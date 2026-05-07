હંટા વાયરસથી ત્રણ લોકોના મોત, જાણો કેમ ફેલાઇ રહી છે આ ખતરનાક બીમારી; શું છે કારણ?

એટલાન્ટિક મહાસાગરની મધ્યમાં ફરતા એક લક્ઝરી ક્રૂઝ શિપમાં હંટા વાયરસ ફેલાતા ત્રણ લોકોના મોત થયા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 5:51 PM IST

એટલાન્ટિક મહાસાગરની મધ્યમાં ફરતા એક લક્ઝરી ક્રુઝ જહાજમાં હંટા વાયરસના કેસ નોંધાયા છે. MV Hondius નામના આ લક્ઝરી ક્રુઝ જહાજ પર હંટા વાયરસ ફેલાતા ત્રણ લોકોના મોત થયા છે અને લગભગ 150 મુસાફર અને ક્રૂ સભ્યો ફસાયેલા છે. આ જહાજ આર્જેન્ટિનાથી કેપ વર્ડે જઇ રહ્યું હતું. WHOએ આ જહાજ પર હંટા વાયરસના સાત કેસ (બે લેબથી કન્ફર્મ થયેલા અને પાંચ શંકાસ્પદ કેસ)ની પૃષ્ટી કરી છે. આ ઘટનામાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. પાંચ શંકાસ્પદ કેસની તપાસ અત્યારે ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન કેટલાક લોકો વધુ ગંભીર રીતે બીમાર થયા છે. આખી દુનિયામાં ભારે દહેશત અને ચિંતા ઉભી કરી દીધી છે. હંટા વાયરસ શું છે અને તે કેવી રીતે ફેલાય છે અને તેનાથી સંબંધિત અન્ય મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી જાણીયે...

હંટા વાયરસ શું છે?

જાણીતા હેલ્થ એક્સપર્ટ અને એશિયન સોસાયટી ફોર ઇમરજન્સી મેડિસિનના પૂર્વ પ્રમુખ ડૉ.તમોરિશ કોલેનું કહેવું છે કે હંટા વાયરસ એક જીવલેણ વાયરસ બની શકે છે, જે મુખ્યત્વે ઉંદરો દ્વારા ફેલાય છે. તે ફેફ્સાંને પ્રભાવિત કરે છે અને હંટા વાયરસ પલ્મોનરી સિન્ડ્રોમ જેવી કેટલીક ગંભીર બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે.

આ કેવી રીતે ફેલાય છે?

ડૉ. તમોરિશ કોલે અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ વાયરસ ચેપગ્રસ્ત ઉંદરોના પેશાબ, મળ અને લાળ દ્વારા ફેલાય છે. તેઓ એમ પણ જણાવે છે કે જે લોકો વેન્ટિલેશન વગરની જગ્યાઓ પર રહે છે તેમણે આ બીમારી થવાનો ખતરો વધુ ઉભો થાય છે.

માનવથી માનવમાં સંક્રમણ

ડૉ. તમોરિશ કોલે આ વાત પર ભાર મુકે છે કે કેટલાક અન્ય વાયરલ સંક્રમણોના વિપરીત, હંટા વાયરસ એવી બીમારી નથી જે સીધી એક માણસથી બીજા માણસમાં ફેલાતી હોય, તેમનું કહેવું છે કે મોટાભાગના કેસ ઉંદરના સંપર્ક સાથે જોડાયેલા હોય છે.

લક્ષણો

આરોગ્ય નિષ્ણાતો કહે છે કે તેના લક્ષણો ફ્લૂ જેવા જ છે. આમાં સામાન્ય રીતે તાવ, થાક, સ્નાયુઓમાં દુખાવો અને માથાનો દુખાવો સામેલ છે. આને કારણે, રોગને તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં શોધી કાઢવો મુશ્કેલ છે.

ટુંક સમયમાં આ બીમારી ગંભીર બની શકે છે

જેમ જેમ બીમારી વધે છે, તેમ તેમ ખાંસી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને ફેફ્સામાં પાણી ભરવા જેવા લક્ષણ સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. આ હંટા વાયરસ પલ્મોનરી સિન્ડ્રોમનું લક્ષણ છે.

મૃત્યુદર પણ ખૂબ ઊંચો

જોકે તે ખૂબ જ દુર્લભ સ્થિતિ છે પરંતુ ડોકટરો ચેતવણી આપે છે કે હંટા વાયરસનું સંક્રમણ ક્યારેક જીવલેણ બની શકે છે. હંટા વાયરસ પલ્મોનરી સિન્ડ્રોમ (HPS) માટે મૃત્યુદર આશરે 38% થી 40% છે. કેટલાક ગંભીર પ્રકારોમાં, તે 54% સુધી પહોંચી શકે છે. તેથી, તાત્કાલિક તબીબી સહાય લેવી અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

કોઈ ચોક્કસ સારવાર નથી

હંટા વાયરસને ખૂબ જ જીવલેણ માનવામાં આવે છે. CDC (સેન્ટર્સ ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ) અનુસાર, હંટા વાયરસ માટે કોઈ ચોક્કસ એન્ટિવાયરલ સારવાર ઉપલબ્ધ નથી. ગંભીર કિસ્સાઓમાં, ઓક્સિજન થેરાપી અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા જેવી સહાયક સારવારની ઘણીવાર જરૂર પડે છે.

ભારતના જાહેર હેલ્થ એક્સપર્ટ્સની ચેતવણી

ભારતના પબ્લિક હેલ્થ એક્સપર્ટ્સે ચેતવણી આપી હતી કે વૈશ્વિક મુસાફરી અને પર્યાવરણીય ફેરફારોમાં વધારો થવાને કારણે જાનવરોમાંથી માણસોમાં ફેલાનારી બીમારી (જૂનોટિક બીમારી) વધુ અણધારી બની રહી છે. તે સાફ સફાઇ-ઉંદર પર નિયંત્રણ અને પ્રારંભિક તપાસ પ્રણાલીના મહત્ત્વ પર ભાર આપે છે જેથી અલગ અલગ ઘટનાઓને વધતા રોકી શકાય.

હજુ સુધી ચિંતાની કોઇ વાત નથી

જાણીતા હેલ્થ એક્સપર્ટ્સ અને એશિયન સોસાયટી ફોર ઇમરજન્સી મેડિસિનના પૂર્વ પ્રમુખ ડૉ. તમોરીશ કોલેએ ગુરુવારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં આ વાયરસ અંગે ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. જ્યારે ભારત સહિત એશિયાના કેટલાક ભાગોમાં હંટા વાયરસના ક્યારેક ક્યારેક કેસ નોંધાયા છે, તેનો ફેલાવો ખૂબ જ દુર્લભ છે. ઈન્ફલ્યુએન્ઝા અથવા COVID-19 જેવા શ્વસન વાયરસથી વિપરીત, આ વાયરસ સામાન્ય સમુદાયમાં ખૂબ જ સંક્રમિત હોવાનું માનવામાં આવતું નથી.

જૂનોટિક બીમારી પર પહેલાથી જ નજર

ડૉ. કોલેએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ ચોક્કસ ક્રુઝ શિપ ક્લસ્ટર સુધી મર્યાદિત છે, જ્યાં નિયંત્રિત સ્થળાંતર અને દેખરેખ ચાલુ છે, તેથી ભારત જેવા દેશોમાં મોટા પાયે ફાટી નીકળવાની સંભાવના ઓછી છે. ભારતની પબ્લિક હેલ્થ સિસ્ટમ, નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ (NCDC) જેવી એજન્સીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ, પહેલાથી જ જૂનોટિક રોગો પર નજર રાખે છે.

એન્વાયરમેન્ટલ ડિસરપ્શન ડિસીસ

જાણીતા પબ્લિક હેલ્થ એક્સપર્ટ્સ અને ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ પ્રિવેન્ટિવ એન્ડ સોશિયલ મેડિસિન (IAPSM)ના પૂર્વ પ્રમુખ અને નેશનલ ઇંસ્ટીટ્યૂટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર (NIHFW)ની સલાહકાર સમિતિના સભ્ય ડૉ. સુનીલા ગર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, પર્યાવરણીય ફેરફાર જૂનોટિક રોગોને વધુ અણધાર્યા બનાવી રહ્યા છે, કારણ કે તે માણસ, જાનવર અને રોગકારક જીવાણુઓની ક્રિયા પ્રતિક્રિયા કરવાની રીતને બદલી રહ્યા છે. ડૉ. સુનીલા ગર્ગે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, Covid-19, નિપાહ વાયરસ ઇન્ફેક્શન, ઇબોલા વાયરસ રોગ અને હંટા વાયરસ પલ્મોનરી સિન્ડ્રોમ જેવા રોગો પર્યાવરણીય વિક્ષેપ સાથે વધુને વધુ જોડાયેલા છે, જેના પર આરોગ્ય મંત્રાલય નજર રાખી રહ્યું છે.

વૈશ્વિક બોજ

હંટા વાયરસ મુખ્યત્વે વિશ્વભરમાં ઉંદરો અને અન્ય પ્રાણીઓ દ્વારા ફેલાય છે, દર વર્ષે આશરે 100,000થી 200,000 કેસ નોંધાય છે. વાયરસ ગંભીર શ્વસન અને કિડની રોગનું કારણ બને છે.

(ડિસ્ક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર તમને આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત જાણકારી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ, પરંતુ તે મુજબ અમલ કરતા પહેલા તમારા પર્સનલ ડૉક્ટરની સલાહ લો.)

