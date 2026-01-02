ETV Bharat / health

શું તમે જાણો છો શરીરમાં યુરિક એસિડનું લેવલ વધી જાય તો શું થાય છે?

રાત્રે હાથ અને પગમાં બળતરા થવી એ યુરિક એસિડના ઊંચા સ્તરનું મુખ્ય લક્ષણ હોઈ શકે છે, જીવનશૈલીમાં ફેરફાર જરૂરી છે.

યુરિક એસિડ એ શરીરનો નકામો પદાર્થ છે. જ્યારે શરીર આપણા ખોરાકમાં જોવા મળતા 'પ્યુરિન' નામના રસાયણોને તોડે છે ત્યારે તે બને છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે સામાન્ય રીતે, યુરિક એસિડ લોહીમાં ઓગળી જાય છે, કિડની દ્વારા ફિલ્ટર થાય છે, અને પછી પેશાબમાં બહાર કાઢવામાં આવે છે. જોકે, નિષ્ણાતો કહે છે કે જ્યારે યુરિક એસિડનું સ્તર ખૂબ ઊંચું થઈ જાય છે અથવા કિડની તેને યોગ્ય રીતે બહાર કાઢવામાં અસમર્થ હોય છે, ત્યારે શરીરમાં યુરિક એસિડ એકઠું થવા લાગે છે અને આખરે સાંધા અને પેશીઓની આસપાસ સોય જેવા સ્ફટિકો બનાવે છે, જેના કારણે સોજો, દુખાવો અને સંધિવા જેવી ગંભીર સમસ્યાઓ થાય છે.

આ સમાચાર અહેવાલમાંથી જાણીએ કે શરીરમાં યુરિક એસિડનું ઊંચું સ્તર ઘણીવાર હાથ, પગ અને શરીરના અન્ય ભાગોને કેવી રીતે અસર કરે છે.

યુરિક એસિડનું ઊંચું સ્તર તમારા હાથ, પગ અને શરીરના અન્ય ભાગોને આ રીતે અસર કરે છે...

સાંધાનો દુખાવો અને સોજો
નિષ્ણાતો કહે છે કે યુરિક એસિડનું ઊંચું સ્તર (હાયપર્યુરિસેમિયા) નું મુખ્ય લક્ષણ અચાનક, તીવ્ર સાંધાનો દુખાવો છે, ખાસ કરીને મોટા અંગૂઠામાં, જેને સંધિવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જોકે, આ સમસ્યા ઘૂંટણ, કોણી, કાંડા અને અન્ય આંગળીઓના સાંધામાં પણ થઈ શકે છે. આ દુખાવો ઘણીવાર સવારે અથવા આરામ કર્યા પછી વધી જાય છે. અન્ય લક્ષણોમાં સાંધામાં સોજો, લાલાશ, ગરમી અને અકડાઈ જવાનો સમાવેશ થાય છે, અને તેનાથી કિડનીમાં પથરી અને થાક પણ થઈ શકે છે. તેથી, તબીબી સલાહ અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર જરૂરી છે.

નિષ્ક્રિયતા અથવા કળતર
નિષ્ણાતો કહે છે કે યુરિક એસિડનું ઊંચું સ્તર માત્ર સાંધામાં દુખાવો જ નહીં, પણ નિષ્ક્રિયતા અથવા કળતર પણ લાવી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે યુરિક એસિડ ક્રિસ્ટલ નશોમાં એકઠા થઈ શકે છે અને તેમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ ઘણીવાર હાથ અને પગમાં અનુભવાય છે અને ક્યારેક તેને ન્યુરોપથી તરીકે સમજી લેવામાં આવે છે. તે સંધિવા અને કિડનીમાં પથરી જેવી વધુ ગંભીર સમસ્યાઓનું પણ સંકેત હોઈ શકે છે, તેથી ડૉક્ટરની સલાહ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.

ત્વચા નીચે ગાંઠ
નિષ્ણાતો કહે છે કે લાંબા સમય સુધી યુરિક એસિડનું ઊંચું સ્તર કેટલાક લોકોને ટોફી નામના સખત ગાંઠ વિકસાવી શકે છે. આનાથી સાંધામાં દુખાવો, સોજો અને લાલાશ થઈ શકે છે, ખાસ કરીને મોટા અંગૂઠામાં. આ લક્ષણોને અવગણવાથી ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થના એક અભ્યાસ મુજબ, ટોફી એ સોય જેવા સ્ફટિકના ક્રિસ્ટલ છે જે ત્વચાની નીચે, સાંધા અને અન્ય અવયવોમાં સખત ગાંઠ બનાવે છે. જો આ ટોફી મોટા થાય છે, તો તે અસ્વસ્થતા, દુખાવો અને સાંધાની વિકૃતિનું કારણ બની શકે છે.

પગ અથવા હથેળીમાં બળતરા
નિષ્ણાતો કહે છે કે ઉચ્ચ યુરિક એસિડ સ્તર ધરાવતા લોકોને પગના તળિયા અથવા હાથની હથેળીઓમાં પણ લક્ષણોનો અનુભવ થઈ શકે છે. નિષ્ણાતોના મતે, પગ અથવા હાથમાં બળતરા, સતત દુખાવો, સોજો અને લાલાશ એ ઉચ્ચ યુરિક એસિડ સ્તરના સામાન્ય લક્ષણો છે, જે સાંધા (ગાઉટ) માં યુરિક એસિડ ક્રિસ્ટલના જમા થવા અથવા ત્વચાની નીચે નસોમાં બળતરાને કારણે થઈ શકે છે, ખાસ કરીને મોટા અંગૂઠા અને પગની ઘૂંટીઓમાં. આ સ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે, ડૉક્ટરની સલાહ લેવી અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.

કિડની પથરી
ક્લીવલેન્ડ ક્લિનિકના અભ્યાસ મુજબ, ઉચ્ચ યુરિક એસિડ કિડનીમાં ક્રિસ્ટલ બનીને પથરી બનાવી શકે છે. આ પથરી કમરના નીચેના ભાગમાં ગંભીર દુખાવો, તેમજ પેશાબ કરતી વખતે બળતરા અથવા દુખાવો પેદા કરી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવા જરૂરી છે.

(ડિસ્ક્લેમર: આ અહેવાલમાં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ. જો કે, આ માહિતી પર કાર્ય કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા વ્યક્તિગત ડૉક્ટરની સલાહ લો.)

