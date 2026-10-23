ભારતના મેટ્રો શહેરોમાં કેમ સતત વધી રહ્યા છે ડેન્ગ્યુના કેસ? ડોક્ટર પાસેથી જાણો તેની પાછળના કારણ
સમયાંતરે પડી રહેલા વરસાદને કારણે ભરાયેલા પાણી મચ્છરો અને ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયા જેવા રોગો માટે મુખ્ય સંવર્ધન સ્થળ બની જાય છે.
Published : October 23, 2026 at 5:30 PM IST
દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન ભારતના ઘણા મોટા શહેરોમાં ડેન્ગ્યુના કેસ ઝડપથી વધે છે કારણ કે વરસાદ, ભેજ અને ગરમ તાપમાન એડીસ મચ્છર (જે ઇન્ફેક્શન ફેલાવે છે)ને તેના વિકાસ માટે સારો માહોલ બનાવે છે. ચેન્નઇ, કોલકાતા, મુંબઇ જેવા મોટા શહેરોમાં જોખમ ખાસ કરીને વધુ હોઇ શકે કારણ કે અહીંયા ઝડપથી શહેરીકરણ થઇ રહ્યું છે. જેના કારણે ઇમારત નિર્માણ કાર્યો, ગીચ વસ્તી અને પાણી ભરાવાના કારણે મચ્છરો પેદા થવા માટે જગ્યાઓ વધે છે.
પરંતુ જોખમ માત્ર વરસાદના પ્રમાણ પર નિર્ભન નથી. વાંરવાર થતો વરસાદ, પાણી ભરાવું અને ગરમ હવામાન મળીને મચ્છરોની વસ્તીને ઝડપથી વધારે છે. ગીચ વસ્તીવાળા શહેરોમાં તેના કારણે ઝડપથી ડેન્ગ્યુ ફેલાવાની સ્થિતિ બની શકે છે. મુંબઇની સૈફી હોસ્પિટલમાં કન્સલ્ટન્ટ ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડૉ. ગૌરવ ગુપ્તા અનુસાર ડેન્ગ્યુના મામલાઓમાં વૃદ્ઘિનો સીધો સંબંધ ચોમાસાની સ્થિતિ, મચ્છરોના વિકાસ અને શહેરી વાતાવરણના કારણે થાય છે.
ભારતમાં ડેન્ગ્યુના કેસ સતત કેમ વધી રહ્યા છે?
ડૉ. ગૌરવ ગુપ્તાનું કહેવું છે કે ભારતમાં નવેમ્બર મહિનો શરુ થવાનો છે અને આ દરમિયાન ભારતના શહેરી વિસ્તારોમાં ડેન્ગ્યુના કેસો વધવા એક ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. નિષ્ણાતો અને હાલના રિપોર્ટ અનુસાર બદલાતા હવામાન, અનિયમિત વરસાદ અને અનિયંત્રિત શહેરીકરણ જેવા કારણોથી ડેન્ગ્યુ હવે માત્ર વરસાદના વાતાવરણ સુધી સીમિત નથી રહ્યો. પરંતુ વર્ષભર થનારો એક સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત પડકાર બની ગયો છે. દિલ્હી, મુંબઇ, કોલકાતા, ચેન્નઇ અને પુના જેવા મોટા શહેરોમાં હોસ્પિટલના બેડ આ સમય દરમિયાન ડેન્ગ્યુ અને અન્ય વાયરલ સંક્રમિતોથી પીડિત દર્દીઓથી ભરેલા છે.
ડેન્ગ્યુને બ્રેકબોન ફિવર પણ કહેવામાં આવે છે
ડૉ. ગૌરવ ગુપ્તાના જણાવ્યા અનુસાર ડેગ્ન્યુ એક વાયરલ બીમારી છે જે સંક્રમિત એડિસ ઇજીપ્તી મચ્છરોના કરડવાથી થાય છે. તેને બ્રેકબોન ફિવર પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેનાથી પીડિત વ્યક્તિને સાંધા અને માંસપેશીઓ ખૂબ જ દુખે છે. ડેન્ગ્યુમાં સામાન્ય રીતે ચારથી પાંચ દિવસ તાવ રહે છે જ્યાર બાદ પ્લેટલેટ્સ ઝડપથી ઘટે છે. જેથી NSAID ગૃપની દવાઓ ન લેવી જોઇએ. તેમાં એસ્પિરિન, ડિસ્પ્રિન, કોમ્બિફ્લેમ, બ્રુફેન જેવી દવાઓ સામેલ છે , તેનાથી બચવું જોઇએ. જો તાવ 100 ડિગ્રીથી ઉપર હોય તો માત્ર પેરાસિટામોલ લઇ શકાય છે.
હાઇડ્રેટેડ રહેવું ખૂબ જ જરુરી
ડૉ. ગૌરવ ગુપ્તાનું કહેવું છે કે સૌથી મહત્વપૂર્ણ એ વાત છે કે દર્દીના શરીરમાં પાણી ઘટવું ન જોઇએ. એટલે કે હાઇડ્રેટેડ રહેવું જોઇએ. જો દર્દી વ્યવસ્થિત રીતે ખાય-પીવે છે તો ઘરે જ સારવાર લઇ શકે છે. પરંતુ જાતે કોઇ દવા ન લેવી ડોક્ટરની દેખરેખ હેઠળ જ દવાઓ લેવી. કારણ કે ડેન્ગ્યુ એક વાયરલ તાવ છે. શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ જળવાઇ રહેવું જોઇએ અને પ્લેટલેટ્સ પર નજર રાખવી ખૂબ જરુરી છે.
સૌથી વધુ જોખમ કોને છે?
- ડેન્ગ્યુ નાના કોઇપણને થઇ શકે છે પરંતુ નાના બાળકોને તેનું જોખમ વધુ રહે છે
- 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો અથવા જેમને પહેલેથી કોઇ બીમારી છે જેમ કે હ્રદય સંબંધિત બીમારી, કિડનીની બીમારી, ડાયાબિટીસ કે અન્ય કોઇ બીમારી તેમને ડેન્ગ્યુનું જોખમ વધુ રહે છે.
- સિવિયર ડેન્ગ્યુ એટલે કે ગંભીર ડેન્ગ્યુનું જોખમ પણ આ ઉંમરના લોકોમાં વધુ જોવા મળે છે. જે લોકોને પહેલેથી ડેન્ગ્યુ થઇ ચુક્યો છે તેમને ફરી ડેન્ગ્યુ થાય તો તેને ગંભીર રીતે લઇને ડોક્ટર પાસેથી સારવાર કરાવવી હિતાવહ છે.
- ધ્યાનમાં રાખવું કે ડેન્ગ્યુનું મુખ્ય કારણ એડિસ મચ્છરનું કરડવું છે. આ મચ્છર ભરેલા પાણીમાં જન્મે છે. જેથી ઘરની આસપાસ પાણી ભરાવા ન દો અને કૂલર કે વાસણોમાં પાણી નિયમિત રીતે સાફ કરો.
શું કરવું અને શું ન કરવું
- મચ્છરોના પ્રજનનને અટકાવો: આ માટે કોઇપણ જગ્યાએ પાણી ન ભરાવા દો. ખાસકરીને બાલ્કની અને કુંડાઓમાં જો પાણી ભરેલું છે તો તેને સાફ કરી દો.
- મચ્છર ન કરડે તેનું ધ્યાન રાખો: મચ્છરોના કરડવાથી બચવા માટે મોસ્કિટો રિપેલન્ટ (મચ્છર ભગાવવાની દવા)નો ઉપયોગ કરો અને બહાર જતાં સમયે લાંબી બાંયના કપડા પહેરો.
- બારીઓ બંધ રાખો: ઘરની બારીઓ બંધ રાખો અને સોસાયટી તરફથી સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે નિયમિત સમયગાળા પર મચ્છર મારવાના અભિયાનને ચલાવવા અપીલ કરો.
જો તમને ડેન્ગ્યુ છે અથવા થયો હોવાની શંકા છે તો શું કરવું
ડૉ. ગૌરવ ગુપ્તા સલાહ આપે છે કે તમને ડેન્ગ્યુ થયો છે અને શંકા છે તો જાતે જ કોઇ દવાઓ ન લો, મતલબ કે self-medication ન કરો. મોટાભાગે લોકો પેરાસિટામોલ લેવા કરતા કોમ્બીફ્લેમ, એસ્પિરિન કે ડિસ્પિરિન જેવી દવાઓ લે છે. ડેન્ગ્યુના મામલામાં આ બહુ જોખમી બની શકે છે કારણ કે ડેન્ગ્યુમાં એક તબક્કે પ્લેટલેટ્સ ઘટી જાય છે. એવામાં જો તમે NSAIDs કે એસ્પિરિન જેવી દવાઓ લે છે, તો તેનાથી શરીરમાં ખૂબ જ બિલ્ડિંગ થઇ શકે છે. તેથી આવી દવાઓના ઉપયોગથી બચવું જોઇએ.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીંયા આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધીત માહિતી અને સલાહ માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ જાણકારી વૈજ્ઞાનિક શોધ, અધ્યયનો અને ચિકિત્સા તેમજ સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની સલાહને આધારે પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ. આ સલાહોનું પાલન કરતા પહેલા પોતાના ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરુરી છે.)
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