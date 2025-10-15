ગર્ભપાત કેમ થાય છે ? હાઈ રિસ્ક ધરાવતી પ્રસૂતાએ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ? જાણો શું કહે છે નિષ્ણાંતો
સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાંતો સમજાવે છે કે ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ કસુવાવડ (ગર્ભપાત) ટાળવા માટે શું ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ
Published : October 15, 2025 at 6:03 AM IST
શિમલા: 34 વર્ષીય નીના શર્મા શિમલાની એક કામ કરતી મહિલા છે. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેને સારી નોકરી મળી અને લગ્ન કરી લીધા. જ્યારે તેણીએ બાળકના પ્લાનિંગનું વિચાર્યું, ત્યારે તેણીને લાગ્યું કે બધું સારું થઈ જશે. પરંતુ તેણીની ગર્ભાવસ્થાની સફર સરળ નહોતી. નીનાને પહેલાથી જ PCOD (પોલિસિસ્ટિક ઓવરી સિન્ડ્રોમ)ની સમસ્યા હતી, જેના કારણે માસિક ચક્ર અનિયમિત થતું હતું. થાઇરોઇડ પરીક્ષણમાં પણ અસામાન્યતાઓ બહાર આવી, જેને પણ તેણે ગંભીરતાથી લીધી નહીં. જ્યારે ગર્ભાવસ્થાની પુષ્ટિ થઈ, ત્યારે તે ખૂબ ખુશ થઈ ગઈ. જોકે, લગભગ 08 થી 09 અઠવાડિયા બાદ, નીનાને હળવો રક્તસ્ત્રાવ થવા લાગ્યો. તેણીએ તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કર્યો. અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં જાણવા મળ્યું કે ગર્ભનો વિકાસ બંધ થઈ ગયો છે અને હૃદયના ધબકારા પણ બંધ થઈ ગયા છે. ડૉક્ટરે ગર્ભપાતનું નિદાન કર્યું, જેનાથી નીનાનું માતા બનવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું.
દર વર્ષે, 15 ઓક્ટોબરને વિશ્વભરમાં ગર્ભાવસ્થા અને શિશુ નુકશાન સ્મૃતિ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ એવા બધા માતાપિતાને યાદ કરે છે જેમણે ગર્ભપાત અથવા નવજાત શિશુના મૃત્યુની તીવ્ર પીડા સહન કરી છે. આ દિવસનો હેતુ આ પીડાદાયક અનુભવ માટે જાગૃતિ લાવવા અને સમર્થન આપવાનો છે. ETV ભારતની ટીમે આ ગંભીર વિષય પર શિમલાની કમલા નહેરુ હોસ્પિટલના સહાયક પ્રોફેસર અને ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. આર.જે. મહાજન સાથે વાત કરી. તેમણે સમજાવ્યું કે ગર્ભપાતના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે, જેમાં હોર્મોનલ અસંતુલન, સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત બીમારીઓ, ચેપ અને જીવનશૈલીની ભૂલોનો સમાવેશ થાય છે.
ડૉ. મહાજનના મતે, "આજકાલ, સ્ત્રીઓ લગ્ન અને ગર્ભાવસ્થા બંનેમાં વિલંબ કરી રહી છે. 35 વર્ષ પછી ગર્ભાવસ્થાને ઉચ્ચ જોખમ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, PCOD અને થાઇરોઇડ જેવી સમસ્યાઓ પણ ગર્ભપાતના મુખ્ય કારણો છે. વધુમાં, પ્લેસેન્ટામાંથી બાળક સુધી લોહી પહોંચાડતી નસો ખૂબ જ પાતળી અને નાજુક હોય છે. જો આ નસો ચેપગ્રસ્ત થાય છે, તો બાળકને યોગ્ય માત્રામાં લોહી અને પોષણ મળતું નથી. આ ગર્ભાવસ્થાના પ્રારંભમાં ગર્ભપાત તરફ દોરી શકે છે. જો કે, જો આ ચેપ ગર્ભાવસ્થાના અંતમાં થાય છે, તો બાળક નબળું પડી શકે છે અથવા તેની વિકાસ પ્રક્રિયા અટકી શકે છે. કેટલાક ગંભીર કિસ્સાઓમાં, બાળકનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. તેથી, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ચેપ અટકાવવાનું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે જેથી બાળક સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ રહે."
ગર્ભપાત મોટાભાગે ક્યારે થાય છે?
મોટાભાગના ગર્ભપાત પહેલા 12 અઠવાડિયા (પ્રથમ ત્રિમાસિક) દરમિયાન થાય છે. બીજા ત્રિમાસિક (13 થી 20 અઠવાડિયા) માં, જોખમ ઓછું હોય છે, પરંતુ જોખમ બન્યું રહે છે. ત્રીજા ત્રિમાસિકમાં ગર્ભપાતને મૃત જન્મ કહેવામાં આવે છે.
કઈ સ્ત્રીઓને ઉચ્ચ જોખમી ગર્ભાવસ્થા માનવામાં આવે છે?
18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની અથવા 35 વર્ષથી વધુ ઉંમરની સ્ત્રીઓમાં જોખમી ગર્ભાવસ્થા વધુ સામાન્ય છે. આ ઉપરાંત PCOS, થાઇરોઇડ, અથવા હોર્મોનલ વિકૃતિઓ તેમજ અગાઉના ગર્ભપાત અથવા મૃત જન્મનો ઇતિહાસ પણ જવાબદાર હોય છે.
શરૂઆતથી જ કઈ સાવચેતી રાખવી જોઈએ?
ડૉ. આર.જે. મહાજનના મતે, ગર્ભપાત પછી શરીરને આરામની જરૂર હોય છે. હળવો રક્તસ્ત્રાવ 4 થી 6 અઠવાડિયા સુધી થઈ શકે છે, અને માસિક સ્રાવ પાછો આવવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે. ચેપ અટકાવવા માટે આ સમય દરમિયાન સારી સ્વચ્છતા જાળવવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ સમય દરમિયાન પરિવાર અને મિત્રોની હૂંફ ખુબ મદદરૂપ થાય છે. જો જરૂરી હોય તો, તમે ડૉક્ટરની સલાહ પણ લઈ શકો છો અને કાઉન્સેલિંગ પણ લઈ શકો છો. ફરીથી ગર્ભધારણ કરતા પહેલા, ગર્ભપાત પછી શરીરે ઓછામાં ઓછા 6 મહિના સુધી આરામ કરવો જોઈએ. સામાન્ય પ્રસૂતિ પછી 3 વર્ષ રાહ જોવી શ્રેષ્ઠ છે. તમે અને તમારું બાળક બંને સ્વસ્થ રહે તેની ખાતરી કરવા માટે હંમેશા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.
ડાયેટિશિયનની સલાહ: શું ખાવું અને શું ટાળવું?
- લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી (પાલક, મેથી)
- મોસમી ફળો (સફરજન, કેળા, નારંગી)
- કઠોળ, ચણા, રાજમા
- કુટીર ચીઝ, દહીં, દૂધ
- ઈંડા (સારી રીતે બાફેલા)
- આખા અનાજ (બ્રાઉન રાઇસ, જવ, બાજરી)
- અખરોટ, બદામ અને શણના બીજ (શરૂઆતમાં માત્રા ઓછી રાખો)
- સારા તેલ (ઓલિવ તેલ, સરસવ)
શું ટાળવું?
- જંક ફૂડ, પ્રોસેસ્ડ નાસ્તા
- તળેલા અને વધુ પડતા મસાલેદાર ખોરાક
- વધુ પડતી ખાંડ અને કેફીન
- ઓછું રાંધેલું માંસ અથવા માછલી
- અસ્વચ્છ ખોરાક