બાળકોમાં કેમ વધ્યો ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસનો ખતરો, ડૉક્ટર જણાવી રહ્યા છે કારણ

પહેલા બાળકોમાં ડાયાબિટીસનો મતલબ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ થતો હતો, હવે ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના કેસો હવે ઝડપથી વધી રહ્યા છે. આ ફેરફાર ચિંતાનો વિષય છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 3:55 PM IST

ડાયાબિટીસ એક એવી બીમારી છે જે આજકાલ દરેક ઉંમરના લોકોને પ્રભાવિત કરી રહી છે. દુનિયાભરમાં લાખો લોકો આ બીમારીથી પીડિત છે અને દર્દીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. એવું નથી કે માત્ર યુવાનો અથવા વૃધ્ધો જ તેનાથી પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે, નાના બાળકોમાં આજકાલ ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. નિષ્ણાતોનું કહેવાનું છે કે, આવું આખી દુનિયામાં જોવામાં મળી રહ્યું છે અને ભારતમાં પણ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે.

આ વધતો ટ્રેન્ડ ડોક્ટરોમાં ચિંતાનું કારણ બની રહ્યો છે. પણ તેની પાછળ શું કારણ છે? બાળકોમાં બ્લડ સુગરનું સ્તર કેમ વધી રહ્યું છે? આ રિપોર્ટમાં જાણો. કોલકાતા સ્થિત એન્ડોક્રિનોલોજિસ્ટ ડૉ. સોહમ તરફદારે ETV ભારત સાથે આ બાબતે વિગતવાર વાત કરી...

બાળકોને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ કેમ થઈ રહ્યો છે, જાણો

ડૉ. સોહમ તરફદારે જણાવ્યું કે, પહેલા બાળકોમાં ડાયાબિટીસનો મતલબ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ થતો હતો, જોકે, ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના કેસો હવે ઝડપથી વધી રહ્યા છે. આ ફેરફાર છેલ્લા એક કે બે દાયકામાં સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળ્યું છે, જે ચિંતાનો વિષય છે.

ડૉ. સોહમ તરફદારના મતે, બાળકોમાં બે મુખ્ય પ્રકારના ડાયાબિટીસ જોવા મળે છે: ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ અને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ. ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ, અસલમાં ઓટોઈમ્યૂન બીમારી છે જેમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ સ્વાદુપિંડના બીટા કોષોનો નાશ કરે છે. પરિણામે, ઇન્સ્યુલિન બનવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં, ફેમિલી હિસ્ટ્રીની અસર ખૂબ ઓછી હોય છે. તેનાથી વિપરીત, ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ સીધી રીતે જેનેટિક કારણોની સાથે-સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સાથે જોડાયેલો છે. નોંધનીય છે કે, સ્થૂળતા આ રોગના મુખ્ય કારણોમાંના એક તરીકે ઉભરી રહી છે. ડૉ. સોહમ તરફદારના મતે, વર્તમાન પેઢીના બાળકોની ખાવા-પીવાની આદતો અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર આ વધારામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.

જીવનશૈલી અને આહારની આદતો મુખ્ય પરિબળો

ડો. સોહમ તરફદારના મતે, ફાસ્ટ ફૂડનો ચલણ, ખાંડવાળા અને તેલયુક્ત ખોરાકનો વધુ પડતો વપરાશ અને ઠંડા પીણાંનું વધુ પડતું સેવન બાળકોમાં શરીરની ચરબીનું સ્તર વધારી રહ્યું છે. પિઝા, બર્ગર, ચોપ્સ, નાસ્તા, આઈસ્ક્રીમ અને ચોકલેટ જેવી વસ્તુઓ હવે સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ ગઈ છે, અને બાળકોના આહારમાં તેમની હાજરી નોંધપાત્ર રીતે વધી ગઈ છે. વધુમાં, કૃત્રિમ રંગો અને ખાંડ ધરાવતા પીણાં પણ હાનિકારક અસરો કરી રહ્યા છે. ફક્ત આહારની આદતો જ નહીં; જીવનશૈલીના અન્ય પાસાઓ પણ આ સમસ્યામાં ફાળો આપી રહ્યા છે. શૈક્ષણિક દબાણ, સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણ અને માનસિક તાણને કારણે, બાળકોની શારીરિક પ્રવૃત્તિનું સ્તર ઘટી રહ્યું છે. ભૂતકાળમાં, બહાર રમવું અથવા નિયમિત શારીરિક કસરત કરવી એ એક સામાન્ય આદત હતી; જો કે, હવે આ પ્રથા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થઈ ગઈ છે. પરિણામે, સ્થૂળતા વધી રહી છે, અને આ ડાયાબિટીસ થવાના જોખમ પર સીધી અસર કરી રહી છે.

આ કારણે વધી રહ્યો ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસનો ખતરો

ડૉ. સોહમ તરફદારના મતે, બાળપણમાં સ્થૂળતા આજે એક ગંભીર અને સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે. તે મુખ્યત્વે બિન આરોગ્યપ્રદ આહાર, અલ્ટ્રા-પ્રોસેસ્ડ ખોરાકનો વપરાશ અને વધુ પડતા સ્ક્રીન ટાઈમને કારણે થતી શારીરિક પ્રવૃત્તિના અભાવને કારણે થાય છે. પરિણામે, શરીરમાં વધારાની ચરબીનો સંચય શરીરની ઇન્સ્યુલિનનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાને અવરોધે છે - જેને 'ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. ખાસ કરીને, પેટની આસપાસ અને યકૃતની અંદર ચરબીનો સંચય એક ચેતવણી સંકેત તરીકે કામ કરે છે જે ભવિષ્યમાં સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમો ઉભા કરી શકે છે. આંકડાકીય અંદાજો અનુસાર, ભારતની લગભગ 10 ટકા વસ્તીને 2030 અને 2050 ની વચ્ચે ડાયાબિટીસ થવાની સંભાવના છે. આ સંદર્ભમાં, નિષ્ણાંતો બાળકોમાં આ રોગના વધતા વ્યાપને ગંભીર ચિંતાનો વિષય માને છે.

સાવધાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે

ડૉ. સોહમ તરફદારના મતે, યોગ્ય સમયે યોગ્ય સાવચેતી રાખીને આ જોખમને નોંધપાત્ર હદ સુધી ઘટાડી શકાય છે. બાળકો માટે સંતુલિત આહાર એકદમ જરૂરી છે. ખાંડ, મીઠાઈઓ, ઠંડા પીણાં અને તળેલા ખોરાકનો વપરાશ ઓછો કરવો જોઈએ. તેવી જ રીતે, ભાત, બ્રેડ અને અન્ય ઉચ્ચ કાર્બોહાઇડ્રેટ ખોરાકનું સેવન મર્યાદિત રાખવું જોઈએ. તેના બદલે, ડોકટરો ફળો, શાકભાજી અને પ્રોટીનયુક્ત ખોરાકનો વપરાશ વધારવાની ભલામણ કરે છે. વધુમાં, નિયમિત શારીરિક કસરતના મહત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. દરરોજ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટથી એક કલાક સુધી શારીરિક પ્રવૃત્તિ - જેમ કે રમતગમત, તરવું, નૃત્ય અથવા કસરતના અન્ય સ્વરૂપો - બાળકોના સ્વાસ્થ્યને જાળવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ દિવસ આ દિનચર્યા જાળવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ધ્યાન આપવા જેવી વાત

ડૉ. સોહમ તરફદાર કહે છે કે, ડાયાબિટીસનો પારિવારિક ઇતિહાસ ધરાવતા બાળકો અથવા જેમનું વજન વધી રહ્યું છે, તેમણે વધુ સાવધ રહેવાની જરૂર છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, નિયમિત આરોગ્ય તપાસ અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર દ્વારા ડાયાબિટીસને અટકાવી શકાય છે. ડોકટરોનો સ્પષ્ટ સંદેશ એ છે કે ડાયાબિટીસ હવે ભવિષ્યની સમસ્યા નથી, પરંતુ આજે એક વાસ્તવિકતા છે. તેથી, નાની ઉંમરે જાગૃતિ ફેલાવવી અને સ્વસ્થ જીવનશૈલીની આદતો અપનાવવી એ આ વધતી સમસ્યાને રોકવાનો એકમાત્ર અસરકારક રસ્તો હોઈ શકે છે.

(ડિસ્ક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ. જો કે, તેમના પર કાર્યવાહી કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

આ પણ વાંચો:

