દેશમાં સતત વધી રહ્યો છે સ્વાઇન ફ્લૂ, દરેક રાજ્યોમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો, જાણો કોણે સાવધાન રહેવાની જરૂર
સમગ્ર ભારતમાં કોઈ એક 'સાર્વત્રિક' ફ્લૂ સીઝન નથી. ઈન્ફ્લુએન્ઝા પ્રવૃત્તિ વિવિધ પ્રદેશો અને શહેરોમાં અલગ અલગ સમયે થાય છે, જે...
Published : September 5, 2026 at 8:28 PM IST
છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં, ભારતમાં, ખાસ કરીને દિલ્હી, કર્ણાટક, કેરળ અને મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોમાં H1N1 ઈન્ફલ્યુએન્ઝા (સ્વાઈન ફ્લૂ)ના કેસોમાં વધારો થયો છે. પુણેના રૂબી હોલ ક્લિનિકના ચેપી રોગના નિષ્ણાત અને કન્સલ્ટન્ટ ડૉ. દેવાશીષ દેસાઈએ નોંધ્યું છે કે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં મુંબઈમાં H1N1ના કેસોમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. ગયા વર્ષે આ જ સમયગાળા દરમિયાન 62 કેસોની સરખામણીમાં આ વર્ષે કેસોની સંખ્યા 441 થઈ ગઈ છે - જે 612% નો વધારો દર્શાવે છે. દરમિયાન, મેલેરિયાના કેસોમાં પણ 20% નો વધારો જોવા મળ્યો છે.
ઓગસ્ટ 2026 દરમિયાન પુણેમાં H1N1ના કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો હતો; ફક્ત તે જ મહિનામાં શહેરમાં 225 નવા કેસ નોંધાયા હતા. પુણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (PMC) ના ડેટા અનુસાર, જુલાઈ 2026માં ફક્ત 35 H1N1ના કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે ઓગસ્ટમાં આ આંકડો 225 થયો હતો. જ્યારે કેસોમાં આ વધારો ચિંતાનું કારણ બની શકે છે, પરંતુ શાંત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. ડૉ. દેબાશીષ દેસાઈ સમજાવે છે કે, H1N1 એક જાણીતો ઈન્ફલ્યુએન્ઝા વાયરસ છે. સ્વસ્થ વ્યક્તિઓ પર તેની અસર સામાન્ય રીતે હળવી હોય છે. સામાન્ય રીતે આરામ, પૂરતું પાણી અને લક્ષણોને નિયંત્રિત કરવા માટે દવાઓ લેવાથી આ બીમારી પોતાની મેળે જ દૂર થઈ જાય છે. જોકે, ગંભીર કિસ્સાઓમાં ચોક્કસપણે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
કોને સાવધાની રાખવાની જરૂર છે?
ડૉ. દેબાશીષ દેસાઈ જણાવે છે કે, નાના બાળકો, વૃદ્ધો, સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને ડાયાબિટીસ, હૃદય રોગ, ક્રોનિક ફેફસાના રોગ અથવા નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા વ્યક્તિઓને H1N1 થી વધુ જોખમ રહેલું છે. આ વ્યક્તિઓએ ખાસ કરીને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે અને જો તેમને ફ્લૂ જેવા લક્ષણોનો અનુભવ થાય તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
લક્ષણો શું છે?
H1N1 ના સામાન્ય લક્ષણોમાં તાવ, ઉધરસ, ગળામાં દુખાવો, શરીરમાં દુખાવો, માથાનો દુખાવો અને થાકનો સમાવેશ થાય છે. જો કોઈને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, સતત તાવ, છાતીમાં દુખાવો, ભારે નબળાઈ, અથવા જો લક્ષણો વધુ ખરાબ થાય છે, તો તેમણે જાતે સારવાર કરવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
H1N1 ને રોકવાના રસ્તાઓ
ડૉ. દેબાશીષ દેસાઈ H1N1 ને રોકવાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે. કેટલાક સરળ પગલાંમાં શામેલ છે...
- વારંવાર હાથ ધોવા
- ખાંસી કે છીંક ખાતી વખતે મોં અને નાક ઢાંકવા
- બીમાર હો ત્યારે બીજાઓથી દૂર રહેવું
- જો H1N1 ના લક્ષણો દેખાય તો માસ્ક પહેરવું
- સારું વેન્ટિલેશન જાળવવું
- સપાટીઓને જંતુમુક્ત રાખવી
આ પગલાં વાયરસના ફેલાવાને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકે છે. વધુમાં, ડૉક્ટરની સલાહ વિના એન્ટિબાયોટિક્સ ન લો, કારણ કે H1N1 એક વાયરલ બીમારી છે અને એન્ટિબાયોટિક્સ વાયરસ સામે કામ કરતી નથી (જ્યાં સુધી એક સાથે બેક્ટેરિયલ ચેપ ન હોય).
ઈન્ફ્લુએન્ઝાના કેસ આખા વર્ષ દરમિયાન જોવા મળે છે
ભારત જેવા વિશાળ દેશમાં, ભૂગોળ અને હવામાનમાં ભિન્નતાને કારણે ઈન્ફલ્યુએન્ઝા વાયરસ અલગ અલગ સમયે ફેલાય છે. દેશભરમાં વિવિધ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા પેટર્ન જોવા મળ્યા છે. ઘણા શહેરોમાં મોટા પાયે સર્વેલન્સ અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દિલ્હી, લખનૌ, પુણે, કોલકાતા, ડિબ્રુગઢ અને અલાપ્પુઝામાં ઈન્ફલ્યુએન્ઝા એક્ટિવિટી જુલાઈ અને સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ટોચ પર હોય છે, જ્યારે ચેન્નાઈ અને વેલ્લોરમાં તે પાછળથી (ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરની આસપાસ) ટોચ પર હોય છે. દરમિયાન, શ્રીનગરમાં, જાન્યુઆરી અને માર્ચના શિયાળાના મહિનાઓ દરમિયાન ટોચ પર પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી.
આખા ભારતમાં કોઈ એક 'સાર્વત્રિક' ફ્લૂ સીઝન નથી. ઈન્ફ્લુએન્ઝા એક્ટિવિટી પ્રદેશ અને શહેર પ્રમાણે બદલાય છે, જે હવામાન પરિવર્તન પર આધાર રાખે છે. ભૂતકાળના સર્વેલન્સ પણ સૂચવે છે કે ઈન્ફ્લુએન્ઝા પ્રવૃત્તિ આખા વર્ષ દરમિયાન ચાલુ રહી શકે છે, ઘણીવાર ઘણા વિસ્તારોમાં ચોમાસા દરમિયાન ટોચ પર પહોંચે છે. દિલ્હીમાં, ચોમાસા અને શિયાળા બંને ઋતુઓ દરમિયાન ઈન્ફ્લુએન્ઝા પ્રવૃત્તિ સૌથી વધુ જોવા મળી છે.
ડૉ. દેબાશીષ દેસાઈ નોંધે છે કે ઈન્ફ્લુએન્ઝા રોગચાળામાં બદલાતી હવામાન પરિસ્થિતિઓની ભૂમિકા પહેલાથી જ સ્થાપિત થઈ ગઈ છે. ભારતભરની હોસ્પિટલોએ ચોમાસા અને શિયાળાની ઋતુઓ દરમિયાન તેમજ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ઈન્ફ્લુએન્ઝા કેસોમાં વધારો નોંધાવ્યો છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી આરોગ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે છે. અમે વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે આ માહિતી પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)