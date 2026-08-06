8થી 10 કલાક કોમ્પ્યુટર સામે બેસીને કામ અને વીકેન્ડમાં આરામ કરવું ઘણુ ખતરનાક, જીવલેણ બની શકે છે આ ટેવ
વીકેન્ડ ખુરશી પર બેસી રહેવા અને પછી વીકેન્ડ પર આરામ કરવું સ્વાસ્થ્ય પર બેસી રહેવું ખરાબ અસર થઇ શકે છે.
Published : August 6, 2026 at 3:36 PM IST
આજકાલ, ઘણા લોકો સોમવારથી શુક્રવાર સુધી 8થી 10 કલાક અથવા તેનાથી પણ વધુ સમય માટે કમ્પ્યુટર સામે કામ કરે છે. જ્યારે વીકેન્ડ આવે છે ત્યારે તેઓ પોતાનો મોટાભાગનો સમય ઘરની અંદર પલંગ અથવા સોફા પર આરામ કરીને વિતાવે છે. પહેલી નજરે, થાક દૂર કરવાનો આ એક સામાન્ય રસ્તો લાગે છે. જોકે, હૃદયરોગ નિષ્ણાતોના મતે, લાંબા સમય સુધી બેસી રહેવાથી અને પછી શારીરિક પ્રવૃતિનો અભાવ શરીરમાં લોહીના ગંઠાવાનું જોખમ વધારી શકે છે.
કલાકો સુધી બેસી રહેવું અને ફક્ત વીકેન્ડના અંતે આરામ કરવો ઘણો ખતરનાક
પુણેના બાનેર વિસ્તારની મણિપાલ હોસ્પિટલના ઇન્ટરવેન્શનલ કાર્ડિયોલોજીના સલાહકાર ડૉ. અક્ષય કાશીદ જણાવે છે કે શરીર માટે સતત રક્ત પ્રવાહ જરૂરી છે. જ્યારે પગના સ્નાયુઓ એક્ટિવ રહે છે, ત્યારે તેઓ હૃદયમાં લોહી પાછું પંપ કરવામાં મદદ કરે છે. જોકે, ઘણા કલાકો સુધી સતત બેસી રહેવાથી પગની નસોમાં રક્ત પ્રવાહ ધીમો પડી જાય છે. જો આ પેટર્ન આખા અઠવાડિયા દરમિયાન ચાલુ રહે અને સપ્તાહના અંતે પણ શારીરિક પ્રવૃત્તિ ઓછી રહે, તો નસોમાં લોહી એકઠું થવા લાગે છે. આ સ્થિતિ 'ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ' (DVT) થઇ શકે છે. (અથવા પગની નસોમાં લોહીના ગંઠાઇ શકે છે.)
નાની ઉંમરના લોકોમાં વધી રહ્યા છે DVTના કેસ
ડૉ. અક્ષય કાશીદ કહે છે કે આ જોખમ ફક્ત વૃદ્ધો સુધી મર્યાદિત નથી; યુવાન કાર્યકારી લોકોમાં DVTના કેસ વધુને વધુ જોવા મળી રહ્યા છે. કામ દરમિયાન કલાકો સુધી ડેસ્ક પર બેસવું, ઘરે પાછા ફર્યા પછી સ્ક્રીન સામે સમય વિતાવવો અને સપ્તાહના અંતે શૂન્ય શારીરિક પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત રહેવાથી બને છે. જો સ્થૂળતા, ધૂમ્રપાન, ડાયાબિટીસ, કેન્સર, હોર્મોનલ દવાઓનો ઉપયોગ, પ્રેગન્સી તાજેતરમાં થયેલી સર્જરી અથવા બ્લડ ક્લૉટની ફેમિલી હિસ્ટ્રી જેવી મુશ્કેલીઓ હોય તો ખતરો વધી શકે છે.
પ્રાથમિક તબક્કામાં બિલકુલ પણ લક્ષણ જોવા મળતા નથી
ડૉ. અક્ષય કાશિદ અનુસાર, DVT સાથેનો સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે પ્રાથમિક તબક્કામાં લક્ષણો હળવા અથવા સંપૂર્ણપણે ગેરહાજર હોઈ શકે છે. ઘણી વ્યક્તિઓ એક પગમાં સોજો, દુખાવો, ભારેપણું, ગરમી અથવા લાલાશ જેવા ચિહ્નો અનુભવી શકે છે. સૌથી ગંભીર પરિસ્થિતિ ત્યારે ઊભી થાય છે જ્યારે ગંઠાઈ તૂટી જાય છે અને ફેફસામાં જાય છે - એક સ્થિતિ જેને પલ્મોનરી એમબોલિઝમ કહેવામાં આવે છે. આનાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, અચાનક છાતીમાં દુખાવો, ઝડપી ધબકારા, ખાંસીમાંથી લોહી નીકળવું અને ગંભીર કિસ્સાઓમાં જીવલેણ પણ થઈ શકે છે. તેથી, પગમાં સતત સોજો અથવા અચાનક શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવા લક્ષણોને ક્યારેય અવગણવા જોઈએ નહીં.
બચાવ માટે શું જરૂરી?
આ પરિસ્થિતિ ટાળવા માટે, આખા અઠવાડિયા દરમિયાન શરીરને સક્રિય રાખવું ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. 45થી 60 મિનિટ સુધી સતત બેસી રહેવાને બદલે, ટૂંકા ચાલવા, પગ ખેંચવા, સીડી ચઢવા અને પુષ્કળ પાણી પીવાથી રક્ત પરિભ્રમણ સારું રહે છે. સપ્તાહના અંતે ફક્ત આરામ કરવા માટે ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ; તેનો ઉપયોગ ઝડપી ચાલવા, સાયકલ ચલાવવા, તરવા અથવા યોગ જેવી હળવી શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ માટે પણ થવો જોઈએ. પાંચ દિવસ સંપૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય રહ્યા પછી માત્ર એક કે બે દિવસ માટે સખત કસરત કરવી શરીર માટે પૂરતું માનવામાં આવતું નથી.
DVT અને PEનું નિદાન કેવી રીતે થાય છે?
ડો. અક્ષય કાશીદ જણાવે છે કે તબીબી પ્રેક્ટિસમાં, ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ (DVT) અને પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ (PE) શોધવા માટેના પ્રારંભિક પગલામાં ડોપ્લર અલ્ટ્રાસાઉન્ડનો ઉપયોગ કરીને નસોની તપાસ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. જો જરૂરી હોય તો, વધારાના પરીક્ષણો - જેમ કે રક્ત પરીક્ષણો અને CT પલ્મોનરી એન્જીયોગ્રાફી - હાથ ધરવામાં આવી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમની શંકા હોય.
સારવાર સામાન્ય રીતે લોહી પાતળા કરનારાથી શરૂ થાય છે, જે હાલના ગંઠાવાનું કદ વધતા અટકાવે છે અને નવા ગંઠાવાનું જોખમ ઘટાડે છે. કેટલાક દર્દીઓને પગમાં લોહીનો પ્રવાહ સુધારવા અને ભવિષ્યમાં થતી ગંઠાવાનું જોખમ ઘટાડવા માટે કમ્પ્રેશન સ્ટોકિંગ્સ પહેરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
ક્યારે અદ્યતન સારવારની જરૂર પડી શકે છે?
ડૉ. અક્ષય કાશીદના મતે, જો ગંઠાઈ મોટી હોય, ઝડપથી વિસ્તરતી હોય, અથવા ફેફસામાં જવાનું જોખમ ઊભું કરે તો અદ્યતન સારવાર જરૂરી બની શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, કેથેટર-નિર્દેશિત થ્રોમ્બોલાયસિસનો ઉપયોગ કરીને ગંઠાને ઓગાળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, જ્યાં દવા સીધી નસમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. કેટલાક દર્દીઓ ખાસ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને ગંઠાને દૂર કરવા માટે મિકેનિકલ થ્રોમ્બેક્ટોમી જેવી ન્યૂનતમ આક્રમક પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થાય છે. જે દર્દીઓ લોહી પાતળા કરનારા લઈ શકતા નથી અથવા વારંવાર ગંઠાઈ જવાનું જોખમ ધરાવતા હોય છે, તેમના માટે ગંઠાને ફેફસાં સુધી પહોંચતા અટકાવવા માટે ઇન્ફિરિયર વેના કાવા (IVC) ફિલ્ટર દાખલ કરી શકાય છે. ઓપન સર્જરી ભાગ્યે જ જરૂરી હોય છે અને તે ફક્ત ચોક્કસ, ગંભીર કિસ્સાઓમાં જ કરવામાં આવે છે.
કાર્ડિયોલોજિસ્ટ્સ માને છે કે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કોઈપણ શારીરિક પ્રવૃત્તિ ન કરવી અને પછી આખા સપ્તાહના અંતે આરામ કરવો એ સ્વસ્થ જીવનશૈલી નથી. શરીરને દરરોજ સક્રિય રાખવું, લાંબા સમય સુધી બેસવાનું ટાળવું અને કોઈપણ અસામાન્ય લક્ષણો માટે તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લેવી એ લોહીના ગંઠાવાનું અને તેની સાથે સંકળાયેલી ગંભીર ગૂંચવણોને રોકવાના સૌથી અસરકારક રસ્તાઓ છે.
(ડિસ્કલેમર: અહીં આપેલી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે આપી રહ્યા છીએ. આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)
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