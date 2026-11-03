નાની ઉંમરે બાળકોને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ કેમ થાય છે? જાણો અભ્યાસ શું કહે છે
અભ્યાસ મુજબ 3થી 18 વર્ષના 8.40 ટકા બાળકોને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ, 12.40 ટકાને મેદસ્વિતા, જંક ફૂડ અને આનુવંશિક પરિબળો પણ જવાબદાર.
Published : November 3, 2026 at 1:27 PM IST
હૈદરાબાદ: બાળપણ હસવા, રમવા અને નિશ્ચિંત રહેવાનો સમય છે. વિકાસનાં શરૂઆતનાં વર્ષોમાં રમતગમત અને મનોરંજન માત્ર આનંદનું સાધન નથી, પરંતુ બાળકના સર્વાંગી વિકાસનો પાયો પણ છે. જોકે, આજની જીવનશૈલી બાળકોને ગંભીર આરોગ્ય સમસ્યાઓના જોખમમાં મૂકી રહી છે. બાળકોમાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના વધતા કેસ આ અંગે ચિંતાજનક સંકેત છે.
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, બાળકોમાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના વધતા કેસ ગંભીર આરોગ્યચિંતાનો વિષય બન્યા છે. અગાઉ આ સમસ્યા મુખ્યત્વે પુખ્ત વયના લોકોમાં જોવા મળતી હતી, પરંતુ હવે બાળકો પણ તેની ઝપેટમાં આવી રહ્યાં છે. આ લેખમાં જાણો કે બાળકોમાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ કેવી રીતે થાય છે, તેનાં કારણો શું છે અને માતા-પિતાએ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
બાળકોને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ કેમ થાય છે?
નિષ્ણાતોના કહેવા મુજબ, સ્ક્રીન ટાઇમ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ગૅજેટ્સના વધતા ઉપયોગને કારણે બાળકોનો રમવાનો અને સક્રિય રહેવાનો સમય ઘટી રહ્યો છે. તેની અસર તેમના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર પડી શકે છે. આધુનિક જીવનશૈલી, શારીરિક પ્રવૃત્તિનો અભાવ, વધુ પડતો સ્ક્રીન ટાઇમ, મેદસ્વિતા અને બિનઆરોગ્યપ્રદ ખાણીપીણી આ સ્થિતિનાં મુખ્ય કારણોમાં સામેલ છે.
એક સ્ટડી અનુસાર, 3થી 18 વર્ષની ઉંમરનાં 8.40 ટકા બાળકો ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસથી પીડાય છે, જ્યારે 12.40 ટકા બાળકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે.
બાળકોમાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસનાં કારણો
ઇન્સ્યુલિન એ એવું હોર્મોન છે જે શરીરને ખોરાકમાંથી મળતા ગ્લુકોઝનો ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરે છે. જંક અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાવું, શારીરિક પ્રવૃત્તિનો અભાવ, વધતું વજન, ઊંઘની સમસ્યાઓ અને આનુવંશિક પરિબળો શરીરના કોષોની ઇન્સ્યુલિન પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાને અસર કરી શકે છે.
જ્યારે કોષો ઇન્સ્યુલિનનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકતા નથી, ત્યારે ગ્લુકોઝ કોષો સુધી પહોંચવાને બદલે લોહીમાં જમા થવા લાગે છે. ઇન્સ્યુલિન પ્રત્યે શરીરની આ ઘટેલી પ્રતિક્રિયાને બાળકોમાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસનું એક મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે.
શરૂઆતનાં લક્ષણો, જેના પર ધ્યાન આપવું જોઈએ
બાળકોમાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ ધીમે-ધીમે વિકસી શકે છે. શરૂઆતમાં લક્ષણો સ્પષ્ટ ન હોય, પરંતુ લોહીમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધે ત્યારે આ ફેરફારો જોવા મળી શકે છે:
- વારંવાર પેશાબ થવો: શરીર વધારાની શર્કરા બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેના કારણે પેશાબની આવર્તનતા વધી શકે છે.
- ખૂબ તરસ લાગવી: વારંવાર પેશાબ થવાથી શરીરમાં પાણીની કમી થઈ શકે છે અને બાળકને સામાન્ય કરતાં વધુ તરસ લાગી શકે છે.
- થાક લાગવો: કોષોને પૂરતી ઊર્જા ન મળવાથી બાળક થાકેલું અથવા સુસ્ત દેખાઈ શકે છે.
- ધૂંધળું દેખાવું: લોહીમાં શર્કરાના પ્રમાણમાં થતા ફેરફાર આંખના લેન્સને અસર કરી શકે છે.
- ત્વચા કાળી પડવી: એકેન્થોસિસ નિગ્રિકન્સમાં ગરદન, બગલ અથવા જાંઘની ત્વચા જાડી અને ઘેરા રંગની થઈ શકે છે. આ સ્થિતિ ઇન્સ્યુલિન યોગ્ય રીતે કામ ન કરતું હોવા સાથે સંકળાયેલી હોઈ શકે છે.
- અચાનક વજન ઘટવું: ખાણીપીણી કે પ્રવૃત્તિમાં ફેરફાર ન થયો હોવા છતાં વજન ઘટી શકે છે.
- ઘા રૂઝાતાં મોડું થવું: લોહીમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધારે હોય ત્યારે નાનાં કાપા કે ઘા પણ મોડા રૂઝાઈ શકે છે.
કયા બાળકોને વધુ જોખમ હોય છે?
ખોટી ખાણીપીણીને કારણે જે બાળકોનું વજન વધે છે, ખાસ કરીને જેમના પેટની આસપાસ ચરબી જમા થાય છે, તેમને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસનું જોખમ વધુ હોઈ શકે છે.
નોંધ: આ લક્ષણોનો અર્થ એવો નથી કે બાળકને ચોક્કસપણે ડાયાબિટીસ છે. જો તમને ચિંતા હોય, તો બાળકના ડૉક્ટરની સલાહ લો.
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