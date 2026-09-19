વિટામીન Dની ઉણપ હાડકાની સાથે સાથે હ્રદય માટે પણ જોખમી, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે વિટામિન Dની ઉણપની અસર હ્રદય પર પડે છે, આ રિપોર્ટમાં જાણો એવું કેમ થાય છે...
Published : September 19, 2026 at 10:47 PM IST
આ વાત બધા જાણે છે કે વિટામિન D હાડકા અને સ્નાયુઓને મજબૂત રાખવામાં મદદ કર છે. જો કો શરીરમાં માત્ર હાડકાઓ સુધી સમિતિ નથી. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે તે ઇમ્યુન સિસ્ટમને મજૂબત બનાવે છે અને વારંવાર થનારા ઇન્ફેક્શન અને વાતાવરણમાં ફેરફારને કારણે થતી બીમારીઓથી બચાવે છે. આ સિવાય તે મગજના કામકામને સારુ બનાવવા, માનસિક તણાવ અને ડિપ્રેશન જેવી સમસ્યાઓને રોકવા અને હ્રદયની બીમારીના જોખમને દૂર કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. છતાં પણ ઘણા બધા લોકો વિટામિન Dની ઉણપનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના કારણ છે ઘર કે ઓફિસમાં વધુ સમય રહેવું, સૂર્યપ્રકાશ ન મળવો અને ખાવા-પીવાની ખરાબ આદતો.
આ સંદર્ભમાં નિષ્ણાતો સતત હ્રદયના સ્વાસ્થ્ય વિટામિન Dની અસર પર રિસર્ચ કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે શરીરમાં વિટામિન Dની ઉણપથી હ્રદયની બીમારીનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી સારા સ્વસ્થ્ય માટે વિટામિન Dનું લેવલ યોગ્ય રાખવું ખૂબ જ જરુરી છે.
શું વિટામિન Dની ઉણપથી હ્રદય પર કોઇ અસર થાય છે?
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે શરીરમાં વિટામિન Dની ઉણપથી હ્રદય સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓનું જોખમ વધી જાય છે. હ્રદય અને રક્તવાહિકાઓ માટે ફાયદાકારક હોવા ઉપરાંત વિટામિન D શરીરના અન્ય જરુરી કામોમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જો કે એવા કોઇ પૂરવા નથી કે તેનાથી એ માલૂમ થઇ શક્યું હોય કે માત્ર વિટામિન Dની ઉણપને કારણે જ હ્રદય સંબંધિત બીમારીઓ થાય છે. હ્રદયની સ્વાસ્થ્ય અન્ય ઘણી બાબતો પર પણ આધાર રાખે છે. જેમાં હાઇ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટિસ, સ્થૂળતા, ધુમ્રપાન, શારીરિક કસરત ન કરવી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલી સામેલ છે. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન અનુસાર વિટામિન ડી કી ઉણપથી રિકેટ્સ, ઓસ્ટિયોમલેશિયા, એસ્ટિયોપોરિસિસ, ત્વચાના રોગ અને હ્રદય રોગ (સીવીડી) જેવી બીમારીઓ વધવાનું જોખમ રહે છે.
ક્વિવલેન્ડક્લિનિક અનુસાર વિટામિન Dની ઉણપના સામાન્ય લક્ષણો નીચે પ્રમાણે છે:
- સતત થાક
- સ્નાયુઓમાં દુખાવો અને નબળાઇ
- હાડકા અને પીઠ દર્દ
- વારંવાર ઇન્ફેક્શન
- ચાલવામાં મુશ્કેલી
- હડકાની ઘનતા ઘટવાનું જોખમ વધી જાય છે
વિટામિન D મામલે શું સાવચેતી રાખવી જોઇએ?
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે શરીરમાં વિટામિન Dનું લેવલ યોગ્ય રીતે જાળવી રાખવા માટે જીવનશૈલી અને યોગ્ય પોષણ એમ બંને જરુરી છે.
સૂર્યનો પ્રકાશ: નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન દરરોજ સવારે 10થી બપોરે 1 વાગ્યા દરમિયાન ઓછામાં ઓછું 15થી 30 મિનિટ સુર્ય પ્રકાશમાં રહેવાની સલાહ આપે છે.
ખાન-પીવાની આદતો: નિષ્માતોની સલાહ આપે છે કે આહારમાં માછલી, ઇંડા, વિટામિન ડીથી ભરપૂર અનાજ અને દૂધ લેવા. મેડલાઇનપ્લસ અનુસાર સાલ્મન, ટૂના અને મેકેરલ જેવી માછલીઓમાં વિટામિન D વધુ હોય છે.
સંતુલિત આહાર: સારું સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખવા માટે બધા પ્રકારના જરુરી પોષક તત્વોથી ભરપૂર આહાર લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સપ્લામેન્ટ્સ: એક્સપર્ટની સલાહ છે કે વિટામિન D સપ્લીમેન્ટ્સ માત્ર ડોક્ટરની સલાહના આધારે જ લેવા જોઇએ કારણ કે તેનું વધુ સેવન કરી લેવાથી શરીરને નુકશાન થવાનું જોખમ છે.
આ સાવચેતીઓ રાખવી ખૂબ જરૂરી છે
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે વિટામિન D શરીરના ઘણા મહત્વના કાર્યો માટે જરુર છે. જેમાં માત્ર હાડકાનું સ્વાસ્થ્ય નહીં પરંતુ હ્રદયનું સ્વાસ્થ્ય પણ સામેલ છે. જો કે રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે શરીરમાં વિટામિન Dની ઉણપ અને હ્રદય સંબંધ છે પરંતુ સલાહ આપવામાં આવે છે કે આ ઉણપ હ્રદયના સ્વાસ્થ્યને અસરકર્તા ઘણા કારણોમાંનું એક છે.
એક્સપર્ટ સલાહ આપે છે કે નિયમિત રીતે સૂર્યપ્રકાશમાં રહેવું, પૌષ્ટિક આહાર લેવો અને જરુર પડ્યે ડોક્ટરની સલાહ લઇ શરીરમાં વિટામિન Dના સ્તરને જાળવી રાખવામાં મદદ કરી શકે છે, જેથી ઓવરઓલ હેલ્થ પણ જળવાઇ રહે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સલાહ માત્ર જાણકારીના હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક શોધ, અધ્યયનો અને ચિકિત્સા તેમજ સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની સલાહને આધારે પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ. આ સલાહોનું પાલન કર્યા પહેલા પોતાના ડોક્ટર પાસેથી સલાહ લેવી સર્વોત્તમ રહેશે.)
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