શરીરના આ ભાગોમાં દુ:ખાવો છે હાઈ કૉલેસ્ટ્રોલની નિશાની, અજરઅંદાજ બિલકુલ ન કરતા

કૉલેસ્ટ્રોલનું હાઈ લેવલ ઘણી બધી સમસ્યાઓ પેદા કરી શકે છે, જાણો તેને કન્ટ્રોલમાં રાખવા શું કરવું

કૉલેસ્ટ્રોલનું હાઈ લેવલ ઘણી બધી સમસ્યાઓ પેદા કરી શકે છે, જાણો તેને કન્ટ્રોલમાં રાખવા શું કરવું
કૉલેસ્ટ્રોલનું હાઈ લેવલ ઘણી બધી સમસ્યાઓ પેદા કરી શકે છે, જાણો તેને કન્ટ્રોલમાં રાખવા શું કરવું (FREEPIK)
Published : February 8, 2026 at 6:40 PM IST

શરીરમાં કૉલેસ્ટ્રોલનું સ્તર (ખાસ કરીને LDL) વધવાથી ધમનીઓમાં પ્લાક જમા થાય છે, જેનાથી તે સાંકડી થાય છે અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક અને અન્ય હૃદય રોગોનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. આ સ્થિતિ એથરોસ્ક્લેરોસિસ, કિડની રોગ અને ડાયાબિટીસ જેવી લાંબા ગાળાની સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. તેથી, આપણે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે આપણા કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ન વધે. આપણે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ કે ફક્ત વધુ વજનવાળા લોકો જ કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યાથી પીડાય છે, પરંતુ આ સાચું નથી; પાતળા લોકોમાં પણ કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધી શકે છે. તેથી, આપણે અગાઉથી સાવચેતી રાખવી જોઈએ.

ભલે ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ શરૂઆતમાં કોઈ લક્ષણો ન બતાવી શકે, પરંતુ કેટલાક લક્ષણો પાછળથી દેખાય છે. તેથી, આપણે સતર્ક રહેવું જોઈએ. નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે, જ્યારે કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર વધે છે, ત્યારે શરીરના અમુક ભાગોમાં દુ:ખાવો શરૂ થાય છે. તેને અવગણવી ન જોઈએ. આ અહેવાલમાં, ચાલો ડૉ. અક્ષર પાસેથી જાણીએ કે કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઊંચું હોય ત્યારે શરીરના કયા ભાગોમાં દુ:ખાવો થાય છે...

ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ શરીરના આ ભાગોમાં દુ:ખાવાનું કારણ બને છે

છાતીમાં દુ:ખાવો: બ્રિટિશ હાર્ટ ફાઉન્ડેશન અનુસાર, છાતીમાં દુ:ખાવો એ એવા લક્ષણોમાંનું એક છે જે કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઊંચું હોય ત્યારે દેખાઈ શકે છે. લોકો ઘણીવાર છાતીમાં દબાણ, ભારેપણું અથવા બળતરાને ગેસ સમજી લે છે. જો કે, આ ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. જો અવગણવામાં આવે તો, તે હૃદયમાં લોહીનો પ્રવાહ ઓછો કરી શકે છે અને હૃદય રોગ તરફ દોરી શકે છે.

હાથ અથવા ખભામાં દુ:ખાવો: ડાબા હાથમાં અથવા બંને હાથમાં દુ:ખાવો એ બીજું લક્ષણ છે. આ દુખાવો ધીમે ધીમે વિકસે છે. આ દુખાવો હૃદય પર વધતા દબાણને કારણે થાય છે. તેથી, તેને અવગણવું જોઈએ નહીં. શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેને ઓળખવું મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમને તમારા ડાબા હાથમાં અથવા બંને હાથમાં ધીમે ધીમે વધતો દુ:ખાવો અનુભવાય છે, તો તમારે ધ્યાન આપવું જોઈએ અને સાવચેત રહેવું જોઈએ. નહિંતર, તેને ગંભીર સમસ્યા ગણવી જોઈએ.

ચાલતી વખતે પગમાં દુ:ખાવો: એ જ રીતે, લાંબા સમય સુધી ચાલ્યા પછી પગમાં દુ:ખાવો થવો સામાન્ય છે. જો કે, જો તમને આરામ કરતી વખતે પણ નોંધપાત્ર દુ:ખાવો અથવા નિષ્ક્રિયતા આવે છે, તો તમારે સાવચેત રહેવું જોઈએ. આ પગમાં અવરોધિત ચેતાને કારણે હોઈ શકે છે. આ અવરોધ પગમાં દુ:ખાવો અને નિષ્ક્રિયતાનું કારણ બને છે.

પીઠનો દુ:ખાવો અને નિષ્ક્રિયતા: તમે તમારી ઉપલા અને મધ્ય પીઠમાં દુ:ખાવો અનુભવી રહ્યા છો. જો તમને તે વિસ્તારમાં પણ નિષ્ક્રિયતા અને જડતાનો અનુભવ થાય છે તો ધ્યાન આપો. ક્યારેક ક્યારેક માથાનો દુખાવો સામાન્ય રીતે ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી, પરંતુ જો તે વારંવાર થાય છે, તો તે સમસ્યાની નિશાની હોઈ શકે છે. તમારે તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

વારંવાર માથાનો દુ:ખાવો: માથાનો દુખાવો સામાન્ય છે અને તેના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. જો કે, જો તમને દરરોજ સવારે માથાનો દુ:ખાવો થાય છે, તો તે હોઈ શકે છે કે તમારા મગજને પૂરતો રક્ત પુરવઠો મળતો નથી. મગજમાં લોહીનો પ્રવાહ ઓછો થવાનું એક કારણ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર વધારે હોઈ શકે છે. તેથી, જો તમને સવારે માથાનો દુખાવો થાય છે, તો સાવચેત રહો અને ફક્ત ગોળી ખાઈને અથવા મલમ લગાવીને પીડાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં.

પેટમાં દુ:ખાવો અને પેટનું ફૂલવું: જ્યારે આપણા પાચન અંગોને પૂરતું લોહી મળતું નથી, ત્યારે પેટમાં એસિડિટી વધે છે. આપણે ઘણીવાર આને એક નાની પાચન સમસ્યા માનીએ છીએ. જો કે, ક્યારેક જ્યારે કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઊંચું હોય છે, ત્યારે એસિડિટી અને અન્ય પાચન સમસ્યાઓ સામાન્ય બની જાય છે. તેથી, આ લક્ષણોને ક્યારેય અવગણવા જોઈએ નહીં.

જડબામાં દુ:ખાવો: જડબામાં અથવા કાનની નજીકના સ્નાયુઓ કડક અને પીડાદાયક બની જાય છે. હૃદય રોગ અથવા ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોમાં આ પ્રકારનો દુ:ખાવો સામાન્ય છે, તેથી જો તમને તેનો અનુભવ થાય તો તમારે વધુ કાળજી લેવી જોઈએ.

ગરદનનો દુ:ખાવો: આ કેરોટિડ ધમનીના સાંકડા થવા સાથે સંકળાયેલ છે. આ સ્ટ્રોકનું જોખમ વધારે છે. તેથી, જો તમને તમારી ગરદનમાં જડતા અને દુખાવો થાય છે, તો તમારે તાત્કાલિક ધ્યાન લેવું જોઈએ. દુખાવો દિવસેને દિવસે વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. તેને ક્યારેય અવગણશો નહીં.

ધમનીઓમાં તીવ્ર અવરોધ હૃદય રોગ માટે એક મુખ્ય જોખમ પરિબળ છે. ક્યારેક, તે કોઈ લક્ષણો બતાવી શકતું નથી. જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો, આ સ્થિતિ ગંભીર અને જીવલેણ પણ બની શકે છે.

દુઃખદાયક શ્વાસ: જો તમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી છે અને શ્વાસ લેતી વખતે છાતીમાં જડતા અને દુખાવો થઈ રહ્યો છે, તો તેને અવગણશો નહીં. આ દુખાવો હૃદય અને ફેફસાંની રક્તવાહિનીઓમાં દબાણ વધવાને કારણે થાય છે. તેથી, સાવચેત રહો.

કઈ સાવચેતી રાખવી જોઈએ?

HbA1c અને લિપિડ પ્રોફાઇલ બંને પરીક્ષણો એકસાથે કરાવો.

પ્રોસેસ્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ અને બીજ તેલનું સેવન ઓછું કરો.

દરેક ભોજન પછી 20-30 મિનિટ ચાલો.

તમારે રાત્રે 11 વાગ્યા પહેલાં સૂઈ જવું જોઈએ.

સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ જરૂરી

તમારે ફક્ત વજન ઘટાડવું જ નહીં પણ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તમારી કમરનો ઘેરાવો ન વધે.

વારંવાર થતા દુ:ખાવાને અવગણશો નહીં.

શક્ય તેટલી વહેલી તકે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો શ્રેષ્ઠ છે.

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. આ સૂચનાઓનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

