જન્મ બાદ મોટાભાગના નવજાતને કેમ થઈ જાય છે કમળો? જાણો ક્યારે તેને નૉર્મલ કહી શકાય અને ક્યારે સારવારની જરૂર?
મોટાભાગના નવજાતને કમળો થાય છે કારણ કે તેમનું અપરિપક્વ યકૃત હજુ બિલીરુબિનને એટલી ઝડપથી દૂર કરવા માટે સક્ષમ હોતું નથી...
Published : November 17, 2026 at 2:34 PM IST
નવજાત શિશુની ત્વચા પીળી પડવી એ ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. જોકે, એ જાણીને રાહત થઈ શકે છે કે નવજાત શિશુઓમાં કમળો (jaundice) થવો ખૂબ સામાન્ય છે; લગભગ 60 ટકા નવજાત શિશુઓ તેનાથી પ્રભાવિત થાય છે. આ સ્થિતિ લોહીમાં 'બિલિરુબિન' (bilirubin) નામના પદાર્થનું પ્રમાણ વધી જવાને કારણે સર્જાય છે. હૈદરાબાદની યશોદા હોસ્પિટલ્સના કન્સલ્ટન્ટ નિયોનેટોલોજિસ્ટ (નવજાત શિશુઓના નિષ્ણાત) અને બાળરોગ નિષ્ણાત ડૉ. સત્યપ્રિયા સાહુ સમજાવે છે કે, જોકે આ સ્થિતિ મોટાભાગે હાનિકારક હોતી નથી, તેમ છતાં તેની યોગ્ય ઓળખ અને દેખરેખ રાખવી અત્યંત આવશ્યક છે. જો અમુક ચોક્કસ લક્ષણો દેખાય, તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લેવી ખૂબ જરૂરી છે. આ લેખમાં જાણો કે નવજાત શિશુમાં કમળો ક્યારે સામાન્ય ગણાય છે અને ક્યારે તબીબી સલાહ લેવી અનિવાર્ય બની જાય છે.
નવજાત શિશુની ત્વચા શા માટે પીળી પડે છે?
ડૉ. સત્યપ્રિયા સાહુ સમજાવે છે કે કમળો 'બિલિરુબિન'ને કારણે થાય છે. આ એક પીળા રંગનો પદાર્થ છે જે જૂના લાલ રક્તકણો તૂટવાથી બને છે. જન્મ પહેલાં, માતાનું શરીર આ પદાર્થનો નિકાલ કરે છે; પરંતુ જન્મ પછી, આ જવાબદારી બાળકના લિવર (યકૃત) પર આવી જાય છે. ઘણા નવજાત શિશુઓમાં લિવર હજુ સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત હોતું નથી, જેનો અર્થ એ છે કે તે બિલિરુબિનનું પ્રક્રિયા દ્વારા નિવારણ એટલી ઝડપથી કરી શકતું નથી જેટલી ઝડપે તે શરીરમાં બને છે. જ્યારે લોહીમાં બિલિરુબિનનું પ્રમાણ સામાન્ય સ્તર કરતાં વધી જાય છે, ત્યારે ત્વચા અને આંખોનો સફેદ ભાગ પીળો દેખાવા લાગે છે.
નવજાત શિશુમાં કમળો ક્યારે સામાન્ય ગણાય છે?
ડૉ. સત્યપ્રિયા સાહુના જણાવ્યા અનુસાર, જો નવજાત શિશુમાં જન્મના 2 થી 3 દિવસની અંદર કમળો દેખાય, તો તેને સામાન્ય ગણવામાં આવે છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે સમય જતાં બાળકના લિવર દ્વારા તે આપમેળે ઠીક થઈ જાય છે. અકાળે જન્મેલા (premature) શિશુઓમાં આ સ્થિતિને સંપૂર્ણપણે દૂર થતાં 3 થી 4 અઠવાડિયા જેટલો સમય લાગી શકે છે. નવજાત શિશુઓમાં જોવા મળતા કમળાના પ્રકારોમાં 'ફિઝિયોલોજિકલ જોન્ડિસ' સૌથી સામાન્ય છે.
તેના લક્ષણોમાં નીચે મુજબની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે:
- તે જન્મ પછીના બીજા કે ત્રીજા દિવસે જોવા મળે છે.
- પીળાશ સૌપ્રથમ ચહેરા પર દેખાય છે અને ત્યારબાદ છાતી તથા પેટના ભાગે ફેલાય છે.
- બાળક સારી રીતે સ્તનપાન કરે છે છે, તે માટે જાગે છે, અને નિયમિતપણે પેશાબ તથા મળત્યાગ કરે છે.
- જેમ જેમ લીવર (યકૃત) વધુ સારી રીતે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરે છે, તેમ તેમ એકથી બે અઠવાડિયામાં આ પીળાશ ધીમે ધીમે દૂર થઈ જાય છે.
કેટલાક શિશુઓમાં કમળાના અન્ય કારણો
કેટલાક બાળકોમાં, અન્ય કારણો પણ હોઈ શકે છે, જેમ કે:
- પૂરતા પ્રમાણમાં કે વારંવાર સ્તનપાન ન કરાવવું: જો બાળકને પૂરતી વાર સ્તનપાન કરાવવામાં ન આવે, તો તે ઓછી વાર મળત્યાગ કરશે, જેના પરિણામે શરીરમાંથી બિલીરુબિન ઓછું બહાર નીકળશે. બાળક યોગ્ય રીતે સ્તનપાન કરે અને તેને વારંવાર ધવડાવવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવું સામાન્ય રીતે મદદરૂપ થાય છે.
- બ્રેસ્ટ મિલ્ક જૉન્ડિસ: કેટલાક સ્વસ્થ શિશુઓમાં, જેઓ માતાનું દૂધ પીવે છે, તેમનામાં કમળો લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે. સામાન્ય રીતે આ નુકસાનકારક હોતું નથી, તેમ છતાં ડૉક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.
- સમય પહેલાં જન્મ: આવા કિસ્સાઓમાં, લીવર સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત હોતું નથી અને બાળકને ધાવવામાં પણ મુશ્કેલી પડી શકે છે.
- બ્લડ ગ્રુપ અસંગતતા: જો માતા અને બાળકનું બ્લડ ગ્રુપ અલગ-અલગ હોય, તો લાલ રક્તકણો વધુ ઝડપથી તૂટી શકે છે, જેના કારણે શરીરમાં બિલીરુબિનનું સ્તર અચાનક અને ઝડપથી વધી શકે છે.
- શરીર પર ઈજાના નિશાન અથવા ચેપ: બાળકના રુધિરાભિસરણ તંત્રમાં ગંભીર ચેપ (જેમ કે સેપ્સિસ) અથવા અન્ય કોઈ વાયરલ કે બેક્ટેરિયલ ચેપ લીવર અને રક્તના કાર્યને અસર કરી શકે છે, જેના પરિણામે કમળો થઈ શકે છે.
ઘરે કેવી રીતે તપાસ કરી શકો?
ડૉ. સત્યપ્રિયા સાહુ તમારા બાળકનું કુદરતી પ્રકાશમાં અવલોકન કરવાની સલાહ આપે છે. બાળકના કપાળ અથવા નાક પર હળવેથી દબાવો; જો આંગળી હટાવ્યા પછી ત્યાંની ત્વચા ફિક્કી અથવા પીળાશ પડતી દેખાય, તો તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો. આ ઉપરાંત, તેમની આંખોના સફેદ ભાગને પણ તપાસો. માત્ર ત્વચાનો રંગ જોઈને બિલીરુબિનના સ્તરનો ચોક્કસ અંદાજ લગાવી શકાતો નથી, અને ઘેરા રંગની ત્વચા પર પીળાશ પારખવી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે; તેથી, સચોટ તબીબી તપાસ કરાવવી હંમેશા જરૂરી છે.
કમળાની સારવાર ક્યારે જરૂરી છે?
ડૉ. સત્યપ્રિય સાહુ સમજાવે છે કે ડોકટરો સ્કિન સ્કેનર અથવા સરળ રક્ત પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરીને બિલીરૂબિન સ્તર માપે છે. પછી તેઓ આ પરિણામોની તુલના બાળકની ઉંમર (કલાકોમાં) અને બાળક અકાળે જન્મ્યું હતું કે નહીં તેની સાથે કરે છે. કમળાથી પીડાતા દરેક શિશુને સારવારની જરૂર હોતી નથી. જ્યારે સારવાર જરૂરી હોય, ત્યારે નીચેના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે:
- ફોટોથેરાપી: શિશુને વાદળી પ્રકાશ હેઠળ મૂકવામાં આવે છે, ફક્ત ડાયપર અને રક્ષણાત્મક આંખના કવર પહેરવામાં આવે છે. આ એક સલામત પ્રક્રિયા છે જે બિલીરૂબિન સ્તર ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
- સ્તનપાનમાં સહાય: ખાતરી કરવી કે શિશુને વારંવાર ખવડાવવામાં આવે છે; જો જરૂર હોય તો સ્તનપાનમાં સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.
- મૂળભૂત કારણની સારવાર: જેમ કે ચેપ અથવા રક્ત જૂથો સંબંધિત સમસ્યા.
- એક્સચેન્જ ટ્રાન્સફ્યૂઝન : આનો ઉપયોગ ફક્ત ખૂબ જ દુર્લભ કિસ્સાઓમાં થાય છે, જ્યારે બિલીરૂબિનનું સ્તર અત્યંત ઊંચું થઈ જાય છે.
કૃપા કરીને નોંધ કરો કે સૂર્યપ્રકાશ, પાણી અથવા હર્બલ ઉપચારનો ઉપયોગ વ્યાવસાયિક તબીબી સંભાળના વિકલ્પ તરીકે કામ કરી શકતો નથી.
જો તમને તમારા નવજાત બાળકમાં નીચેના ચિહ્નો જણાય, તો તરત જ તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો:
- જન્મના પ્રથમ 24 કલાકમાં જ કમળો (jaundice) દેખાય.
- પીળાશ હાથ, પગ, હથેળીઓ કે તળિયા સુધી ફેલાઈ જાય.
- બાળક ખૂબ સુસ્ત હોય, તેને જગાડવું મુશ્કેલ હોય અથવા તે બરાબર દૂધ ન પીતું હોય.
- બાળકના ભીના ડાયપરની સંખ્યા સામાન્ય કરતાં ઓછી હોય.
- બાળક ખૂબ જોરથી રડે, તેનું શરીર અક્કડ થઈ જાય અથવા સાવ ઢીલું પડી જાય, તે પોતાની પીઠને કમાનની જેમ વાળી દે, અથવા તેને તાવ આવે.
- મળનો રંગ ફીકો (આછો) હોય, અથવા પેશાબનો રંગ ઘેરો હોય.
- કમળો બે અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી રહે.
ડૉ. સત્યપ્રિયા સાહુ જણાવે છે કે કમળાના મોટાભાગના કિસ્સા સામાન્ય અને કામચલાઉ હોય છે. બાળકને વારંવાર દૂધ પીવડાવો, નિયમિત તપાસ કરાવો અને તમારી પોતાની સમજ કે અંતર્જ્ઞાન પર ભરોસો રાખો. જો કંઈપણ અસામાન્ય લાગે, તો તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
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