હાથમાં પરસેવો થવો કેવી સમસ્યાનો સંકેત છે? જાણો કેવી રીતે તેની રોકી શકાય
જો તમારી હથેળીમાં પરસેવો થાય તો, સમજો કે પરસેવાની ગ્રંથીઓ વધુ પડતી ઉત્તેજિત થઈ ગઈ છે...
Published : February 28, 2026 at 10:15 PM IST
ઘણા લોકો હથેળીમાં પરસેવો થવાને સામાન્ય બાબત માને છે. ઉનાળા દરમિયાન અથવા ઇન્ટરવ્યૂ પહેલાં નર્વસ અનુભવતી વખતે હાથ ભીના થવા સામાન્ય બાબત છે. જોકે, કેટલાક લોકોને કોઈ દેખીતા કારણ વગર વારંવાર પરસેવો થતો હોય છે. તબીબી ભાષામાં આને હાઇપરહિડ્રોસિસ કહેવામાં આવે છે. જોકે, આ કોઈ ખતરનાક સ્થિતિ નથી, પરંતુ તે વ્યક્તિના રોજિંદા જીવન, આત્મવિશ્વાસ અને સામાજિક ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાઓને નોંધપાત્ર રીતે બગાડી શકે છે.
આ સ્થિતિ ત્યારે ઊદભવે છે થાય છે જ્યારે આપણા શરીરમાં પરસેવાની ગ્રંથીઓ વધુ પડતી ઉત્તેજિત થાય છે. ડોકટરો તેને માત્ર ત્વચાની સમસ્યા જ નહીં પણ નર્વસ સિસ્ટમ અથવા હોર્મોનલ ફેરફારોનું લક્ષણ પણ માને છે. તો, ચાલો આપણા હથેળીઓ પર પરસેવાના કારણો અને તેની સારવાર કેવી રીતે કરવી તે શોધીએ...
હાથના વધુ પડતા પરસેવાના કારણો
હાયપરહિડ્રોસિસ સેન્ટર અનુસાર, સામાન્ય રીતે, જ્યારે આપણા શરીરનું તાપમાન વધે છે, ત્યારે મગજમાં હાયપોથેલેમસ શરીરના તાપમાનને નિયંત્રિત કરવા માટે પરસેવાની ગ્રંથીઓને સક્રિય કરે છે, જેનાથી ત્વચા ઠંડક પામે છે. જ્યારે આ પદ્ધતિ ગરમી વિના પણ કાર્ય કરવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તેને હાઇપરહિડ્રોસિસ (વધુ પડતો પરસેવો) કહેવામાં આવે છે. આ વિકૃતિ પરસેવો પેદા કરતા સંકેતોમાં ખામીને કારણે થાય છે, જે ઘણીવાર કોઈપણ શારીરિક ઉત્તેજના વિના સક્રિય થાય છે. તે આનુવંશિક હોઈ શકે છે. વધુમાં, શરીરની અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથીઓમાં થતા ફેરફારો પણ એક ફાળો આપનાર પરિબળ છે. ખાસ કરીને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમના કિસ્સામાં, જ્યાં થાઇરોઇડ ગ્રંથિ વધુ પડતી સક્રિય થઈ જાય છે, શરીરનું ચયાપચય વધે છે, જેના કારણે હાથ અને પગમાં વધુ પડતો પરસેવો થાય છે.
ઉપરાંત, જ્યારે બ્લડ શુગરનું સ્તર અચાનક ઘટી જાય છે (હાઈપોગ્લાયકેમિઆ), ત્યારે શરીર ઠંડુ થઈ જાય છે અને હાથમાં પરસેવો થવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં, તે સુનિશ્ચિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ કોઈ અસ્થાયી સમસ્યા છે કે કોઈ આંતરિક રોગનું લક્ષણ છે.
મનોવૈજ્ઞાનિક અસરો અને નર્વસ સિસ્ટમ:
શારીરિક કારણો ઉપરાંત, તણાવ અને ચિંતાને પણ હાથ પરસેવાના મુખ્ય કારણો માનવામાં આવે છે. સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ આપણા શરીરમાં પરસેવાની ગ્રંથીઓનું નિયંત્રણ કરે છે. જ્યારે આપણે ખૂબ ડરી જઈએ છીએ અથવા તણાવમાં હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણી નર્વસ સિસ્ટમ વધુ પડતી સક્રિય થઈ જાય છે, જેના કારણે હથેળીઓ પરસેવાથી ભરાઈ જાય છે. કેટલાક લોકો માટે, આ તેમને અન્ય લોકો સાથે હાથ મિલાવવાથી અથવા જાહેરમાં વસ્તુઓને સ્પર્શ કરવાથી પણ રોકી શકે છે. આ સામાજિક એકલતા તરફ દોરી શકે છે.
આ એન્ઝાયટી અને પરસેવાનું એક ક્લાસિક ખરાબ ચક્ર છે. જ્યારે તમે ચિંતિત હોવ છો, ત્યારે તમારું શરીર તણાવ હોર્મોન્સ (એડ્રેનાલિન) મુક્ત કરે છે, જે ફાઈટ-ઓર-ફ્લાઇટ પ્રતિભાવને ઉત્તેજિત કરે છે અને પરસેવો તરફ દોરી જાય છે. પછી, તે પરસેવો અનુભવવાથી ચિંતા વધે છે, જેના કારણે વધુ પરસેવો થાય છે, ચક્ર ચાલુ રહે છે. તબીબી અભ્યાસો દર્શાવે છે કે આ નર્વસ સિસ્ટમના આવેગને શાંત કરવાની કસરતો અને યોગ્ય તબીબી સલાહથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે.
શું ઉકેલ છે?
આજકાલ હાથનો પરસેવો ઓછો કરવા માટે ઘણી સારવાર ઉપલબ્ધ છે. શરૂઆતના તબક્કામાં, ડૉક્ટર દ્વારા ભલામણ મુજબ એન્ટિપર્સપિરન્ટ્સનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિઓ પરસેવાની ગ્રંથીઓના છિદ્રોને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરે છે અને પરસેવો ઓછો કરે છે. જો આ કામ ન કરે તો આયોન્ટોફોરેસિસ નામની સારવારની ભલામણ કરી શકાય છે. આ પરસેવાની ગ્રંથીઓને અસ્થાયી રૂપે અવરોધિત કરવા માટે ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં એનર્જીનો ઉપયોગ કરે છે.
વધુ ગંભીર કિસ્સાઓમાં, બોટોક્સ ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે. આ પરસેવો પેદા કરતા ચેતા સંકેતોને અવરોધે છે. સર્જરી એ છેલ્લો ઉપાય છે અને ભાગ્યે જ ભલામણ કરવામાં આવે છે. વધુમાં, તમારા રોજિંદા આહારમાં કેફીન અને મસાલેદાર ખોરાક ઘટાડવા એ પરસેવાને નિયંત્રિત કરવાનો એક સરળ રસ્તો માનવામાં આવે છે.
જીવનશૈલીમાં ફેરફાર પણ એક ઉકેલ છે
જે લોકો હાથ પરસેવો અનુભવે છે તેઓ જીવનશૈલીમાં કેટલાક સરળ ફેરફારો કરીને તેની તીવ્રતા ઘટાડી શકે છે. તમારા હાથને હંમેશા સ્વચ્છ અને સૂકા રાખવા મહત્વપૂર્ણ છે. સુતરાઉ રૂમાલનો ઉપયોગ કરવાથી પરસેવો ઝડપથી શોષવામાં મદદ મળશે.
એવું કહેવાય છે કે ઝીંક અને મેગ્નેશિયમથી ભરપૂર ખોરાક ખાવાથી પરસેવાની ગ્રંથીઓના કાર્યને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે. સૌથી અગત્યનું, જો વધારે પડતો પરસેવો વજન ઘટાડવું, હૃદયના ધબકારા વધવા અથવા રાત્રે પરસેવો થવો જેવા લક્ષણો સાથે હોય, તો તેને સામાન્ય પરસેવો સમજીને અવગણવાને બદલે તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો અને ટેસ્ટ કરાવો.
