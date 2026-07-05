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પિતા બનવા માગતા હોવ તો હમણાં જ છોડી દેજો આલ્કોહૉલ, તમારા બાળકનું ભવિષ્ય થઈ શકે છે બરબાદ

તમારી પીવાની આદત તમારા સ્વાસ્થ્યની સાથે-સાથે તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્યને પણ ગંભીર રીતે અસર કરી શકે છે

તમારી પીવાની આદત તમારા સ્વાસ્થ્યની સાથે-સાથે તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્યને પણ ગંભીર રીતે અસર કરી શકે છે
તમારી પીવાની આદત તમારા સ્વાસ્થ્યની સાથે-સાથે તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્યને પણ ગંભીર રીતે અસર કરી શકે છે (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 7:27 PM IST

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ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર મળતા જ આખો પરિવાર માતા અને ગર્ભમાં રહેલા બાળકની સુરક્ષા તથા આરોગ્ય અંગે ખૂબ જ ચિંતિત થઈ જાય છે. પરિવારના સભ્યો ગર્ભવતી મહિલાની ખાસ કાળજી રાખે છે અને તેના આહાર તેમજ શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ પર બારીક નજર રાખે છે. તેમ છતાં, જો નવજાત શિશુને કોઈ નાની-મોટી આરોગ્ય સમસ્યા થાય, તો સમાજ ઘણીવાર તેનો દોષ માત્ર માતાને જ આપે છે. ઘણી વખત તેના ખોરાક, કપડાંની પસંદગી અથવા સંભાળમાં થયેલી કોઈપણ ખામી માટે તેને જ જવાબદાર માનવામાં આવે છે.

પરંતુ ઘણા લોકો એ વાત સમજી શકતા નથી કે બાળક અને ગર્ભમાં વિકસતા ભ્રૂણના આરોગ્ય માટે પિતાની જીવનશૈલી અને આદતો પણ માતાના સ્વાસ્થ્ય જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે.

તબીબી સંશોધન દર્શાવે છે કે, પિતાને દારૂ પીવાની આદત હોય તો તેનો ગર્ભમાં રહેલા બાળક પર પણ ગંભીર પ્રભાવ પડી શકે છે. ગર્ભધારણ પહેલાં પિતા દ્વારા દારૂનું સેવન કરવાથી ભ્રૂણના વિકાસ અને તેના ચહેરાની રચના પર અસર થઈ શકે છે, તેમજ જન્મજાત હૃદયરોગનું જોખમ પણ વધી શકે છે. દારૂની અસર શુક્રાણુઓ (સ્પર્મ) પર ઘણા અઠવાડિયા સુધી રહી શકે છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને, ચાલો જાણીએ કે પોતાના બાળકોના ઉજ્જવળ અને સ્વસ્થ ભવિષ્ય માટે દરેક પુરુષે કઈ બાબતો જાણવી જરૂરી છે.

પિતાની દારૂ પીવાની આદતનો થનારા બાળક પર પ્રભાવ

સંશોધનો દર્શાવે છે કે જે પુરુષો લગ્ન પછી અથવા સંતાનની યોજના બનાવતી વખતે દારૂ પીવે છે, તેઓ પોતાના થનારા બાળકના આરોગ્ય માટે ગંભીર જોખમ ઊભું કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે ઘણા લોકો એવું માને છે કે માત્ર ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન માતા દારૂ પીવે તો જ બાળકને નુકસાન થાય છે. પરંતુ સંશોધન મુજબ, પિતાના દારૂના સેવનથી પણ ભ્રૂણના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. તબીબી ભાષામાં આ સ્થિતિને 'ફીટલ આલ્કોહોલ સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર (FASD)' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

બાળકો પર થતી અસર

દારૂ પીતા પિતાના સંતાનોમાં જન્મથી જ શારીરિક ખામીઓ અથવા અસામાન્યતાઓનું જોખમ વધી શકે છે. આવા બાળકોના ચહેરા અને જડબાની રચના સામાન્ય કરતાં અલગ હોઈ શકે છે, તેમજ તેમની આંખો પણ પ્રમાણમાં નાની હોઈ શકે છે.

આ ઉપરાંત, તેમને વિચારવાની, સમજવાની અને નવી બાબતો શીખવાની ક્ષમતામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મગજનો વિકાસ ધીમો થવો અને શીખવાની ક્ષમતા ઓછી હોવી જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળી શકે છે. આવા બાળકો ઘણીવાર અન્ય બાળકોની સરખામણીએ મોડું બોલવાનું શરૂ કરે છે.

તબીબી નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, દારૂનું સેવન કરતા પિતાના સંતાનોમાં જન્મજાત હૃદયરોગ અને પાચનતંત્ર સંબંધિત સમસ્યાઓનું જોખમ પણ વધુ રહે છે.

લગભગ 5 લાખ દંપતિઓ પર થયેલો અભ્યાસ

ચીનમાં 5 લાખથી વધુ દંપતિઓ પર કરવામાં આવેલા એક તબીબી અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું કે જો પિતા તેમની પત્ની ગર્ભવતી થાય તે પહેલાંના ત્રણ મહિનામાં દરરોજ 50 મિલીલીટરથી વધુ દારૂનું સેવન કરતા હોય, તો બાળકમાં જન્મજાત ખામી જેવી કે ફાટેલા હોઠ (ક્લેફ્ટ લિપ), જન્મજાત હૃદયરોગ અથવા જન્મથી જ આંતરડાં સંબંધિત સમસ્યાઓનું જોખમ વધી શકે છે. પિતા જેટલું વધુ દારૂ પીવે, બાળકના આરોગ્ય પર તેની અસર પણ એટલી જ ગંભીર થઈ શકે છે.

શરીરની અંદર શું થાય છે?

પુરુષોમાં દારૂનું સેવન શુક્રાણુઓ (સ્પર્મ સેલ્સ)ની આનુવંશિક (DNA) પ્રક્રિયાઓમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવી શકે છે. દારૂ શુક્રાણુઓમાં રહેલા RNA નામના અણુઓના સંતુલનને ખોરવી શકે છે. પરિણામે, ગર્ભમાં વિકસતો ભ્રૂણ યોગ્ય રીતે વિકાસ કરી શકતો નથી અને તેમાં વિવિધ પ્રકારની વિકૃતિઓ આવી શકે છે. જો વિકાસ પૂર્ણ થાય તો પણ બાળક જન્મજાત વિકલાંગતા સાથે જન્મી શકે છે. અભ્યાસ સૂચવે છે કે દારૂમાં રહેલા ઝેરી તત્ત્વોની અસર ભ્રૂણની રચના પહેલાં જ શુક્રાણુઓ પર થઈ શકે છે.

ઉંદરો પર થયેલો અભ્યાસ

અમેરિકાની ટેક્સાસ A&M યુનિવર્સિટીના સંશોધક માઇકલ ગોલ્ડિંગ દ્વારા ઉંદરો પર કરવામાં આવેલા એક પ્રયોગમાં, માદા ઉંદરો ગર્ભવતી થાય તે પહેલાં નર ઉંદરોને સતત દારૂ આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમના બચ્ચાઓની તપાસ કરતાં તેમના જડબાની રચનામાં ફેરફાર, નાની આંખો અને દાંત વચ્ચે વધુ અંતર જેવી અસામાન્યતાઓ જોવા મળી હતી. આ અભ્યાસ દર્શાવે છે કે દારૂના સેવનની અસરથી માનવમાં જોવા મળતા ફીટલ આલ્કોહોલ સિન્ડ્રોમ જેવા કેટલાક લક્ષણો પ્રાણી મોડેલમાં પણ જોવા મળ્યા.

પુરુષોએ શું કરવું?

જે દંપતિ સંતાનની યોજના બનાવી રહ્યા હોય, તેમણે પોતાની જીવનશૈલીમાં જરૂરી ફેરફારો કરવા જોઈએ. ખાસ કરીને, પુરુષોએ પત્ની ગર્ભવતી થાય તે પહેલાંના કેટલાક મહિના અગાઉથી જ દારૂનું સેવન સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવું જોઈએ. આ નાનો પરંતુ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આવનારી પેઢીને વધુ સ્વસ્થ બનાવવામાં અને જન્મજાત ખામીઓ અથવા કેટલીક આરોગ્ય સમસ્યાઓના જોખમને ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.

બાળકના નબળા આરોગ્ય માટે માત્ર મહિલાને જ જવાબદાર ઠેરવવી અથવા દોષ આપવો સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. થનારા બાળકના સ્વાસ્થ્યની જવાબદારી માતા અને પિતા બંનેની સમાન છે, તે સમજવું જરૂરી છે. તેથી પુરુષોએ પણ પોતાની જવાબદારી નિભાવતાં દારૂ પીવાની આદત છોડી સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવી જોઈએ, જેથી આવનારી પેઢીના આરોગ્યને વધુ સુરક્ષિત અને સારું બનાવી શકાય.

અભ્યાસ:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6876470/

https://vetmed.tamu.edu/news/press-releases/fathers-abstain-from-alcohol/

https://agrilifetoday.tamu.edu/2026/06/01/new-research-connects-fathers-alcohol-use-to-childrens-long-term-health/

https://jheor.org/post/2235-new-research-points-to-dad-s-drinking-as-a-significant-factor-in-fetal-alcohol-syndrome

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. જો કે, આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે.)

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TAGGED:

ALCOHOL CONSUMPTION
RISK OF BIRTH DEFECTS ACLOCHOL
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