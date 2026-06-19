આ કિડની કેન્સરના શરૂઆતના સંકેતો હોઈ શકે છે, જાણો કોનેનિયમિત ચેક-અપ કરાવવું જોઈએ
ભારતમાં કિડની કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. 2040સુધી આંકડા ચિંતાજનક થવાની આગાહી, શાબમાં લોહી, કમરદર્દ અને અચાનક વજન ઘટાડો થાય તો સાવધાન!
Published : June 19, 2026 at 10:11 AM IST
હૈદરાબાદ : ભારતમાં કિડની કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. નિષ્ણાતો આગાહી કરે છે કે 2040 સુધીમાં આ આંકડા વધુ ચિંતાજનક બની શકે છે. કેન્સરને એક સમયે વૃદ્ધાવસ્થાનો રોગ માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ આજે 20, 30 અને 40ના દાયકાના ભારતીયોની સંખ્યા વધી રહી છે અને તેઓ આ ગંભીર બીમારીનો શિકાર બની રહ્યા છે. કિડની કેન્સર એ આવી જ એક સ્થિતિ છે. નિષ્ણાતો કિડની કેન્સરને ખાસ કરીને ગંભીર અને ખતરનાક સ્વરૂપ તરીકે વર્ણવે છે. તેમાં કિડનીની અંદર કોષોની અસામાન્ય વૃદ્ધિ થાય છે, અને કેસોની સંખ્યા વાર્ષિક ધોરણે વધી રહી છે.
નેશનલ કિડની ફાઉન્ડેશન જણાવે છે કે કિડની માનવ શરીરમાં મહત્વપૂર્ણ અંગો છે. તેઓ સતત લોહીને શુદ્ધ કરે છે, કચરાના ઉત્પાદનોને ફિલ્ટર કરે છે અને પેશાબ દ્વારા શરીરમાંથી બહાર કાઢે છે. પરિણામે, કિડનીમાં નાની સમસ્યા પણ ગંભીર ગૂંચવણો તરફ દોરી શકે છે. કિડની કેન્સર એક મુખ્ય આરોગ્ય ચિંતા છે. નિષ્ણાતો ભાર મૂકે છે કે અસરકારક સારવાર માટે પ્રારંભિક તબક્કે તેનું નિદાન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે ચોક્કસ લક્ષણોનો દેખાવ કિડની કેન્સર સૂચવી શકે છે.
કિડની કેન્સરના લક્ષણો
દિલ્હી સ્થિત સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ડૉ. તુષાર આદિત્ય નારાયણ જણાવે છે કે, કિડની કેન્સરના શરૂઆતના લક્ષણોને અવગણવા જોઈએ નહીં. જો નીચેનામાંથી કોઈ પણ લક્ષણો દેખાય તો તેઓ તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરે.
- પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખાવો (પાછળનો દુખાવો)
- કમરના નીચેના ભાગમાં દુખાવો (ફક્ત એક બાજુ)
- પેશાબમાં લોહી (હેમેટુરિયા)
- અસ્પષ્ટ વજન ઘટાડવું
- હાઈ બ્લડ પ્રેશર
- હાડકામાં દુખાવો
- તાવ
- ભૂખ ન લાગવી
ડૉ. તુષાર આદિત્ય નારાયણ જણાવે છે કે, આ બધા કિડની કેન્સરના સામાન્ય લક્ષણો છે. 2021માં નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલ મુજબ, જે વ્યક્તિઓને પેશાબમાં લોહી નીકળે છે તેમને કિડની કેન્સર થવાની સંભાવના 50 ટકા વધારે હોય છે. જો કે, ઘણા લોકો શરૂઆતના તબક્કામાં આ લક્ષણો જોતા નથી. તેથી, ડોકટરો ખાસ કરીને ધૂમ્રપાન કરનારાઓ અને 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે વહેલા નિદાન માટે નિયમિત આરોગ્ય તપાસની ભલામણ કરે છે.
કિડની કેન્સરના પ્રકારો
- રેનલ સેલ કાર્સિનોમા (RCC): પુખ્ત વયના લોકોમાં આ સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે, જે લગભગ 85% થી 90% કેસોમાં જોવા મળે છે. પેટાપ્રકારોમાં સ્પષ્ટ કોષ, પેપિલરી અને ક્રોમોફોબ કાર્સિનોમાનો સમાવેશ થાય છે.
- ટ્રાન્ઝિશનલ સેલ કાર્સિનોમા: આ ત્યાંથી ઉદ્ભવે છે જ્યાં કિડની યુરેટર (રેનલ પેલ્વિસ) સાથે જોડાય છે.
- વિલ્મ્સ ટ્યુમર: આ નાના બાળકોમાં જોવા મળતો કિડની કેન્સરનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે.
- રેનલ સાર્કોમા: એક દુર્લભ પ્રકાર જે કિડનીના કનેક્ટિવ પેશી અથવા રક્ત વાહિનીઓમાં વિકસે છે.
- જોખમી પરિબળો
- જોકે ચોક્કસ કારણ હંમેશા સ્પષ્ટ હોતું નથી, ઘણા પરિબળો આ રોગ થવાનું જોખમ વધારી શકે છે, જેમ કે:
- ધૂમ્રપાન: તમાકુનો ઉપયોગ કિડનીના કોષોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડે છે અને તે મુખ્ય જોખમ પરિબળોમાંનું એક છે.
- સ્થૂળતા: ઉચ્ચ બોડી માસ ઇન્ડેક્સ (BMI) કિડની કેન્સર સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલું છે.
- હાઈ બ્લડ પ્રેશર: હાયપરટેન્શન કિડની સિસ્ટમ પર તાણ લાવે છે.
- આનુવંશિકતા: વારસાગત આનુવંશિક સિન્ડ્રોમ (જેમ કે વોન હિપ્પલ-લિન્ડાઉ રોગ) લગભગ ૫% થી ૧૦% કેસોમાં સામેલ છે.
- લાંબા ગાળાના ડાયાલિસિસ: કિડનીને ટેકો આપવા માટે ડાયાલિસિસનો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કિડની રોગનું જોખમ વધારી શકે છે.
નિદાન અને સારવાર
નિષ્ણાતો જણાવે છે કે કિડની કેન્સરને સીટી સ્કેન, પેટની તપાસ, સીબીસી (સંપૂર્ણ બ્લડ કાઉન્ટ), કિડની અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, પેશાબ પરીક્ષણો અને બાયોપ્સી જેવા પરીક્ષણો દ્વારા શોધી શકાય છે. સારવારના વિકલ્પો રોગના તબક્કા, ગાંઠનો ગ્રેડ, દર્દીની ઉંમર અને સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય પર આધાર રાખે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે સ્થિતિની ગંભીરતાના આધારે સર્જરીથી લઈને કીમોથેરાપી સુધીના વિવિધ સારવાર વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. તેથી, રોગનું વહેલું નિદાન જીવન રક્ષણ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.
(ડિસક્લેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સૂચનો ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. જો કે, આ ટિપ્સનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે.)
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