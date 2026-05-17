ETV Bharat / health

World Hypertension Day 2026: બ્લડ પ્રેશર હાઇ રહેતું હોય તો આ રીતે કરો કંટ્રોલ, જાણો કઈ ઉંમરે વધારે થાય છે આ સમસ્યા

આજના સમયમાં, હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે. જાગૃતિનો અભાવ પણ આ સમસ્યાનો ભોગ બનવાનું એક કારણ છે.

બ્લડ પ્રેશર હાઇ રહેતું હોય તો આ રીતે કરો કંટ્રોલ
બ્લડ પ્રેશર હાઇ રહેતું હોય તો આ રીતે કરો કંટ્રોલ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નિયમિત બ્લડ પ્રેશર મોનિટરિંગ અને નોર્મલ લેવલના મહત્વ વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે દર વર્ષે 17 મેના રોજ વિશ્વભરમાં વર્લ્ડ હાઈ બ્લડ પ્રેશર દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. બ્લડ પ્રેશર તમારું હૃદય કેટલું લોહી પંપ કરે છે અને તમારી ધમનીઓમાં લોહીના પ્રવાહમાં પ્રેશરની માત્રા બંને રીતે નક્કી થાય છે. તમારું હૃદય પ્રતિ મિનિટ જેટલું વધુ લોહી પંપ કરે છે અને તમારી ધમનીઓ પર જેટલી વધુ પ્રેશર નાખે છે તેટલું તમારું બ્લડ પ્રેશર (સિસ્ટોલિક પ્રેશર) વધારે ઉપર જાય છે. વર્લ્ડ હાઈ બ્લડ પ્રેશર દિવસ 2026 ની થીમ છે 'એક સાથે હાઈપરટેન્શનને કંટ્રોલ કરવું: રેગ્યુલર તમારું બ્લડ પ્રેશર તપાસો, સાયલન્ટ કિલરને હરાવો.'

હાઇપરટેન્શન શું છે?
જ્યારે હૃદય ધમનીઓમાં લોહી પંપ કરે છે, ત્યારે લોહી ધમનીની દિવાલો પર દબાણ લાવે છે. જો આ દબાણ સતત સામાન્ય સ્તરથી ઉપર રહે છે (સામાન્ય રીતે 120/80 mmHg), તો તેને હાઈપરટેન્શન માનવામાં આવે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક ગંભીર તબીબી સ્થિતિ છે જે હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક, કિડની ફેલ્યોર અને અંધત્વ જેવી સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર (હાયપરટેન્શન) ને ઘણીવાર 'સાયલન્ટ કિલર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે તે દર વર્ષે વિશ્વભરમાં લાખો લોકોના અકાળ મૃત્યુનું કારણ બને છે. જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો, હાઈપરટેન્શનના દર્દીનું બ્લડ પ્રેશરમાં અચાનક વધી જાય છે, જેનાથી બ્રેન હેમરેજ અથવા હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે.

હાઇપરટેન્શનને બે ગ્રુપમાં વર્ગીકૃત કરાયું છે
હાયપરટેન્શનને સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશરમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર 140 mmHg અથવા તેથી વધુ હોઈ શકે છે. ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર 90 mmHg ની બરાબર અથવા તેનાથી વધુ હોય છે. જો સિસ્ટોલિક સ્તર 180 mmHg થી વધી જાય અથવા ડાયસ્ટોલિક સ્તર 120 mmHg થી ઉપર વધે, તો તેને 'હાયપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ' (તબીબી કટોકટી) કહેવામાં આવે છે, જેમાં તાત્કાલિક તબીબી સહાયની જરૂર હોય છે. તેથી, આના પર નજર રાખવી જરૂરી છે.

ભારતમાં પરિસ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક છે
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO) અનુસાર, વિશ્વભરમાં દર વર્ષે આશરે 75 લાખ લોકો હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કારણે મૃત્યુ પામે છે. ભારતમાં પરિસ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક છે; WHO ના અહેવાલ મુજબ, દેશમાં વાર્ષિક આશરે 46 લાખ મિલિયન લોકો હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી મૃત્યુ પામે છે. ભારતમાં, સ્ટ્રોકથી થતા કુલ મૃત્યુમાંથી 57 ટકા અને કોરોનરી હૃદય રોગથી થતા 24 ટકા મૃત્યુ મુખ્યત્વે હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કારણે થાય છે. નિષ્ણાતોના મતે, હાઈ બ્લડ પ્રેશર ધરાવતા 90 ટકા દર્દીઓનું કોઈ ઓળખી શકાય તેવું કારણ હોતું નથી. એટલે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી પીડાતા મોટાભાગના લોકો તેમની સ્થિતિથી સંપૂર્ણપણે અજાણ હોય છે કે તેમને હાઇ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યાન છે, જેનાથી પરેશાની વધી જાય છે.

સ્વસ્થ વ્યક્તિનું બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ?
બ્રિટિશ હાર્ટ ફાઉન્ડેશન અનુસાર, હાઈ બ્લડ પ્રેશર (BP) ને રોકવા માટે તમારે તમારી જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. સ્વસ્થ વ્યક્તિનું બ્લડ પ્રેશર આદર્શ રીતે 130 (સિસ્ટોલિક) થી નીચે અને 80 (ડાયસ્ટોલિક) થી નીચે હોવું જોઈએ. જો તમારા બ્લડ પ્રેશર આનાથી ઓછા કે વધારે છે તો સમજી લો કે તમે હાઇ BPથી પીડિત છો. જો કે, ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે તેની સારવાર કરી શકાય છે. નિયમિત દવા દ્વારા તેને નિયંત્રણમાં રાખી શકાય છે; પરંતુ જો કે કંટ્રોલની બહાર થઈ જાય તો પરિણામ ગંભીર આવી શકે છે, જેનાથી હૃદય રોગથી લઈને કિડની ફેલ્યોર અને અંધત્વ જેવી ગંભીર બીમારી થઈ શકે છે. તેથી, તમારા આહાર પર ધ્યાન રાખવું, મીઠાનું સેવન ઓછું કરવું, વધારે પાણી પીવું, યોગાસન કરવા અને નિયમિત તબીબી તપાસ કરાવવાથી તમને હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી બચી શકો છો.

હાઈ બ્લડ પ્રેશર કઈ ઉંમરના લોકોમાં વધારે હોય છે?
અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન અનુસાર, હાઈ બ્લડ પ્રેશરના ઘણા સંભવિત કારણો છે જેના વિશે તમારે જાણવું જોઈએ. વધુ પડતું મીઠાનું સેવન, માનસિક તણાવ, માનસિક બીમારી, ડ્રગ્સનો ઉપયો વગેરે BPની સમસ્યાઓ માટે જવાબદાર હોય છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) ના ડેટા દર્શાવે છે કે વિશ્વભરમાં આશરે 30 થી 79 વર્ષની વયના 1.28 અબજ લોકો હાલમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી પીડાય છે. આમાંના મોટાભાગના લોકો ઓછી અથવા મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશોમાં રહે છે. એવો અંદાજ છે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર ધરાવતા 46 ટકા લોકો તેમની સ્થિતિથી અજાણ છે, જ્યારે 42 ટકા હાલમાં તેની સારવાર લઈ રહ્યા છે. WHO અનુસાર, હાઈ બ્લડ પ્રેશર સામાન્ય લોકોમાં મૃત્યુનું મુખ્ય કારણ બની શકે છે.

આ રીતે તમે હાઇ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરી શકો છો

  • ડૉક્ટરની સલાહનું પાલન કરો અને લાઈફસ્ટાઇલમાં ફેરફાર કરો.
  • દવાઓ માત્ર ડૉક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર જ લો.
  • બ્લડ પ્રેશરને નિયમિત ચેક કરાવો.
  • સ્ટ્રેસ ઓછો કરો અને મેનેજ કરો.
  • દૈનિક મીઠાનું સેવન 5 ગ્રામ કરતા ઓછું કરો
  • નિયમિત ધોરણે ફળો અને શાકભાજીનું સેવન કરો.
  • સૈચુરેટેડ ફેટ અને ટ્રાન્સ ફેટનું સેવન ટાળો.
  • તમાકુનું સેવન કરવાનું ટાળો.
  • દારૂ ઓછો પીવો.
  • દરરોજ શારીરિક રીતે સક્રિય રહો.

(અસ્વીકરણ: આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ, પરંતુ તેમના પર અમલ કરતા પહેલા તમારા અંગત ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

આ પણ વાંચો:

  1. શું COVID-19ની જેમ હંટાવાયરસ પણ લઈ શકે છે મહામારીનું સ્વરૂપ? જાણો ડૉક્ટર્સ શું કહે છે
  2. સવારે ઉઠીને ખાલી પેટે પાણી પીવું સ્વાસ્થ્ય માટે કેમ ફાયદાકારક છે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ
  3. શું તમે પણ ડાયાબિટીસમાં ખાવા-પીવા અંગે મૂંઝવણમાં છો?, ડાયેટિશિયને કહ્યું - આ આહાર યોગ્ય છે
  4. ભારતમાં 7 વર્ષમાં ત્રણ ગણા વધ્યા હાર્ટના દર્દી, મહિલાઓને વધારે જોખમ, 15-29 વર્ષના લોકો પણ તેના શિકાર: NSO

TAGGED:

WORLD HYPERTENSION DAY 2026
DISEASES CAUSED BY HIGH BP
CAUSES OF HIGH BLOOD PRESSURE
SYMPTOMS OF HIGH BLOOD PRESSURE
WORLD HYPERTENSION DAY 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.