ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે 10 દિવસનો યુદ્ધવિરામ; યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી
ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચેની લડાઈ બંધ થઈ ગઈ છે. બંને દેશો 10 દિવસના યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા છે.
Published : April 17, 2026 at 7:12 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે લેબનોન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી છે. ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી. પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે લખ્યું, "મેં લેબનોનના અત્યંત આદરણીય રાષ્ટ્રપતિ જોસેફ ઓન અને ઇઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે ખૂબ જ સારી વાતચીત કરી. આ બંને નેતાઓ સંમત થયા છે કે, તેમના દેશો વચ્ચે શાંતિ લાવવા માટે, તેઓ સત્તાવાર રીતે સાંજે 5 વાગ્યે EST પર 10 દિવસનો યુદ્ધવિરામ શરૂ કરશે."
બંને દેશોના નેતાઓ વોશિંગ્ટનમાં મળ્યા હતા
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું છે કે મંગળવારે, બંને દેશો 34 વર્ષમાં પહેલી વાર વોશિંગ્ટન, ડી.સી.માં અમારા સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ, માર્કો રુબિયો સાથે મળ્યા હતા. "મેં ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સ અને સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ રુબિયો, જોઈન્ટ ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના ચેરમેન, ડેન રેઇન્સ્ટાઇનને ઇઝરાયલ અને લેબનોન સાથે કાયમી શાંતિ લાવવા માટે કામ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે."
ટ્રમ્પે આ પોસ્ટમાં એમ પણ લખ્યું છે કે તેમણે વિશ્વભરમાં નવ યુદ્ધો અટકાવ્યા છે. "વિશ્વભરમાં નવ યુદ્ધો ઉકેલવા એ મારા માટે સન્માનની વાત રહી છે, અને આ મારું દસમું યુદ્ધ હશે, તો ચાલો તે પૂર્ણ કરીએ," ટ્રમ્પે લખ્યું.
" a phone call took place this afternoon between u.s. president donald trump and lebanese president joseph aoun. during the call, president aoun renewed his thanks for the efforts trump is exerting to reach a ceasefire in lebanon and secure lasting peace and stability, paving the… pic.twitter.com/NzN3lHybeZ— Press Trust of India (@PTI_News) April 16, 2026
હિઝબુલ્લાહ લેબનોનથી ઇઝરાયલ પર હુમલો કરે છે
એ નોંધવું જોઈએ કે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ઇઝરાયલી અને યુએસ હવાઈ હુમલામાં ખામેની સહિત અનેક અગ્રણી નેતાઓના મૃત્યુ પછી. પરિણામે, લેબનોન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું. આ યુદ્ધ હવે 10 દિવસના યુદ્ધવિરામ કરાર દ્વારા બંધ કરવામાં આવ્યું છે.
ટ્રમ્પે લેબનોનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કરી
અગાઉ, લેબનોનના રાષ્ટ્રપતિ જોસેફ આઉને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યું હતું કે તેમણે અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વાતચીત કરી હતી. વાટાઘાટો દરમિયાન, જોસેફ આઉને યુદ્ધવિરામમાં મધ્યસ્થી કરવા અને સ્થાયી શાંતિ અને સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવાના પ્રયાસો બદલ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
હિઝબુલ્લાહ લેબનોનમાં ગુસ્સે ભરાયું
હિઝબુલ્લાહે પણ લેબનોન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેની વાટાઘાટો પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. હિઝબુલ્લાહના અધિકારી હુસૈન હજ હસન કહે છે કે ઇઝરાયલ સાથે સીધી વાટાઘાટો કરવાનો લેબનોન સરકારનો નિર્ણય એક ગંભીર ભૂલ છે. હસનના મતે, આ વાટાઘાટો દેશના હિતમાં નથી અને તેને બંધ કરવી જોઈએ.