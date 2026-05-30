તમાકુનું સેવન કે સ્મોકિંગ, શરીર માટે બંનેમાંથી કયું વધારે હાનિકારક?

સ્મોકિંગ અને તમાકુનું સેવન બંને સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. પરંતુ લોકો તેને હળવાશમાં લે છે અને ગંભીર રોગમાં પોતાનો જીવ ગુમાવે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
ઘણા લોકોના મનમાં વારંવાર એક પ્રશ્ન ઉદભવે છે, ધૂમ્રપાન કરવું વધારે હાનિકારક છે કે તમાકુનું સેવન કરવું? જવાબ એ છે કે ધૂમ્રપાન અને તમાકુનું સેવન બંને જીવન માટે જોખમી છે; જોકે, ધૂમ્રપાનને સામાન્ય રીતે વધુ નુકસાનકારક માનવામાં આવે છે કારણ કે તે ફેફસાં, ગળા અને હૃદય પર સીધી અને અત્યંત ઘાતક અસર કરે છે. આ બાબત અંગે વૈજ્ઞાનિક અને તબીબી પુરાવા વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) અને અન્ય આરોગ્ય સંસ્થાઓની વિસ્તૃત તમાકુ તથ્ય-પત્રિકાઓ પર ઉપલબ્ધ છે.

સિગારેટ અથવા તમાકુની શરૂઆત ઘણીવાર લોકો શોખ, તણાવ ઓછો કરવા અથવા ફેશનના નામે કરતા હોય છે. પરંતુ બાદમાં તેમાં રહેલા નિકોટિનના કારણે આ એક એવી શારીરિક અને માનસિક લત બની જાય છે, જેને છોડવી મુશ્કેલ બની જાય છે. ઘણા લોકો આ વાતને લઈને કન્ફ્યૂઝ રહે ચે કે બંનેમાંથી સ્વાસ્થ્ય માટે કયું વધારે હાનિકારક છે. આવો આ ખબરમાં આ વિષય પર સંપૂર્ણ જાણકારી જોઈએ.

સ્મોકિંગ કરવું
સિગારેટ, બીડી જેવા તમાકુ ઉત્પાદનોનો દૈનિક ઉપયોગ શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગોને નુકસાન પહોંચાડે છે. નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે આનાથી હૃદય રોગ, ફેફસાના કેન્સર, એમ્ફિસીમા અને પેટના કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે. વધુમાં, તે ગળા, મોં, અન્નનળી અને મૂત્રાશયના કેન્સર થવાનું જોખમ વધારે છે.

તમાકુનું સેવન
સિગારેટ અને વિવિધ તમાકુ ઉત્પાદનોમાં નિકોટિન હોય છે. નિષ્ણાતો સમજાવે છે કે આ પદાર્થ મગજને ઉત્તેજિત કરે છે, જેના કારણે વારંવાર આ ઉત્પાદનોનું સેવન કરવાની ફરજ પડે છે. આ મુખ્ય કારણ છે કે કેટલાક વ્યક્તિઓ તમાકુ અને તેનાથી સંબંધિત ઉત્પાદનો ચાવવામાં વ્યસ્ત રહે છે. તમાકુ ચાવવાથી આરોગ્યની વિવિધ સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને, તે મોઢાના કેન્સર, પેઢાના રોગ અને દાંતનો સડો જેવી સ્થિતિઓનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. વધુમાં, તે હૃદયરોગના હુમલા અને હાર્ટ ફેલ સહિત હૃદય સંબંધિત બીમારીઓ જેવી સમસ્યા વધારે છે. લાંબા સમય સુધી તમાકુ ચાવવાથી મોંની અંદર સફેદ ડાધ પણ દેખાઈ શકે છે. જે ધીમે ધીમે કેન્સરમાં ફેરવાઈ શકે છે.

કયું વધુ હાનિકારક છે?
ધુમ્રપાન અને તમાકુનું સેવન બંને સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. જોકે, નિષ્ણાતો કહે છે કે ધૂમ્રપાન એ બેમાંથી વધુ ખતરનાક છે, કારણ કે તે ફેફસાના કેન્સરનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. તેઓ કહે છે કે ધૂમ્રપાન માત્ર ધૂમ્રપાન કરનાર માટે જ ખતરનાક નથી પણ તેના સંપર્કમાં આવતા લોકોમાં ઘણા ખતરનાક રોગોનું જોખમ પણ વધારે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સિગારેટ, બીડી અથવા હુક્કાના ધુમાડાના સીધા સંપર્ક વિના પણ અન્ય લોકોના શ્વાસમાં આ ધુમાડો જવાથી ઘણા ગંભીર અને જીવલેણ રોગોનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. અસંખ્ય અભ્યાસો દર્શાવે છે કે આ પ્રકારના સંપર્કમાં આવવાથી ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. સેન્ટર્સ ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન (CDC)ના રિપોર્ટ મુજબ વિશ્વભરમાં, સિગારેટનો ધુમાડો શ્વાસમાં લેવાથી દર વર્ષે 41,000 ધુમ્રપાન ન કરનારાઓ લોકોના મૃત્યુ થાય છે. રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, આનાથી દર વર્ષે 400 બાળકો પણ મૃત્યુ પામે છે.

અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ

  • સિગારેટનો ધુમાડો શ્વાસમાં લેવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડે છે.
  • ટીબી અને સંધિવા જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે.
  • નિષ્ણાતો ચેતવણી પણ આપે છે કે હૃદય રોગ અને સ્ટ્રોકની સમસ્યા થઈ શકે છે.
  • તેથી, શક્ય હોય ત્યાં સુધી ધૂમ્રપાન અને તમાકુનું સેવન ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
  • તેઓ એમ પણ કહે છે કે જે લોકો ધૂમ્રપાન નથી કરતા તેઓએ આવા વાતાવરણથી દૂર રહેવું જોઈએ.

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. જો કે, આ ટિપ્સનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે.)

