દસ પર્વતારોહકો પાકિસ્તાનના એક શિખર પર ગુમ, જાણીતા નેપાળી પર્વતારોહકનો પણ સમાવેશ
પાકિસ્તાની પર્વતારોહક સોહેલ સખી, ઓમાની પર્વતારોહક નાથિરા, અમેરિકન પર્વતારોહક મેલોરી ગીસ અને ચીની પર્વતારોહક વાંગનો સમાવેશ થાય છે.
Published : July 31, 2026 at 10:29 AM IST
ઇસ્લામાબાદ: ઉત્તર પાકિસ્તાનમાં વિશ્વના સૌથી ઊંચા શિખરોમાંના એક બ્રોડ પીક પર હિમપ્રપાત થયા બાદ એક પ્રખ્યાત નેપાળી મૂળના પર્વતારોહકના નેતૃત્વમાં દસ આંતરરાષ્ટ્રીય પર્વતારોહકો ગુમ થઈ ગયા.
પાકિસ્તાનના આલ્પાઇન ક્લબના ઉપપ્રમુખ કરાર હૈદરીએ ગુરુવારે મોડી રાત્રે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેમને પ્રારંભિક માહિતી મળી હતી કે નિર્મલ પુર્જાની આગેવાની હેઠળની ટીમ હિમપ્રપાતમાં ફસાઈ ગઈ છે અને ત્યારથી પર્વતારોહકો સાથે કોઈ સંપર્ક થયો નથી.
હૈદરીએ જણાવ્યું હતું કે અભિયાન ટીમમાં પાંચ નેપાળી પર્વતારોહકો, હુન્ઝાના પાકિસ્તાની પર્વતારોહક સોહેલ સખી, ઓમાની પર્વતારોહક નાથિરા, અમેરિકન પર્વતારોહક મેલોરી ગીસ, વાંગ નામનો ચીની પર્વતારોહક અને અન્ય એક વિદેશી પર્વતારોહકનો સમાવેશ થાય છે.
ક્લબના પ્રમુખ મેજર જનરલ ઇરફાન અરશદ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તાત્કાલિક શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવા માટે સરકારી અધિકારીઓના સંપર્કમાં હતા.
ક્લબે જણાવ્યું હતું કે હવામાન અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને શક્ય તેટલી ઝડપથી હેલિકોપ્ટર અને અન્ય બચાવ સંસાધનોને એકત્રિત કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
નિર્મલ પુર્જા, જેને ક્લબ "નિમ્સ દાઈ" તરીકે પણ ઓળખે છે, તે નેપાળી મૂળના બ્રિટિશ નાગરિક છે. 2019 માં, તેમણે 189 દિવસમાં વિશ્વના ૧૪ સૌથી ઊંચા શિખરો પર ચઢાણ કર્યું. તેમણે સૌથી ઝડપી ચઢાણનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, જેને પાછળથી 2023 માં એક નોર્વેજીયન મહિલા અને તેના નેપાળી શેરપા માર્ગદર્શકે તોડી નાખ્યો હતો. પુરજાનું ચઢાણ લોકપ્રિય નેટફ્લિક્સ દસ્તાવેજી "14 Peaks: Nothing is Impossible" નો વિષય હતો.
કારાકોરમ રેન્જમાં 8047 મીટર (26401 ફૂટ) પર સ્થિત બ્રોડ પીક, વિશ્વનો 12મો સૌથી ઊંચો પર્વત છે. પાકિસ્તાનમાં અસંખ્ય ઊંચા શિખરો છે, અને વિશ્વભરના પર્વતારોહકો આ શિખરો પર ચઢાણ કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે ત્યાં જાય છે.
"પાકિસ્તાનનું આલ્પાઇન ક્લબ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને તમામ સંબંધિતો સાથે સંકલન કરી રહ્યું છે," નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે, અને ઉમેર્યું છે કે ક્લબ પર્વતારોહકોના પરિવારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય પર્વતારોહણ સમુદાય સાથે એકતામાં ઉભું છે.