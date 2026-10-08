ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે 'સુપરફૂડ' છે આ ફળ; જાણો ગુલાબી જામફળના અનેક ફાયદાઓ વિશે
જામફળ વિટામિન Cથી ભરપૂર હોય છે, જે રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવે છે અને ઈન્ફેક્શન સામે રક્ષણ આપે છે. જામફળમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ...
Published : October 8, 2026 at 2:20 PM IST
જામફળ (Guava) એ સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ફાયદાકારક 'સુપરફૂડ' છે, જે પાચનશક્તિમાં સુધારાથી લઈને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા સુધીના અનેક લાભો પ્રદાન કરે છે. ખાસ કરીને ગુલાબી જામફળને તો એક સાચું વરદાન ગણી શકાય. સામાન્ય રીતે સફેદ જામફળ સરળતાથી મળી રહે છે, જ્યારે ગુલાબી જામફળ પ્રમાણમાં ઓછા જોવા મળે છે અને તેને 'સુપરફૂડ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેનું કારણ એ છે કે, તેમાં રહેલા બીટા-કેરોટિન અને એન્થોસાયનિનની ભરપૂર માત્રાને લીધે તેનો રંગ ગુલાબી હોય છે. માત્ર 100 ગ્રામ ગુલાબી જામફળમાંથી દૈનિક જરૂરી ફાઈબર (રેસા)નો 20 ટકા હિસ્સો મળી રહે છે. આ ઉપરાંત, તેમાં વિટામિન A, B અને E ભરપૂર માત્રામાં હોય છે.
નેશનલ લાઈબ્રેરીના મેડિસિન પ્રમાણે, ગુલાબી જામફળ એક ટ્રૉપિકલ ફળ છે જે પોતાના સ્વાદિષ્ટ સ્વાદ અને સ્વાસ્થ્યના ઘણા ફાયદા માટે જાણીતું છે. તે કેલ્શિયલ, પ્રોટીન, ફાયબર અને અન્ય મિનરલ્સથી ભરપૂર હોવાના કારણે પોષક તત્વોનો પણ એક સારો સ્ત્રોત છે. અમેરિકન ન્યૂટ્રિશન ઈન્સ્ટીટ્યૂટના એક સ્ટડીમાં જાણવા મળે છે કે જામફળળનો ગળ્યો, ખાટો અને તુરો સ્વાદ સ્વાસ્થ્ય માટે ઘણા પ્રકારે ફાયદાકારક છે. આ સ્ટડીમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓને 12 સપ્તાહ સુધી ખાદ્યા પહેલા જામફળ આપવામા આવ્યું. તેમના બ્લડ પ્રેશરની દૈનિક તપાસ કરવા પર ઓછામા ઓછા 8થી 9 પૉઈન્ટની કમી જોવા મળી.
તદ્દપરાંત, જામફળમાં ફાયબર વધારે હોય છે અને તેનું ગ્લાઈસેમિક ઈન્ડેક્સ ઓછું હોય છે, જેનાથી કોલેસ્ટ્રૉલનું લેવલ ઓછું કરવા અને ડાયાબિટીસને વધતા અટકાવવામાં મદદ મળે છે. સ્ટડીમાં HDL કોલેસ્ટ્રૉલમાં 8 ટકાનો વધારો પણ જોવા મળ્યો. જામફળમાં રહેલું ફોલિક એસિડ પ્રોગ્નેન્સી દરમિયાન બાળકના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામા આવે છે અને તે ફર્ટિલિટીને પણ વધારે છે.
જામફળમાં વિટામિન C ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે ઈમ્યૂન સિસ્ટમને મજબૂત બનાવે છે અને ઈન્ફેક્શનથી બચાવે છે. જામફળમાં રહેલું એન્ટીઑક્સીડેન્ટ શરીરમાં ફ્રી રેડિકલ્સ સામે લડવામા મદદ કરે છે, જેનાથી સેલ્સની સુરક્ષા થાય છે.
સૌથી જરૂરી વાત એ છે કે, ગુલાબી જામફળમાં પોટેશિયમ અને ફાયબર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તે પોષક તત્ત્વ બ્લડ પ્રેશરને ઓછું કરવા અને હાર્ટના સ્વાસ્થ્યને સુધારવામા મદદ કરે છે. તેમાં રહેલું વધારે ફાયબર પાચનને સુધારે છે અને કબજિયાતમાંથી રાહત અપાવે છે.
જામફળ ત્વચાના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. વિટામિન C અને એન્ટીઑક્સીડેન્ટથી ભરપૂર હોવાના કારણે, તે ત્વચાને સ્વસ્થ રાખે છે અને ઉંમરના લક્ષણોને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. તેમાં કેલરી ઓછી અને ફાયબર વધારે હોય છે. માટે તે વજનને કંટ્રોલ કરવામા મદદ કરે છે.
તેમાં રહેલું ફાયબર બ્લડ શુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવામા મદદ કરે છે. તે વિટામિન Aથી પણ ભરપૂર હોય છે, જે આંખોના સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે. તમારા ડાયટમાં ગુલાબી જામફળને સામેલ કરવાથી સ્વાસ્થ્યને ઘણા ફાયદા મળે છે.
ગુલાબી જામફળ વજન ઘટાડવામાં ફાયદાકારક છે કારણ કે તેમાં કેલરી ઓછી અને ફાયબર તેમજ પાણીની માત્રા વધારે હોય છે. તેને ખાવાથી ભૂખ ઓછી લાગે છે, પેટ ભરેલુ લાગે છે જેથી તમે ઓછું ખાવાનું ખાઓ છો, જેનાથી વજન કંટ્રોલ કરવામા મદદ કરે છે.
તેમાં પોટેશિયમની માત્રા વધારે હોય છે, જે બ્લડ સર્કુલેશનને સુધારે છે અને રક્તના સરળ પ્રવાહને જાળવી રાખે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસના દર્દી લોકો ગુલાબી જામફળ ખાઈને સ્વાસ્થ્યને ઘણું સુધારી શકે છે.
(અસ્વીકરણ: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય-સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
આ પણ વાંચોઃ
દર 7માંથી 1 મહિલા પિડિત છે એ એંડોમેટ્રિયોસિસ વધારી રહ્યું છે ટાઇપ-2 ડાયાબિટિસનું જોખમ?
શરીરમાં આયર્નની ઉણપ થાય ત્યારે દેખાય છે આ લક્ષણ, જાણો કઈ ચીજવસ્તુઓમાંથી મળે છે ભરપૂર માત્રામાં આયર્ન?