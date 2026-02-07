કોને બ્લડ કેન્સરનો ખતરો સૌથી વધુ? જાણો આ અસાધ્ય બીમારીના લક્ષણો...
બ્લડ કેન્સર ખૂબ ગંભીર બીમારી છે, જો સમયસર નિદાન અને સારવાર ન મળે તો જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે
Published : February 7, 2026 at 9:29 PM IST
બ્લડ કેન્સર, જેને હેમેટોલોજિક કેન્સર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એક પ્રકારનું કેન્સર છે જે રક્ત કોશિકાઓને અસર કરે છે. તે ત્યારે થાય છે જ્યારે રક્ત કોશિકાઓમાં DNA બદલાવને કારણે કોષો અસામાન્ય રીતે વૃદ્ધિ પામે છે અને ખામીયુક્ત બને છે. બ્લડ કેન્સર એવું કેન્સર છે જે રક્ત, અસ્થિ મજ્જા અથવા લસિકા તંત્રને અસર કરે છે. આ કેન્સર રક્ત કોશિકાઓના ઉત્પાદન અને કાર્યમાં દખલ કરે છે, જેમાં લાલ રક્ત કોશિકાઓ (જે ઓક્સિજન વહન કરે છે), શ્વેત રક્ત કોશિકાઓ (જે ચેપ સામે લડે છે), અને પ્લેટલેટ્સ (જે લોહીને ગંઠાઈ જવામાં મદદ કરે છે)નો સમાવેશ થાય છે.
બ્લડ કેન્સરના પ્રકારો
બ્લડ કેન્સરના પ્રકારોમાં લ્યુકેમિયા (જે શ્વેત રક્ત કોશિકાઓને અસર કરે છે), લિમ્ફોમા (જે લસિકા તંત્રને અસર કરે છે), અને માયલોમા (જે પ્લાઝ્મા કોષોને અસર કરે છે)નો સમાવેશ થાય છે.
લ્યુકેમિયા: તે લોહી અને અસ્થિમજ્જાને અસર કરે છે, જેના કારણે અપરિપક્વ શ્વેત રક્તકણોમાં અસામાન્ય વધારો થાય છે. આ કોષો સ્વસ્થ રક્તકણોને બદલે છે, તેના કાર્યમાં વિક્ષેપ પાડે છે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિને નબળી પાડે છે.
લિમ્ફોમા: આ પ્રકારનું કેન્સર લસિકા તંત્રને લક્ષ્ય બનાવે છે, જેમાં લસિકા ગાંઠો, બરોળ અને અન્ય અવયવોનો સમાવેશ થાય છે જે રોગપ્રતિકારક કોષો ઉત્પન્ન કરે છે અને સંગ્રહ કરે છે. તે સામાન્ય રીતે લસિકા ગાંઠોમાં ગાંઠ તરીકે દેખાય છે અને અન્ય અવયવોમાં ફેલાઈ શકે છે, જે શરીરની ચેપ સામે લડવાની ક્ષમતાને નબળી પાડે છે.
માયલોમા: નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન અનુસાર, તે પ્લાઝ્મા કોષોમાં શરૂ થાય છે, જે એક પ્રકારનો શ્વેત રક્તકણો છે જે એન્ટિબોડીઝ ઉત્પન્ન કરે છે. માયલોમા કોષો અસ્થિમજ્જામાં એકઠા થાય છે, જે સામાન્ય રક્તકણોના ઉત્પાદનમાં વિક્ષેપ પાડે છે અને હાડકાં નબળા પડે છે, જેના કારણે હાડકામાં દુ:ખાવો અને ફ્રેક્ચર થાય છે. દરેક પ્રકારના બ્લડ કેન્સરમાં અલગ અલગ લાક્ષણિકતાઓ હોય છે, અને રોગના ચોક્કસ નિદાન અને તબક્કાના આધારે, બ્લડ કેન્સરની સારવાર માટે વિવિધ અભિગમોની જરૂર પડે છે, જેમાં કીમોથેરાપી, રેડિયેશન થેરાપી, લક્ષિત ઉપચાર અને સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે.
બ્લડ કેન્સરનું જોખમ કોને સૌથી વધુ છે?
નવા સંશોધન મુજબ, સ્થૂળતા મલ્ટીપલ માયલોમા (બ્લડ કેન્સરનો એક પ્રકાર) નું જોખમ વધારે છે અને સૌમ્ય (હાનિકારક) પરંતુ પૂર્વ-કેન્સરગ્રસ્ત સ્થિતિઓ (જેમ કે MGUS) નું જોખમ પણ વધારે છે. સ્થૂળતા ક્રોનિક બળતરાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને અસ્થિ મજ્જામાં કેન્સર કોષોના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે, જેનાથી માયલોમાનું જોખમ વધે છે. સ્થૂળતા, વધુ પડતું ધૂમ્રપાન અને નબળી જીવનશૈલીની આદતો (જેમ કે અપૂરતી ઊંઘ), મલ્ટીપલ માયલોમા અને તેના પ્રારંભિક તબક્કાના સ્વરૂપ, મોનોક્લોનલ ગેમોપથી ઓફ અનડિટરમીન્ડ સિગ્નિફિકન્સ (MGUS) ના વધતા જોખમ સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી છે.
MGUS શું છે?
સંશોધન દર્શાવે છે કે આ સુધારી શકાય તેવા પરિબળો માત્ર MGUS નું જોખમ વધારે છે સાથે જ તે કેન્સરમાં વિકસિત થવાની સંભાવના પણ વધારી શકે છે. જો કે, MGUS ધરાવતા મોટાભાગના લોકો કોઈ નોંધપાત્ર લક્ષણો અનુભવતા નથી અને તરત જ બીમાર થતા નથી. તે ઘણીવાર અન્ય રોગો માટે નિયમિત રક્ત પરીક્ષણો દરમિયાન આકસ્મિક રીતે શોધી કાઢવામાં આવે છે. જોકે તે "હળવો શરૂઆતનો" રોગ છે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં તે ધીમે ધીમે ગંભીર બ્લડ કેન્સર (મલ્ટીપલ માયલોમા) માં પ્રગતિ કરી શકે છે, તેથી નિયમિત તપાસ અને નિષ્ણાત સાથે પરામર્શ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
બ્લડ એડવાન્સિસ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા એક અભ્યાસમાં પુષ્ટિ મળી છે કે MGUS (અનિશ્ચિત મહત્વની મોનોક્લોનલ ગેમોપથી), જે પ્લાઝ્મા કોષોને સંડોવતી સ્થિતિ છે, તે સમય જતાં મલ્ટીપલ માયલોમા (બ્લડ કેન્સરનો એક પ્રકાર) જેવા વધુ ગંભીર રોગોમાં વિકસિત થવાનું જોખમ ધરાવે છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી સંકેત છે, જેમાં M-પ્રોટીન સ્તરનું નિયમિત નિરીક્ષણ સાથે સતત તબીબી દેખરેખ જરૂરી છે.
બ્લડ કેન્સરના લક્ષણો
બ્લડ કેન્સરના લક્ષણોમાં શામેલ છે...
સતત થાક.
અસ્પષ્ટ રીતે વજન ઘટવું.
વારંવાર ચેપ
સરળતાથી ઉઝરડા અથવા રક્તસ્ત્રાવ
લસિકા ગાંઠોમાં સોજો અને રાત્રે પરસેવો
બ્લડ કેન્સરના અન્ય લક્ષણોમાં શામેલ છે:
હાડકામાં દુ:ખાવો અથવા નબળાઈ
પેટ ભારે થઈ જવાની અથવા અસ્વસ્થતાની લાગણી.
સામાન્ય નબળાઈ અથવા અસ્વસ્થતા.
આ રોગ હજુ પણ અસાધ્ય છે
બ્લડ કેન્સર ધરાવતા લોકો માટે, સમયસર સારવાર અને સુધારેલા પરિણામો માટે વહેલા નિદાન અને નિદાન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બ્લડ કેન્સર માટે સારવારના વિકલ્પો કેન્સરના પ્રકાર અને તબક્કાના આધારે બદલાય છે અને તેમાં કીમોથેરાપી, રેડિયેશન થેરાપી, લક્ષિત ઉપચાર અથવા સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનનો સમાવેશ થઈ શકે છે. મેસેચ્યુસેટ્સ જનરલ હોસ્પિટલના ઇન્ટરનલ મેડિસિનના નિવાસી ડેવિડ લીએ જણાવ્યું હતું કે મલ્ટીપલ માયલોમા માટે તબીબી સારવારમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ હોવા છતાં, તે એક અસાધ્ય રોગ છે, જે ઘણીવાર દર્દીઓને પહેલાથી જ અંતિમ અંગ નુકસાન થયું હોય ત્યારે નિદાન થાય છે. જો કે, નિયમિત શારીરિક પ્રવૃત્તિ અને યોગ્ય વજન વ્યવસ્થાપન જોખમ ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.
બ્લડ કેન્સર કેટલું ખતરનાક છે?
બ્લડ કેન્સર એક ગંભીર રોગ છે જેની તાત્કાલિક સારવાર ન કરવામાં આવે તો તે જીવલેણ બની શકે છે. તે શરીરની સ્વસ્થ રક્ત કોષો ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતાને નબળી પાડે છે, જેના કારણે ચેપ, રક્તસ્રાવ સમસ્યાઓ અને અંગ નિષ્ફળતા જેવી ગંભીર ગૂંચવણો થાય છે.
