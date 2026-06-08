World Brain Tumor Day 2026: લક્ષણો, સારવાર અને સરકારી યોજનાઓની સંપૂર્ણ માહિતી
PM-JAY યોજના હેઠળ બ્રેઈન ટ્યુમરની કરાવો મફત સારવાર, IKDRC અને GCRIમાં મફત સર્જરી અને કીમોથેરાપી, ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ.
Published : June 8, 2026 at 10:55 AM IST
ગાંધીનગર : માનવ શરીરનું સૌથી જટિલ અને મહત્વપૂર્ણ અંગ મગજ છે. મગજમાં અસામાન્ય કોષોનો અનિયંત્રિત વિકાસ થાય ત્યારે તે 'બ્રેઈન ટ્યુમર'નું સ્વરૂપ લે છે. દર વર્ષે 8 જૂનના રોજ 'વિશ્વ બ્રેઈન ટ્યુમર દિવસ'ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દિવસનો મુખ્ય હેતુ સમાજમાં વ્યાપેલી અંધશ્રદ્ધા અને ભયને દૂર કરવા તેમજ પ્રારંભિક નિદાન માટે જાગૃતિ ફેલાવવાનો છે.
બ્રેઈન ટ્યુમરના પ્રકાર
બ્રેઈન ટ્યુમર મુખ્યત્વે બે પ્રકારના હોય છે. પ્રથમ 'બિનાઈન' (Benign) જે કેન્સર વગરની ગાંઠ છે અને ધીમે ધીમે વધે છે. આ પ્રકારની ગાંઠને ઓપરેશન દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે મટાડી શકાય છે. બીજો પ્રકાર 'મેલિગ્નન્ટ' (Malignant) છે, જે કેન્સરયુક્ત ગાંઠ છે. આ ગાંઠ ઝડપથી મગજના અન્ય ભાગોમાં ફેલાય છે અને વધુ જોખમી હોય છે.
પ્રારંભિક લક્ષણોની ઓળખ
ડૉ.દિવ્યા ત્રિવેદીના જણાવ્યા અનુસાર, બ્રેઈન ટ્યુમરના લક્ષણો પ્રાથમિક સ્તરે સામાન્ય હોય છે. ઘણી વાર લોકો સામાન્ય માથાના દુખાવાને અવગણે છે, જે પાછળથી ગંભીર સાબિત થઈ શકે છે. જો સવારે ઉઠતાની સાથે અતિશય માથાનો દુખાવો થાય અને તેની સાથે ઉલ્ટી કે ઉબકા આવે, ચક્કર આવે કે અચાનક ખેંચ (વાઈ) આવે, તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
અન્ય લક્ષણોમાં દ્રષ્ટિ ધૂંધળી થવી, વસ્તુઓ બે દેખાવી, સાંભળવામાં તકલીફ પડવી, શરીરનું સંતુલન બગડવું, હાથ-પગમાં અચાનક નબળાઈ કે લકવો થવો, યાદશક્તિ નબળી પડવી અને સ્વભાવમાં અચાનક મોટો બદલાવ આવવાનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાતમાં સારવાર સુવિધાઓ
અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં આવેલી કન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ કિડની ડિઝીઝ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર (IKDRC)માં ગવર્મેન્ટ સ્પાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને ન્યુરોલોજી વિભાગ કાર્યરત છે. આ એશિયાના સૌથી મોટા ન્યુરોલોજીકલ કેન્દ્રોમાંનું એક છે. અહીં અત્યંત ઓછી કિંમતે અથવા 'આયુષ્માન ભારત (PM-JAY)' કાર્ડ હેઠળ તદ્દન મફત જટિલ સર્જરી કરવામાં આવે છે.
જો ટ્યુમર કેન્સરયુક્ત (Malignant) હોય, તો ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (GCRI)માં કીમોથેરાપી અને રેડિયેશનની સારવાર ઉપલબ્ધ છે. GCRI દેશની શ્રેષ્ઠ કેન્સર હોસ્પિટલોમાં સ્થાન પામે છે.
ગાંધીનગરમાં આધુનિક સુવિધાઓ
ગાંધીનગર હવે હેલ્થકેર ક્ષેત્રે પણ સુવિધાયુક્ત શહેર બન્યું છે. ગાંધીનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક નિદાન માટે અત્યાધુનિક MRI અને CT સ્કેન મશીનો ઉપલબ્ધ છે. આના કારણે ટ્યુમરનું ચોક્કસ લોકેશન વહેલી તકે જાણી શકાય છે.
બચાવ અને પ્રિવેન્શનના ઉપાય
બ્રેઈન ટ્યુમરના ચોક્કસ કારણો હજુ સંશોધનનો વિષય છે, પરંતુ જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરીને જોખમ ઘટાડી શકાય છે. રેડિયેશનના સંપર્કમાં આવવાનું ટાળવું જોઈએ. ફેક્ટરીઓમાં વપરાતા હાનિકારક કેમિકલ્સ જેમ કે બેન્ઝીન અને જંતુનાશકોના સીધા સંપર્કમાં આવતી વખતે માસ્ક અને ગ્લોવ્ઝનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
એન્ટી-ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર ખોરાક લેવો અને ધૂમ્રપાન તથા આલ્કોહોલથી દૂર રહેવું મગજના કોષો માટે ફાયદાકારક છે. જો પરિવારમાં કોઈને અગાઉ બ્રેઈન ટ્યુમરનો ઈતિહાસ હોય, તો સમયાંતરે ન્યુરોલોજીકલ સ્ક્રીનિંગ કરાવતા રહેવું હિતાવહ છે.
પીએમ-જેવાય (PM-JAY) યોજના
ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે 'આયુષ્માન ભારત - પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના' અમલમાં છે. બ્રેઈન ટ્યુમર જેવી અત્યંત ખર્ચાળ સારવાર, કીમોથેરાપી અને જટિલ સર્જરી આ કાર્ડ અંતર્ગત નિર્દિષ્ટ સરકારી અને માન્યતા પ્રાપ્ત ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સંપૂર્ણપણે મફત કરવામાં આવે છે.
તબીબી વિજ્ઞાને આજે એટલી પ્રગતિ કરી લીધી છે કે જો પ્રથમ અથવા દ્વિતીય સ્ટેજમાં રોગ પકડાઈ જાય, તો દર્દી સંપૂર્ણપણે સાજો થઈને સામાન્ય જીવન જીવી શકે છે. વિશ્વ બ્રેઈન ટ્યુમર દિવસે જાગૃતિ ફેલાવવા અને લક્ષણોને ઓળખવા તેમજ ઉપલબ્ધ તબીબી સેવાઓનો લાભ લેવા અપીલ કરવામાં આવે છે.
વિશ્વ બ્રેઈન ટ્યુમર ડે 2026 (World Brain Tumor Day 2026)
વિશ્વ બ્રેઈન ટ્યુમર દિવસે જાગૃતિ જ બચાવનો સંકલ્પ લઈએ. લક્ષણોને ઓળખીએ, અફવાઓથી દૂર રહીએ અને ઉપલબ્ધ સર્વશ્રેષ્ઠ તબીબી સેવાઓ પર ભરોસો રાખી સજાગ નાગરિક બનીએ.
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