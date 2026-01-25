18-20 વર્ષની ઉંમરે વાળ કેમ ખરે છે? એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો ટાલ પડવાથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ?

ETV Bharat / health

વાળ ખરવાના શરૂઆતના લક્ષણો ઓળખીને મેડિકલ તપાસ અને સારવારથી આ સમસ્યાને કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 6:20 PM IST

  • લેખક: સ્નેહા ભારતી

ઓશિકા પર વાળ દેખાવા અને વાળ ઘટવા એ પુરુષોમાં ટાલ પડવાના શરૂઆતના સંકેતો હોઈ શકે છે જેને ઘણીવાર અવગણવામાં આવે છે. જોકે, નવી દિલ્હીમાં યુજેનિક્સ હેર સાયન્સના સહ-સ્થાપક અને ચેરમેન ડૉ. પ્રદીપ સેઠી કહે છે કે, આ સમસ્યાને અવગણવાથી ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે. આ કોઈ નાની સમસ્યા નથી, પરંતુ ભવિષ્યમાં ટાલ પડવાની શરૂઆતની નિશાની છે.

વાળ ખરવાના લક્ષણો શું છે?
ડૉ. પ્રદીપ સેઠી કહે છે કે, દરરોજ 50-100 વાળ ખરવા સામાન્ય છે, પરંતુ જો વાળ ખરતા રહે છે અથવા વાળ ઝડપથી પાતળા થઈ રહ્યા છે, તો તે વાળ ખરવાની નિશાની છે. આ લક્ષણોને અવગણશો નહીં, કારણ કે પછીથી વાળનો વિકાસ મુશ્કેલ બની શકે છે. ડૉ. સેઠી કહે છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, તેઓ અસંખ્ય લોકોને મળ્યા છે જેઓ સલાહ માટે તેમની પાસે આવે છે કે શું ટાલ પડવાની સારવાર શક્ય છે. ઘણા લોકો સમજી શકતા નથી કે ટાલ પડવાથી વાળ ખરવાની શરૂઆત થતી નથી. તે ઘણા વર્ષો પહેલા (માથાની ચામડી દેખાય તે પહેલાં) શાંતિથી શરૂ થાય છે, જ્યારે વાળ પાતળા થવા લાગે છે અને મૂળમાં નબળા પડી જાય છે.

સમયસર તબીબી સહાય મેળવવી મહત્વપૂર્ણ છે
પુરુષોમાં ટાલ પડવી, અથવા એન્ડ્રોજેનેટિક એલોપેસીયા, રાતોરાત થતું નથી; તે એક ધીમી, આનુવંશિક અને હોર્મોનલ રીતે સંચાલિત પ્રક્રિયા છે જે ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. તે મુખ્યત્વે હોર્મોન DHT ને કારણે વાળના ફોલિકલ્સના સંકોચનને કારણે થાય છે, જે ઘણીવાર ઉપરના ભાગ અને કાન પરના ભાગથી શરૂ થાય છે, જે "M" આકારની પેટર્ન બનાવે છે. મોટાભાગના પુરુષો ફક્ત ત્યારે જ તબીબી સહાય લે છે જ્યારે તેમના વાળનો 50 ટકા જેટલો ઘટાડો થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, મોટાભાગના પુરુષો ફક્ત ત્યારે જ તબીબી સહાય લે છે જ્યારે વાળ ખરવાથી તેમના આત્મવિશ્વાસ અથવા સામાજિક આરામ પર અસર થવા લાગે છે. ત્યાં સુધીમાં, સામાન્ય રીતે ખૂબ મોડું થઈ ગયું હોય છે. તે તબક્કે, અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં લગભગ અડધા વાળ પહેલાથી જ ખરી ચૂક્યા હોય છે. તેથી, સમયસર સારવાર મહત્વપૂર્ણ છે.

તબીબી તપાસ અને યોગ્ય સારવાર રાહત મળી શકે
ડૉ. પ્રદીપ સેઠી કહે છે કે તબીબી ટેકનોલોજી એટલી આગળ વધી ગઈ છે કે 10 વર્ષ પછી તમારા સ્વાસ્થ્યની આગાહી કરવી શક્ય છે. વાળ માટે પણ આવું જ છે. આજકાલ, આપણી પાસે વાળ ખરવાને પ્રારંભિક તબક્કામાં જ શોધી કાઢવાની ક્ષમતા છે. વાળ ખરવાના પ્રારંભિક સંકેતોને ઓળખીને, તબીબી તપાસ અને સારવાર સમસ્યાનું સંચાલન કરી શકે છે. સમયસર સારવાર માત્ર વાળ પાતળા થવાની પ્રક્રિયાને ધીમી જ નહીં પરંતુ તેને ઉલટાવી પણ શકે છે, આમ વાળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અથવા અન્ય સર્જરીની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે અથવા તે ઘણા વર્ષો સુધી ટળી જાય છે.

કયા લોકો માટે નિષ્ણાતોની સલાહ લેવી જરૂરી?
જેમના પરિવારમાં ટાલ પડવાનો ઇતિહાસ (આનુવંશિકતા) છે, તેમના માટે 18 થી 20 વર્ષની વયના નિષ્ણાતની સલાહ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વહેલી સારવાર વાળ ખરતા અટકાવી શકે છે અને લાંબા ગાળાના પરિણામો આપી શકે છે. આ ઉંમરે, ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને DHT જેવા હોર્મોન્સ વાળના ફોલિકલ્સને પાતળા કરી શકે છે, તેથી સમયસર તબીબી સલાહ લેવાથી વાળની ​​ઘનતા જાળવવામાં મદદ મળી શકે છે.

વાળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી વાળ ખરવાનું બંધ થતું નથી
ડૉ. પ્રદીપ સેઠી કહે છે કે, તેઓ દરરોજ ઘણા પુરુષોને મળે છે જેમણે વાળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું છે પરંતુ હજુ પણ નિરાશ છે. કારણ કે તેમના વાળ હજુ પણ ખરતા રહે છે. નોંધનીય છે કે વાળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી પણ વાળ ખરતા રહી શકે છે, કારણ કે આ પ્રક્રિયા વાળ ખરવાના મૂળ કારણ (જેમ કે આનુવંશિકતા અથવા DHT હોર્મોન) ને સંબોધિત કરતી નથી. જ્યારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરેલા વાળ કાયમી હોઈ શકે છે, ત્યારે આસપાસના કુદરતી વાળ નબળા પડી શકે છે અને ખરી શકે છે, તેને રોકવા માટે સારવારની જરૂર પડે છે.

યોગ્ય સારવાર પ્લાન અને સતત કાળજી મહત્વપૂર્ણ છે
ડૉ. પ્રદીપ સેઠી કહે છે કે, વાળનો ફરીથી વિકાસ એ એક ક્રમિક પ્રક્રિયા છે, તરત ઠીક થતી વસ્તુ નથી, અને તે ફક્ત યોગ્ય સારવાર પ્લાન અને સતત કાળજીથી જ સમય જતાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, જેમ વાળ ખરવા પણ એક ક્રમિક પ્રક્રિયા છે. ડૉ. પ્રદીપ સેઠી સલાહ આપે છે કે, કુદરતી અને લાંબા ગાળાના પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે ધીરજ અને સતત કાળજી જરૂરી છે.

ડૉક્ટરની સલાહ
ડૉ. પ્રદીપ સેઠીએ લોકોને સલાહ આપી હતી કે, ટાલ પડવાથી નિરાશ થવાને બદલે, તેઓ સમયસર સારવાર અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર દ્વારા લાંબા ગાળાના વાળનું સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકે છે. તેમણે શરૂઆતના લક્ષણો, ફેરફારો અને હળવા સંકેતોને અવગણવા ન જોઈએ તેના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો અને લોકોને નિષ્ણાત પાસેથી સમયસર સલાહ લેવા વિનંતી કરી.

(ડિસ્ક્લેમર: આ સામાન્ય જાણકારી માત્ર વાંચવાના ઉદ્દેશ્યથી આપવામાં આવી છે. ETV ભારત આ જાણકારીની વૈજ્ઞાનિક માન્યતા વિશે કોઈ દાવો નથી કરતું. વધારે જાણકારી માટે તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો.)

સંપાદકની પસંદ

