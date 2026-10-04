શરીરમાં આયર્નની ઉણપ થાય ત્યારે દેખાય છે આ લક્ષણ, જાણો કઈ ચીજવસ્તુઓમાંથી મળે છે ભરપૂર માત્રામાં આયર્ન?
શરીરમાં આયર્નની ઉણપથી અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે. આયર્નની ઉણપ દૂર કરવા માટે રોજિંદા જીવનમાં કઈ ચીજવસ્તુઓનું સેવન કરવું જોઈએ?
Published : October 4, 2026 at 5:08 PM IST
આયર્ન આપણા શરીર માટે સૌથી જરૂરી પોષક તત્વોમાંનું એક છે. આયર્નની ઉણપ એનિમિયા તરફ દોરી શકે છે, જે આપણા અંગોને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન મેળવવાથી રોકે છે, જેના પરિણામે વિવિધ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આયર્નની ઉણપનું કારણ શું છે? વિવિધ ઉંમરના લોકોને કેટલું આયર્ન જોઈએ છે? કયા ખોરાક આયર્નના સારા સ્ત્રોત છે? ચાલો આ વિષયો પર ચર્ચા કરીએ.
આયર્ન આપણા શરીર માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખનિજોમાંનું એક છે. આપણું શરીર બે પ્રકારના પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરવા માટે આયર્નનો ઉપયોગ કરે છે: હિમોગ્લોબિન અને માયોગ્લોબિન. ફેફસાંમાંથી શરીરના બાકીના ભાગમાં ઓક્સિજન પહોંચાડવા માટે લાલ રક્ત કોશિકાઓ માટે હિમોગ્લોબિન જરૂરી છે, જ્યારે માયોગ્લોબિન સ્નાયુઓમાં ઓક્સિજન પહોંચાડે છે. આપણા શરીરને હોર્મોન્સ, અસ્થિબંધન અને રજ્જૂ જેવા કનેક્ટિવ પેશીઓ બનાવવા માટે પણ પૂરતા આયર્નની જરૂર પડે છે.
આયર્નની ઉણપના લક્ષણો તરત જ દેખાતા નથી
શરીરમાં આયર્નની ઉણપના લક્ષણો તરત જ પ્રગટ થતા નથી. આવું થાય છે કારણ કે, જ્યારે આયર્નનું સ્તર ઘટે છે, ત્યારે શરીર સ્નાયુઓ, હાડકાં, યકૃત અને અન્ય અવયવોમાંથી આયર્નના ભંડારનો ઉપયોગ કરે છે. જો આ સંગ્રહિત ભંડાર ખાલી થઈ જાય છે, તો લાલ રક્ત કોશિકાઓનું કદ અને હિમોગ્લોબિનનું સ્તર ઘટે છે, જેના પરિણામે શરીરને ઓક્સિજનનો પુરવઠો ઓછો થાય છે. આ સ્થિતિને આયર્ન-ઉણપનો એનિમિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સ્થિતિથી પીડિત વ્યક્તિઓ ભારે થાક, નબળાઈ, માથાનો દુખાવો અને પાચન સમસ્યાઓનો અનુભવ કરે છે. આ પ્રકારનો એનિમિયા મુખ્યત્વે ખોરાકમાં પોષક તત્વોના અભાવને કારણે થાય છે. આયર્નની ઉણપ સામાન્ય રીતે સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને વૃદ્ધોમાં પણ જોવા મળે છે.
આયર્નની ઉણપથી થઈ શકે છે ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ
પ્રખ્યાત પોષણશાસ્ત્રી ડૉ. શ્રીલથાએ જણાવ્યું કે, આયર્નની ઉણપ ધરાવતી વ્યક્તિઓએ સમસ્યાને વહેલી તકે ઓળખવી જોઈએ. જો તેને શોધી ન શકાય, તો તે ગંભીર સ્વાસ્થ્ય ગૂંચવણો તરફ દોરી શકે છે. આ ધીમે ધીમે હૃદય રોગ તરફ દોરી શકે છે અને જીવન માટે પણ ખતરો ઉભો કરી શકે છે. આયર્નની ઉણપ ધરાવતા લોકો ઘણીવાર નિસ્તેજ દેખાય છે અને શ્વાસ લેવામાં નોંધપાત્ર મુશ્કેલી અનુભવે છે. તેથી આયર્નથી ભરપૂર ખોરાક આપણા દૈનિક આહારનો ભાગ હોવો જોઈએ. ઇંડા, ચિકન, માછલી અને લાલ માંસમાં પણ નોંધપાત્ર માત્રામાં આયર્ન હોય છે.
વિવિધ ઉંમરના લોકોને કેટલું આયર્ન જોઈએ છે?
- પુરુષોને દરરોજ 8 મિલિગ્રામ આયર્નની જરૂર હોય છે.
- 19થી 50 વર્ષની સ્ત્રીઓને દરરોજ 18 મિલિગ્રામ આયર્નની જરૂર હોય છે.
- સગર્ભા સ્ત્રીઓને 27 મિલિગ્રામ આયર્નની જરૂર હોય છે.
- સ્તનપાન કરાવતી માતાઓને 10 મિલિગ્રામની જરૂર હોય છે.
કયા ખોરાકમાંથી મળે છે ભરપૂર?
આપણું શરીર માંસમાંથી આયર્ન સરળતાથી શોષી લે છે. આપણે માછલી, ચિકન અને અન્ય પ્રકારના માંસ જેવા ખોરાકમાંથી પૂરતા પ્રમાણમાં આયર્ન મેળવી શકીએ છીએ. માંસાહારીઓની સરખામણીમાં શાકાહારીઓ માટે આયર્નની જરૂરિયાત પૂરી કરવી ઘણીવાર વધુ પડકારજનક હોય છે.
શાકાહારીઓ વિટામિન Cથી ભરપૂર ખોરાક, જેમ કે નારંગી, લાલ કેપ્સિકમ, સ્ટ્રોબેરી અને બ્રોકોલીમાંથી આયર્ન મેળવી શકે છે. સફેદ કઠોળ , દાળ, પાલક, સી-ફૂડ અને ચિકનનું પૂરતા પ્રમાણમાં સેવન કરવાથી આયર્નની ઉણપને રોકવામાં મદદ મળી શકે છે. સૂકા મેવા, બીજ, સૂકા ફળો, આખા અનાજ અને લીલા શાકભાજીમાં પણ સારી માત્રામાં આયર્ન હોય છે. તમે આયર્ન-ફોર્ટિફાઇડ અનાજમાંથી બનેલી બ્રેડનું પણ સેવન કરી શકો છો.
મહત્વપૂર્ણ નોંધ
શરીરમાં આયર્નનું પ્રમાણ વધુ પડતું વધી જવાથી પેટમાં દુખાવો, કબજિયાત, ઉબકા, ઝાડા અને ચક્કર આવવા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તેથી આ બાબતે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
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