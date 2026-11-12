Smoking કરતા પુરુષો જ નહીં મહિલાઓ પણ આ ખાસ વાંચે, જો આદત નહીં સુધારો તો....
ધૂમ્રપાન શરીર માટે હાનિકારક છે, પરંતુ ઘણા લોકો એ વાતથી અજાણ છે કે તે ગર્ભધારણ કરવાની ક્ષમતાને પણ અસર કરી શકે છે...
Published : November 12, 2026 at 11:39 AM IST
સંતાન પ્રાપ્તિ એ ઘણા યુગલો માટે એક સ્વપ્ન હોય છે. આજકાલ, ઘણા યુગલોને ગર્ભધારણમાં વિલંબ અથવા વંધ્યત્વ (infertility) જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (World Health Organization)ના આંકડા મુજબ, વિશ્વભરમાં દર છ વ્યક્તિમાંથી એક વ્યક્તિ વંધ્યત્વની સમસ્યાનો સામનો કરી રહી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ, આહારની આદતો અને બિનઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી તેના મુખ્ય કારણો છે.
આ સંદર્ભમાં, નોટિંગહામ અને શેફિલ્ડ યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ એક નવો અભ્યાસ પ્રકાશિત કર્યો છે, જેમાં ધૂમ્રપાન માનવ પ્રજનન સ્વાસ્થ્યને કઈ હદ સુધી અસર કરે છે તેની તપાસ કરવામાં આવી છે. આ અભ્યાસમાં વિગતવાર જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સિગારેટનો ધુમાડો કેવી રીતે પુરુષ શુક્રકોષો અને સ્ત્રી અંડાશયને કેટલી હદે નુકસાન પહોંચાડે છે.
પ્રજનન અંગો પર ધૂમ્રપાનના પ્રભાવ
બ્રિટનના સંશોધકો દ્વારા કરવામાં આવેલા આ અભ્યાસનું મુખ્ય તારણ એ છે કે, સિગારેટનો ધુમાડો પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંનેના પ્રજનન અંગો (Reproductive Tissues)ને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે, જેની પ્રજનન ક્ષમતા પર વિપરીત અસર થાય છે.
સ્ત્રી પ્રજનન તંત્રમાં આનુવંશિક પરિવર્તનો
આ અભ્યાસમાં સ્ત્રીઓના અંડાશય એટલે કે અંડકોષો ઉત્પન્ન કરતું અંગ પર ધૂમ્રપાનની અસરનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. સિગારેટના ધુમાડાના નોંધપાત્ર સંપર્કમાં આવ્યા પછી અંડાશયમાં કોઈ મોટા માળખાકીય ફેરફારો તરત જોવા મળ્યા ન હતા, પરંતુ ઊંડાણપૂર્વકના પરીક્ષણોમાં જનીન પ્રવૃત્તિમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જણાયા હતા. ખાસ કરીને, અંડકોષોના ઉત્પાદનનું નિયમન કરતા કેટલાક જનીનોની પ્રવૃત્તિમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે સ્ત્રીની ગર્ભધારણ કરવાની ક્ષમતામાં ક્રમશઃ ઘટાડો થવાનું જોખમ ઊભું થાય છે.
પુરુષોમાં સ્પર્મ પ્રોડકક્શન સાથે જોડાયેલી સમસ્યા
પુરુષો પર કરવામાં આવેલા પરીક્ષણોના પરિણામો અત્યંત ચિંતાજનક હતા. સિગારેટના ધુમાડાના સંપર્કમાં આવેલા પુરુષોમાં, શુક્રકોષો ઉત્પન્ન કરવા માટે જવાબદાર પેશીઓની રચનામાં ફેરફારો જોવા મળ્યા હતા. આ અભ્યાસ ચેતવણી આપે છે કે શુક્રકોષોના ઉત્પાદન માટે આવશ્યક જનીનોની કાર્યક્ષમતાને નુકસાન પહોંચે છે, જે સ્વસ્થ શુક્રકોષોના વિકાસમાં અવરોધ લાવી શકે છે અને શુક્રકોષોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરી શકે છે.
જોકે ધૂમ્રપાનને સામાન્ય રીતે શરીર માટે હાનિકારક માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણા લોકો એ વાતથી અજાણ છે કે તે ગર્ભધારણ કરવાની ક્ષમતાને પણ ઘટાડી શકે છે. સિગારેટમાં રહેલા ઝેરી પદાર્થો માત્ર શરીરની નસો અને પેશીઓ પર જ અસર નથી કરતા, પરંતુ પ્રજનન તંત્રના મૂળ પાયાને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે.
પ્રજનન ક્ષમતામાં કેવી રીતે સુધારો કરી શકાય?
વંધ્યત્વ (infertility) માટેની સારવાર તેના મૂળ કારણ પર આધારિત હોય છે અને તેમાં જીવનશૈલીમાં ફેરફાર, દવાઓ અથવા અદ્યતન તબીબી પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. જીવનશૈલીમાં ફેરફારો કરવાથી જેમ કે ધૂમ્રપાન છોડવું, દારૂનું સેવન ઘટાડવું, સ્વસ્થ વજન જાળવી રાખવું અને સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવું, પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંનેમાં પ્રજનન ક્ષમતા સુધારવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.
રિપોર્ટ: https://www.frontiersin.org/journals/toxicology/articles/10.3389/ftox.2026.1943043/full
(અસ્વીકરણ: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)