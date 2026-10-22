સ્તન કેન્સર અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો: ગુજરાતમાં 30થી 50 વર્ષની મહિલાઓ સૌથી વધુ જોખમમાં, જાણો મેમોગ્રાફી કેમ જરૂરી
દર ત્રીજી મહિલા સ્તન કેન્સરથી પીડિત: અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ક્રીનિંગમાં લક્ષણો વગર પણ ગાંઠ જોવા મળી, સમયસર નિદાન જ બચાવશે જીવ. અમદાવાદથી મનોજ ખત્રીનો અહેવાલ.
Published : October 22, 2026 at 2:37 PM IST
અમદાવાદ: જો તમે અથવા તમારા પરિવારમાં કોઈ મહિલા 30 થી 35 કે 50 વર્ષની વયજૂથમાં છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઓક્ટોબર માસ સ્તન કેન્સર જાગૃક્તા તરીકે દેશભરમાં ઉજવાઇ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતની સ્થિતિ તપાસીએ તો રાજ્યમાં મહિલાઓમાં થતા કુલ કેન્સરના કિસ્સાઓમાં સ્તન કેન્સરનો હિસ્સો 31.2% સુધી પહોંચી ગયો છે. ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુટ (GCRI) અને ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર (GBRC) ના તાજેતરના રિપોર્ટમાં આ ચોંકાવનારી બાબત સામે આવી છે.
અમદાવાદ સહિતના શહેરી વિસ્તારોમાં સ્થિતિ એ છે કે, દર ત્રીજી કેન્સર પીડિત મહિલા સ્તન કેન્સરથી પીડિત છે. પરંતુ સ્તન કેન્સરની તપાસમાં ઉદાસિનતા જોવા મળી રહી છે. ઓક્ટોબર માસમાં જ સિવિલ હોસ્પિટલના રેડિયોલોજી વિભાગ દ્વારા કરાયેલા સ્ક્રીનિંગમાં એવી ઘણી મહિલાઓ સામે આવી છે. જેમને કોઈ જ લક્ષણો નહોતા છતાં સ્તનમાં ગાંઠ જોવા મળી હતી, અને કેટલીક મહિલાઓને બાયોપ્સીની સલાહ પણ આપવામાં આવી.
સિવિલ હોસ્પિટલનું સ્ક્રીનિંગ: લક્ષણો નહોતા છતાં 3% મહિલાઓમાં કેન્સરની શંકા
સિવિલ હોસ્પિટલના રેડિયોલોજી વિભાગના હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ ડૉ.શિતલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, ઓક્ટોબર માસના પહેલા ત્રણ સપ્તાહમાં 185 મહિલાઓની મેમોગ્રાફી તપાસ કરવામાં આવી છે. આ તપાસમાં કેટલાક ચોંકાવનારા પરિણામો સામે આવ્યા છે.
3% મહિલાઓ: જેમને કોઈ જ લક્ષણો નહોતા, તેમને ગાંઠ હોવાનું ખબર પડતા બાયોપ્સી કરાવવાની સૂચના આપી છે.
10% મહિલાઓ: ગાંઠના ચિહ્નો દેખાતા તેમને 6 મહિના પછી ફરી તપાસ કરાવવા કહેવાયું છે.
કેટલીક મહિલાઓને શંકા હતી પણ રિપોર્ટ નોર્મલ આવતા રાહત થઈ છે.
ડૉ. શિતલ પટેલે ઉમેર્યું કે, "185માંથી 4 દર્દીઓ ટકાવારીમાં ઓછા લાગે પણ એ ચાર દર્દીઓ માટે તો આ 100% બાબત છે. સ્ક્રીનિંગ એના માટે જ છે કે જેને કોઈ લક્ષણ નથી અને શરૂઆતમાં જ બીમારી પકડાઈ જાય. એકવાર ડાયગ્નોસ થઈ જાય પછી સ્ક્રીનિંગનો કોઈ રોલ નથી રહેતો."
મોટાભાગની મહિલાઓમાં એવો ડર હોય છે કે જો ગાંઠ નીકળશે તો બધી તપાસ અને સારવાર કરાવવી પડશે. પરંતુ જો કેન્સરનું નિદાન વહેલા તબક્કે એટલે કે પહેલા કે બીજા સ્ટેજમાં થઈ જાય, તો રિકવરીના ચાન્સ ખૂબ વધી જાય છે. અમુક કેન્સરના વિશિષ્ટ જીન્સ કે પ્રકાર એવા હોય છે જે વહેલા ડાયગ્નોસ થઈ જાય તો દર્દી 10 થી 20 વર્ષ સુધી સંપૂર્ણ સામાન્ય અને ડિસીઝ-ફ્રી જિંદગી જીવી શકે છે.
ગત વર્ષે રાજ્યમાં સંજીવની રથ અને સ્ક્રીનિંગ કેમ્પ દ્વારા 6,980 લાભાર્થીઓની ચકાસણી કરાઈ, જેમાંથી 6,106 મહિલાઓની તપાસમાં 86 શંકાસ્પદ કેસ GCRI ખાતે રિફર કરાયા છે. આ ઉપરાંત 3,080 મહિલાઓને સેલ્ફ-બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશનની તાલીમ અપાઈ છે અને 1,181 દર્દીઓને કૃત્રિમ સ્તન પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે.
કોણે અને ક્યારે તપાસ કરાવવી?
30 વર્ષથી વધુ વયની મહિલાઓ: નિયમિતપણે જાતે જ સ્તનની તપાસ કરવી.
40 વર્ષથી વધુ વયની મહિલાઓ: દર વર્ષે ડિજિટલ મેમોગ્રાફી કરાવવી જોઈએ.
40 વર્ષથી ઓછી વયની મહિલાઓ: જો પરિવારમાં માતા, બહેન, માસી કે પિતરાઇને સ્તન કેન્સરની હિસ્ટ્રી હોય તો તેમણે પણ વહેલી મેમોગ્રાફી કરાવવી જોઈએ.
યોગ્ય સમયે કરાવેલી એક નાની તપાસ તમને અને તમારા પરિવારને મોટી ચિંતામાંથી બચાવી શકે છે. મહિલાઓને સ્તન કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીથી સુરક્ષિત રાખવા માટે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા એક સરાહનીય પહેલ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત સામાન્ય રીતે ખર્ચાળ ગણાતો મેમોગ્રાફીનો રિપોર્ટ હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સંપૂર્ણપણે વિનામૂલ્યે કરી આપવામાં આવી રહ્યો છે.
આ કેમ્પના પ્રારંભિક માત્ર 3 સપ્તાહમાં જ 185 મહિલાઓએ તેનો લાભ લીધો છે અને સત્તાધિશોની અપેક્ષા મુજબ આ સપ્તાહમાં વધુ 30થી 40 મહિલાઓ આનો લાભ લેશે. જો તમે અથવા તમારા પરિવારની કોઈ મહિલા આ વયજૂથમાં આવે છે, તો કોઈપણ સંકોચ કે ડર વગર આ સુવિધાનો લાભ લેવો જોઇએ. યાદ રાખો, ડર કે અજાણ્પણામાં રહેવા કરતા સમયસરનું જાગૃત પગલું જ તમારું સાચું રક્ષણ છે. આજની થોડી સાવચેતી કાલની સ્વસ્થ અને ખુશહાલ જિંદગીની ખાતરી આપે છે.
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