમલાખોર પણ ઠાર

કેનેડામાં બ્રિટિશ કોલંબિયાની ટમ્બલર રિજ સ્કૂલમાં ફાયરિંગ
કેનેડામાં બ્રિટિશ કોલંબિયાની ટમ્બલર રિજ સ્કૂલમાં ફાયરિંગ (Representational Image (AP))
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 1:39 PM IST

1 Min Read
વાનકુવર (કેનેડા): કેનેડાના ઉત્તરપૂર્વીય બ્રિટિશ કોલંબિયાના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આવેલી ટમ્બલર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં એક શંકાસ્પદે ફાયરિંગ કર્યું હતું જેમાં 10 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 25 લોકો ઘાયલ થયા છે. આ ઘટના તાજેતરના ઇતિહાસમાં સૌથી ઘાતક હોવાનું જાણવા મળે છે.

પોલીસે અહેવાલ આપ્યો છે કે ટમ્બલર રિજ સેકન્ડરી સ્કૂલમાં 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ બપોરે 1:20 કલાકે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે તાત્કાલિક ચેતવણી જારી કરી હતી અને ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી. રોયલ કેનેડિયન માઉન્ટેડ પોલીસ (RCMP)એ પુષ્ટિ કરી હતી કે હાઇસ્કૂલની અંદર છ મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. હોસ્પિટલ લઈ જતા રસ્તામાં અન્ય એક ઘાયલ વ્યક્તિનું મોત થયું હતું.

શંકાસ્પદ મૃત હાલતમાં મળ્યો

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે શંકાસ્પદ હુમલાખોર મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો છે. શરૂઆતમાં, એવું લાગે છે કે તેણે આત્મહત્યા કરી હતી. તપાસકર્તાઓ એવું પણ માને છે કે બીજો શંકાસ્પદ પણ સામેલ હતો. પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 25 ઘાયલ વ્યક્તિ સારવાર હેઠળ છે. પોલીસે ટમ્બલર રિજ અને આસપાસના વિસ્તારને ઘેરી લીધો છે અને ઇમરજન્સી જાહેર કરી છે. પોલીસે શંકાસ્પદ વ્યક્તિનો સ્કેચ પણ જાહેર કર્યો છે. સ્કેચમાં ભૂરા વાળવાળી અને ડ્રેસ પહેરેલી એક મહિલા દેખાય છે.

પોલીસે સ્થાનિક રહેવાસીઓને ચેતવણી જાહેર કરતા તેમને ઘરની અંદર રહેવા અને બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળવા વિનંતી કરી છે. જો તેઓ કોઇને શંકાસ્પદ જુએ છે તો તેમણે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવી જોઇએ અને તેમના દરવાજા બંધ રાખવા જોઇએ.

નોર્થ ડિસ્ટ્રિક્ટ કમાન્ડર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ કેન ફ્લોયડે જણાવ્યું હતું કે આ ઝડપથી વિકસતી અને અત્યંત ગંભીર પરિસ્થિતિ હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે શાળા અને આસપાસના સમુદાયના સહયોગથી તપાસમાં નોંધપાત્ર મદદ મળી. તેમણે પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.

સંપાદકની પસંદ

