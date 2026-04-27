મહિલાઓને ડાયાબિટીસ કેમ વધારે અસર કરે છે? જાણો હાઈ બ્લડ શુગર સ્વાસ્થ્યને કેવી રીતે નુકસાન પહોંચાડે છે
એક અભ્યાસ મુજબ, ડાયાબિટીસને કારણે મહિલાઓમાં અનેક બીમારીઓ અને હોર્મોનલ સમસ્યાઓનું જોખમ વધી જાય છે, હુચેશ્વર એલ. અન્નીગેરી અને લક્ષ્મી નરસિંહાનો રિપોર્ટ.
Published : April 27, 2026 at 2:54 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતમાં મહિલાઓમાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના કેસો વધી રહ્યા છે, જે એક ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સંકટ છે. ખાસ કરીને ચિંતાજનક વાત એ છે કે મહિલાઓમાં ડાયાબિટીસની જટિલતાઓ (જેમ કે હૃદય રોગ, કિડની ખરાબ થવી અને ન્યુરોલોજીકલ સમસ્યાઓ) પુરુષોની સરખામણીએ વધારે ગંભીર હોય છે. આ વધારો મુખ્યત્વે શારીરિક નિષ્ક્રિયતા, ખોટા આહાર, મેદસ્વિતા (ખાસ કરીને પેટની આસપાસ), અને તણાવના કારણે થાય છે, જેમાં 35-55 વર્ષની ઉંમરની મહિલાઓ વધુ પ્રભાવિત થાય છે.
લિંગના આધારે ચોંકાવનારો તફાવત
રિસર્ચથી જાણવા મળે છે કે મહિલાઓની સરખામણીએ વધારે પુરુષોને ડાયાબિટીસ થાય છે. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઑફ મેડિસિનના ડેટા મુજબ, દુનિયાભરમાં ડાયાબિટીસથી પીડિત પુરુષોની સંખ્યા મહિલાઓની સરખામણીએ 1.77 કરોડ વધારે છે. પરંતુ ડાયાબિટીસ થયા પછી મહિલાઓને ઘણી વાર વધારે ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડે છે. સ્ટડીઝ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે ડાયાબિટીસને લીધે મહિલાઓમાં હૃદય રોગ, કિડની ફેલ્યોર, ડિપ્રેશન અને હોર્મોનલ સમસ્યાનું જોખમ ઘણું વધી જાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે, ભારતમાં રિસર્ચ સોસાયટી ફોર ધ સ્ટડી ઓફ ડાયાબિટીસ ઇન ઇન્ડિયા (RSSDI) ના નિષ્ણાતોએ એક ચોંકાવનારો ડેટા જણાવ્યો છે. આંકડા મુજબ, જે પુરુષોને ડાયાબિટીસ છે, તેમને ડાયાબિટીસ-મુક્ત પુરુષોની સરખામણીએ હાર્ટ એટેકનું જોખમ 50 ટકા વધારે હોય છે. જ્યારે ડાયાબિટીસથી પીડિત મહિલાઓને નોન-ડાયાબિટીક મહિલાઓની સરખામણીએ હાર્ટ એટેકનું જોખમ 150 ટકાથી વધારે હોઈ શકે છે, આ એક ચોંકાવનારો આંકડો છે. આ જોખમનું ટ્રિપલ લેવલ છે! આથી, ભલે ડાયાબિટીસ મહિલાઓને પુરુષોની સરખામણીએ ઓછી થતી હોય, પરંતુ તેની અસર મહિલાઓ પર ક્યાંય વધારે ગંભીર અને ઘાતક હોય છે.
મહિલાઓનું મેટાબોલિઝમ કેમ નબળું હોય છે?
મહિલાઓ પોતાની આખી જિંદગી અનોખા અને મુશ્કેલ જૈવિક પરિવર્તનોમાંથી પસાર થાય છે. આ પરિવર્તનો કિશોરાવસ્થાથી લઈને ઘડાપણ સુધી (પ્યુબર્ટી, માસિક, ગર્ભાવસ્થા અને મેનોપૉઝ) હોર્મોનલ ઉતાર-ચઢાવના કારણે થાય છે, જે શારીરિક અને ભાવનાત્મક બંને સ્તરે અસર કરે છે. મહિલાઓના જીવનના જુદા-જુદા તબક્કામાં હોર્મોનલ ઉતાર-ચઢાવ સીધી તેમના મેટાબોલિઝમ અને બ્લડ શુગર પર અસર કરે છે. આનાથી મહિલાઓને મેટાબોલિક સમસ્યાઓનું જોખમ વધારે રહે છે. જેમાં પેટની ચરબી, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, અસામાન્ય કોલેસ્ટ્રોલ અને હાઈ બ્લડ શુગર જેવા પરિબળો સામેલ છે, જે હૃદય રોગ અને ડાયાબિટીસના જોખમને ઘણું વધારી દે છે.
અનેક જોખમી પરિબળો મહિલાઓને ડાયાબિટીસની નજીક લઈ જઈ શકે છે, જેમ કે...
- પેટનું મેદસ્વિતા
- શારીરિક પ્રવૃત્તિનો અભાવ
- દીર્ઘકાલીન તણાવ
- ડાયાબિટીસનો પારિવારિક ઇતિહાસ
- અનહેલ્ધી ડાયટ જેમાં પ્રોસેસ્ડ ફૂડ્સ વધારે હોય
આ ઉપરાંત કેટલાક એવા જોખમી પરિબળો જે ફક્ત મહિલાઓ માટે જ હોય છે...
જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ (સગર્ભાવસ્થા ડાયાબિટીસ): ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન, કેટલીક મહિલાઓને જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ થઈ જાય છે, જે હોર્મોનલ બદલાવોના કારણે થતી અસ્થાયી સ્થિતિ છે. બાળકના જન્મ પછી બ્લડ શુગર લેવલ સામાન્ય થઈ શકે છે, પરંતુ વાત અહીં પૂરી થતી નથી. જે મહિલાઓને જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ થાય છે, તેમને પાછળથી ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ થવાની શક્યતા ઘણી વધારે હોય છે.
PCOS: PCOS (પૉલિસિસ્ટિક ઓવરી સિન્ડ્રોમ) ધરાવતી મહિલાઓમાં ઘણી વાર ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ હોય છે, જેનો અર્થ છે કે તેમના શરીરને ઇન્સ્યુલિનનો સાચો ઉપયોગ કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. આનાથી ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ ઘણું વધી જાય છે.
મેનોપૉઝ: મેનોપૉઝ સાથે એક બીજો મોટો હોર્મોનલ બદલાવ આવે છે. જેમ જેમ એસ્ટ્રોજન લેવલ ઘટે છે, બ્લડ શુગર લેવલનો અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ થઈ શકે છે. આ તબક્કામાં ઘણી મહિલાઓનું વજન પણ વધી જાય છે, જેનાથી ડાયાબિટીસનું જોખમ વધુ વધી જાય છે.
પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય: ડાયાબિટીસના જે પાસાઓ પર ઓછી વાત થાય છે, તેમાંનું એક છે પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર. ડાયાબિટીસની પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય પર અસરને ઘણી વાર અવગણવામાં આવે છે. અનિયંત્રિત શુગર લેવલની મહિલાઓ અને પુરુષો બંનેમાં ફર્ટિલિટી, જાતીય સ્વાસ્થ્ય અને હોર્મોનલ સંતુલન પર ગંભીર અસર પડી શકે છે. કેટલીક મહિલાઓને અનિયમિત માસિક અથવા ખૂબ વધારે રક્તસ્ત્રાવ થાય છે. જે મહિલાઓ ગર્ભધારણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, તેમનામાં અનિયંત્રિત ડાયાબિટીસ ગર્ભાવસ્થાને વધુ મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. જો ગર્ભાવસ્થા થઈ પણ જાય, તો કેટલાંક બીજા જોખમો પણ હોઈ શકે છે, જેમ કે...
- કસુવાવડ
- જન્મજાત ખામીઓ
- અકાળ પ્રસૂતિ
- ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન હાઈ બ્લડ પ્રેશર
આથી ડોક્ટર સલાહ આપે છે કે ડાયાબિટીસ ધરાવતી મહિલાઓ ગર્ભાવસ્થાનું આયોજન કરતા પહેલા પોતાનું બ્લડ શુગર નિયંત્રણમાં રાખે. આ માતા અને બાળક બંને માટે સૌથી જરૂરી પગલાંઓમાંનું એક છે. એક બીજી જટિલતા જે મહિલાઓને ખૂબ વધારે અસર કરે છે, તે છે ઇન્ફેક્શન. લગભગ અડધી મહિલાઓને જિંદગીમાં ક્યારેક ને ક્યારેક યુરિનરી અથવા યોનિમાર્ગ ઇન્ફેક્શન થાય છે. પરંતુ ડાયાબિટીસ આ જોખમને ઘણું વધારી દે છે. ડાયાબિટીસ ધરાવતી મહિલાઓને વારંવાર યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શન (UTIs) અને યીસ્ટ ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે. જો તેની સારવાર ન કરવામાં આવે, તો આ ઇન્ફેક્શન કિડનીના સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર કરી શકે છે.
જીવનશૈલીના ઉપાય
સારા સમાચાર એ છે કે ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ એવી થોડી મોટી બીમારીઓમાંની એક છે, જેમાં જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરીને ખૂબ મોટો બદલાવ લાવી શકાય છે. ડોક્ટર મહિલાઓને 3 બાબતો પર ધ્યાન આપવાનું કહે છે: આહાર, કસરત અને નિયમિત દેખરેખ.
ડાયાબિટીસ માટે યોગ્ય આહારમાં આ વસ્તુઓ શામેલ છે...
- પાલક અને કાકડી જેવા સ્ટાર્ચ વગરના શાકભાજી
- બ્રાઉન રાઇસ, રાગી, જુવાર, ઓટ્સ અને ક્વિનોઆ જેવા આખા અનાજ
- દાળો, સ્પ્રાઉટ્સ, ઇંડા, માછલી અને લીન મીટમાંથી મળતું પ્રોટીન
- સફરજન, જામફળ, પપૈયા અને બેરી જેવા ફળ ઓછી માત્રામાં ખાઈ શકાય છે
- બદામ, અખરોટ, ચિયા સીડ્સ અને અળસી જેવા નટ્સ અને બીજ પણ ફાયદાકારક હોય છે.
- એ વસ્તુઓ જે ઓછી માત્રામાં ખાવી જોઈએ:
- મીઠા પીણાં
- રિફાઇન્ડ લોટ
- સફેદ બ્રેડ
- ખૂબ વધારે પ્રોસેસ્ડ ફૂડ
કસરત: શારીરિક પ્રવૃત્તિ બ્લડ શુગરને નિયંત્રિત કરવાની સૌથી અસરકારક રીતોમાંની એક છે. નિષ્ણાતો દર અઠવાડિયે ઓછામાં ઓછી 150 મિનિટ હળવી કસરત કરવાની સલાહ આપે છે. જેમાં આ શામેલ હોઈ શકે છે...
- ઝડપી ચાલવું
- સાઇકલ ચલાવવી
- સ્વિમિંગ
- યોગ
- એરોબિક્સ
- સ્ક્વૉટ્સ અને લંજિસ જેવી સ્ટ્રેન્થ એક્સરસાઇઝ
દિવસમાં ફક્ત 30 મિનિટ પણ ઇન્સ્યુલિન સંવેદનશીલતામાં ઘણો સુધારો કરી શકે છે.
નિયમિત દેખરેખ રાખો: અંતમાં, નિયમિત આરોગ્ય તપાસણી જરૂરી છે. ફાસ્ટિંગ શુગર અને HbA1c જેવા બ્લડ ટેસ્ટ ડોક્ટરોને એ ટ્રેક કરવામાં મદદ કરે છે કે ડાયાબિટીસ કેટલી સારી રીતે નિયંત્રણમાં થઈ રહી છે. વહેલી જાણકારી અને સમયસર સારવારથી ગંભીર જટિલતાઓને રોકી શકાય છે.
(ડિસ્ક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર તમને પ્રદાન કરવામાં આવેલી તમામ સ્વાસ્થ્ય માહિતી, તબીબી સૂચનો ફક્ત તમારી જાણકારી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક અનુસંધાન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ એ વધુ સારું રહેશે કે તેના પર અમલ કરતા પહેલા તમે તમારા અંગત ડૉક્ટરની સલાહ લઈ લો.)
