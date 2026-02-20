ETV Bharat / health

ઊંઘતી વખતે હાર્ટ એટેક ટાળવા માટે આ 19-સેકન્ડનો 'નિયમ' અનુસરો, જાણો આ નિયમ

નિષ્ણાતો કહે છે કે આ 19-સેકન્ડના 'નિયમ'નું પાલન કરવાથી તમને સારી ઊંઘ તો આવે જ છે પણ તમારા હૃદયને પણ મજબૂત બનાવવામાં મદદ મળે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 1:45 PM IST

હૃદયરોગનો હુમલો ક્યારે આવશે તે કોઈ જાણતું નથી, પરંતુ તેને રોકવાના ઘણા રસ્તાઓ છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે ઊંઘતી વખતે પણ હૃદયરોગનો હુમલો આવી શકે છે. હૃદયરોગના હુમલા અને સ્ટ્રોકને રોકવા માટે નિયમિત તપાસ જરૂરી છે. તો, આ અહેવાલમાં, ચાલો ઊંઘતી વખતે હૃદયરોગનો હુમલો અટકાવવાના રસ્તાઓ વિશે જાણીએ...

ઊંઘ દરમિયાન શરીર આરામ કરે છે, ત્યારે પણ હૃદય કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે ઊંઘ દરમિયાન બ્લડ પ્રેશર અને હૃદયના ધબકારા સામાન્ય રીતે ધીમા પડી જાય છે. જોકે, ક્યારેક ધમનીઓમાં અવરોધ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અથવા અનિયમિત ધબકારા જેવી સમસ્યાઓ ઊંઘ દરમિયાન હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ વધારી શકે છે.

વધુમાં, એવું કહેવાય છે કે સ્લીપ એપનિયા જેવા ઊંઘના વિકારથી પીડાતા લોકો ઊંઘ દરમિયાન શ્વાસ લેવામાં વિક્ષેપને કારણે હૃદય પર દબાણ વધી શકે છે, જે હૃદયરોગના હુમલા તરફ દોરી શકે છે.

આ પદ્ધતિઓ અજમાવીને હાર્ટ એટેકથી બચી શકાય છે

  • શ્વાસ લો: નિષ્ણાતો કહે છે કે સૂતા પહેલા ધીમા, ઊંડા શ્વાસ લેવાથી મન અને શરીર શાંત થાય છે, તણાવ ઓછો થાય છે અને હૃદયના ધબકારા ઓછા થાય છે. આ બ્લડ પ્રેશર ઘટાડે છે, હૃદયમાં ઓક્સિજનનો પ્રવાહ સુધારે છે અને ઊંઘને ​​પ્રોત્સાહન આપે છે. નિયમિત ઊંડા શ્વાસ લેવાથી અનિયમિત હૃદયના ધબકારાનું જોખમ પણ ઘટાડી શકાય છે.
  • કેવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરવી: નિષ્ણાતો સૂતા પહેલા ઊંડા શ્વાસ લેવાની કસરતોની ભલામણ કરે છે, જેમ કે ડાયાફ્રેમેટિક શ્વાસ અથવા 4-7-8 નિયમ. આનો અર્થ એ છે કે 4 સેકન્ડ માટે શ્વાસ લેવો, 7 સેકન્ડ માટે પકડી રાખવો અને 8 સેકન્ડ માટે શ્વાસ બહાર કાઢવો. ક્લેવલેન્ડ ક્લિનિક દ્વારા કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ નિયમનું નિયમિતપણે પાલન કરવાથી હૃદયના ધબકારા અને બ્લડ પ્રેશર ઓછું થઈ શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે સૂતી વખતે હૃદયરોગના હુમલાને રોકવા માટે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ રીતો છે. તેઓ કહે છે કે આમાં સામાન્ય રીતે જીવનશૈલીમાં ફેરફાર અને આહારની આદતો જેવી સાવચેતીઓનો સમાવેશ થાય છે, જે હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ ઘટાડી શકે છે.
  • સંતુલિત આહાર: નિષ્ણાતો ફળો, શાકભાજી, આખા અનાજ, ઈંડા, માંસ અને ઓછી ચરબીવાળા ડેરી ઉત્પાદનો ખાવાની ભલામણ કરે છે. તેઓ મીઠું, સંતૃપ્ત ચરબી, ટ્રાન્સ ચરબી અને ખાંડ ઘટાડવાની પણ ભલામણ કરે છે.
  • નિયમિત કસરત: નિષ્ણાતો કહે છે કે નિયમિત કસરત વજન નિયંત્રિત કરવામાં, બ્લડ પ્રેશર ઓછું કરવામાં, કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં અને રક્ત પરિભ્રમણને સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે. તેઓ દરરોજ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ મધ્યમ કસરત કરવાની ભલામણ કરે છે, જેમ કે ચાલવું, સાયકલ ચલાવવું અથવા તરવું.
  • તણાવ ઓછો કરો: નિષ્ણાતો કહે છે કે યોગ, ધ્યાન અને શ્વાસ લેવાની કસરતો કરવાથી તણાવનું સંચાલન કરવામાં મદદ મળી શકે છે, કારણ કે લાંબા ગાળાના તણાવ હૃદયના સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.
  • પૂરતી ઊંઘ લો: નિષ્ણાતો કહે છે કે ઊંઘનો અભાવ અથવા સ્લીપ એપનિયા જેવા ઊંઘના વિકારો હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ વધારે છે. તેઓ દરરોજ રાત્રે 7 થી 8 કલાકની શાંત ઊંઘ લેવાની ભલામણ કરે છે. તેઓ દરરોજ એક જ સમયે સૂવા અને જાગવાનો પ્રયાસ કરવાનું પણ સૂચન કરે છે. સ્લીપ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે લોકો રાત્રે સાત કલાકથી ઓછી ઊંઘ લે છે તેમને હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ વધારે હોય છે.
  • ધૂમ્રપાન અને દારૂ ટાળો: નિષ્ણાતો કહે છે કે ધૂમ્રપાન હૃદયરોગના હુમલાના મુખ્ય કારણોમાંનું એક છે. ધૂમ્રપાન છોડવાથી હૃદય રોગનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઓછું થાય છે. MayoClinic.com જણાવે છે કે તમાકુમાં રહેલા રસાયણો હૃદય અને રક્તવાહિનીઓને નુકસાન પહોંચાડે છે, અને સિગારેટનો ધુમાડો લોહીમાં ઓક્સિજનનું સ્તર ઘટાડે છે, જે બ્લડ પ્રેશર અને હૃદયના ધબકારા વધારે છે. નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે વધુ પડતા દારૂના સેવનથી બ્લડ પ્રેશર વધે છે, જે હૃદયને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

