સવારે ઉઠીને ખાલી પેટે પાણી પીવું સ્વાસ્થ્ય માટે કેમ ફાયદાકારક છે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ
સવારે ઉઠતા જ પાણી પીવું ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. પાણી પીવાથી શરીરમાં પાણીની અછત દૂર થાય છે અને...
Published : May 9, 2026 at 10:16 PM IST
આજની ભાગદોડ ભરેલી જિંદગીમાં, સારા સ્વાસ્થ્ય માટે નાની-નાની આદતો ખૂબ જ જરૂરી છે. આવી જ એક સરળ પણ અસરકારક આદત સવારે ઉઠતા જ પાણી પીવું છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતોના મતે, જ્યારે આપણે રાત્રે સૂઈએ છીએ, ત્યારે શરીર ઘણા કલાકો સુધી પાણી વગર રહે છે. આ સમય દરમિયાન, શ્વાસ લેવા, પરસેવો આવવા અને કુદરતી શારીરિક પ્રક્રિયાઓને કારણે શરીરમાં ધીમે ધીમે પાણી ઓછું થઈ જાય છે. પરિણામે, સવારે ઉઠ્યા પછી, શરીર હળવું ડિહાઇડ્રેશન અનુભવે છે. આવી સ્થિતિમાં, પાણીથી દિવસની શરૂઆત શરીરને રિહાઇડ્રેટ કરવામાં મદદ કરે છે અને દિવસની તાજગીપૂર્ણ શરૂઆત સુનિશ્ચિત કરે છે. સવારે પાણી પીવાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાયદો એ છે કે તે શરીરના એનર્જી લેવલ અને સમજવા-વિચારવાની ક્ષમતાને વધારે છે. રિસર્ચથી જાણવા મળ્યું છે કે, હળવું ડિહાઇડ્રેશન પણ થાક, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી અને ખરાબ મૂડ તરફ દોરી શકે છે.
ન્યૂટ્રિશનિસ્ટ ખુશી છાબરા અનુસાર, સવારે એક ગ્લાસ પાણી પીવાથી મગજમાં રક્ત પ્રવાહ સુધરે છે, જેનાથી એકાગ્રતા અને વિચારવાની ક્ષમતા વધે છે. તેનાથી દિવસની ઉર્જાવાન શરૂઆત થાય છે. કેટલાક અભ્યાસ અનુસાર, સવારે પાણી પીવાથી રિએક્શન ટાઈમ અને મેન્ટલ પરફોર્મન્સ પણ સુધરી શકે છે. તેથી, આ આદત વિદ્યાર્થીઓથી લઈને કામકાજ કરતા લોકો સુધી દરેક માટે ફાયદાકારક છે. પાણી પીવાનો બીજો મહત્વનો ફાયદો એ છે કે તે પાચનમાં સુધારો કરે છે. સવારે પાણી પીવાથી પાચનતંત્ર ઝડપી થાય છે અને ખોરાકના પાચનની પ્રક્રિયા સરળ બને છે.
પાણી ખોરાક અને વેસ્ટ વસ્તુઓને આગળ વધવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી કબજિયાત નથી થતા. સવારે ખાલી પેટે પાણી પીવું (ખાસ કરીને હૂંફાળું પાણી) પેટ સાફ કરવામાં અને મળ ત્યાગને સરળ બનાવવામાં ખૂબ અસરકારક છે. વધુમાં, પાણી શરીરમાંથી ઝેરી તત્વોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે, જેથી તે સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ રહે છે. સવારે પાણી પીવાથી મેટાબોલિઝમ વધારવામાં અને વજન નિયંત્રિત કરવામાં પણ મદદ મળી શકે છે. કેટલાક નિષ્ણાતોના મતે, સવારે પાણી પીવાથી શરીરના મેટાબોલિઝમ સક્રિય થાય છે, જે કેલરી બર્ન કરવામાં મદદ કરે છે. વધુમાં, ભૂખને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળે છે અને બિનજરૂરી ખોરાકનું સેવન ઓછું થાય છે. આ વજનને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.
વધુમાં, પાણી કિડનીના કાર્યમાં સુધારો કરે છે અને શરીરમાંથી હાનિકારક પદાર્થોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી એકંદર સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થાય છે. સવારે પાણી પીવાથી ત્વચાના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. રિસર્ચ મુજબ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાથી ત્વચામાં ભેજ જાળવવામાં મદદ મળે છે, જેનાથી ડ્રાય સ્કીન, કરચલી જેવી સમસ્યાઓ ઓછી થાય છે. ઘણા નિષ્ણાતો માને છે કે, સવારે પાણી પીવું એ સ્કીન કેર રૂટીન જેવું છે.
જોકે, તમારા પાણીના સેવનમાં સંતુલન જાળવવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. નિષ્ણાતો જાગતા સમયે એક થી બે ગ્લાસ પાણી પીવાની ભલામણ કરે છે. એક જ સમયે વધુ પડતું પાણી પીવાનું ટાળો. વધુમાં, અમુક વ્યક્તિઓ (જેમ કે કિડનીની બીમારી ધરાવતા લોકો અથવા જેમને ડૉક્ટર દ્વારા પાણીનું સેવન મર્યાદિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે) એ પાણી પીતા પહેલા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. જાગતાની સાથે જ પાણી પીવું એ એક સરળ પણ અસરકારક આદત છે જે શરીરને હાઇડ્રેટ રાખે છે, ઉર્જા વધારે છે, પાચનમાં સુધારો કરે છે અને એકંદર સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે. એક ગ્લાસ પાણીથી તમારા દિવસની શરૂઆત શરીર અને મન બંનેને તાજગી આપે છે. તેથી, આ આદતને તમારા દિનચર્યામાં સામેલ કરવી તમારા લાંબા ગાળાના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ ફાયદાકારક બની શકે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારા માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિકની સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ. જો કે, તેમના પર અમલ કરતા પહેલા તમારા અંગત ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)
