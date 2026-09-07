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OMG / 11 વર્ષથી વાળ ખાતી હતી MBBSની વિદ્યાર્થિની! Endoscopy રિપોર્ટ જોઈને ડોક્ટરો ચોંક્યા

દિલ્હીની એક હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટોરોએ 20 વર્ષની MBBS વિદ્યાર્થિનીના પેટમાંથી 1.16 કિલોગ્રામ વજનનો વાળનો ગુચ્છો ઑપરેશનથી બહાર કાઢ્યો.

વાળ ખાતી હતી વિદ્યાર્થિની
વાળ ખાતી હતી વિદ્યાર્થિની (file photo)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 12:23 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હીથી ખરેખર એક આશ્ચર્યજનક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક 20 વર્ષીય MBBS વિદ્યાર્થીની છેલ્લા 11 વર્ષથી ગુપ્ત રીતે પોતાના જ વાળ ખાઈ રહી હતી. આ આદતને કારણે તેના પેટમાં આશરે 1.2 કિલોગ્રામ વજનનો એક વિશાળ અને ખતરનાક વાળની ગાંઠ એકઠી થઈ ગઈ. દ્વારકાની એક હોસ્પિટલના ડોકટરોએ એક જટિલ સર્જરી દ્વારા આ જીવલેણ ગાંઠને સફળતાપૂર્વક દૂર કર્યો. આ વિચિત્ર તબીબી સ્થિતિએ ડોકટરોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.

પેટમાં દુખાવો અને ઉલ્ટીથી શરુ થઈ પરેશાની

ડોકટરોના જણાવ્યા મુજબ, યુવતી છેલ્લા કેટલાક સમયથી પેટમાં તીવ્ર દુખાવો, ઉબકા અને વારંવાર ઉલટીઓથી પીડાતી હતી. વધુમાં, તેણી ભૂખ ન લાગવી, વજનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો અને સતત થાક અનુભવી રહી હતી. જ્યારે તેની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ, ત્યારે તેનો પરિવાર તેને સારવાર માટે દ્વારકાની મણિપાલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો હતો.

હોસ્પિટલમાં શારીરિક તપાસ કર્યા પછી, ડોકટરોને તેના પેટના ઉપરના ભાગમાં એક સખત, ગાંઠ જેવી ચીજ અનુભવાઈ. ત્યારબાદ તેઓએ અપર ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ એન્ડોસ્કોપી (Upper Gastrointestinal Endoscopy) કરવાનું નક્કી કર્યું. રિપોર્ટ જોઈને તો ડોકટરો પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. તેના પેટમાં વાળની એક મોટી ગાંઠ હતી, જેને તબીબી ભાષામાં 'ટ્રાઇકોબેઝોઅર' (Trichobezoar) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

જે-આકારની હતી ગાંઠ

મણિપાલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મિનિમલ એક્સેસ, બેરિયાટ્રિક, GI એન્ડ રોબોટિક સર્જરીના ચેરમેન ડૉ. સંદીપ અગ્રવાલે આ મામલે જાણકારી આપતા જણાવ્યું કે, આ ગાંઠ J-આકારની હતી. તે ખોરાકની નળી અને પેટથી નાના આંતરડાના શરૂઆતના ભાગ સુધી ફેલાયેલી હતી. ડૉક્ટરોએ જણાવ્યું કે, માનવ શરીર વાળ પચાવી શકતું નથી, તેથી વર્ષોથી ખાવામાં આવેલા વાળ ખોરાક સાથે ભળીને પેટમાં એકઠા થયા અને ધીમે ધીમે ઘન સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ ગયા. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર હતી કે, વાળની આ ભારે ગાંઠ પેટમાં મોટાભાગની જગ્યામાં ફેલાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે પેટમાં ગંભીર સોજો આવી ગયો હતો.

લૈપ્રોસ્કોપિક ટેકનિકથી બચાવાયો જીવ

ડૉ. સંદીપ અગ્રવાલે સમજાવ્યું કે શરૂઆતમાં, ડૉક્ટરોએ એન્ડોસ્કોપી દ્વારા આ ખતરનાક ગાંઠને તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો; જોકે, વાળનો આ ગુચ્છો એટલો મોટો અને ગાઢ હતો કે, એન્ડોસ્કોપ દ્વારા તેને સંપૂર્ણપણે બહાર કાઢવો અશક્ય હતો. પેટની અંદર ખૂબ જ ઓછી જગ્યા બચી હતી, અને પેટની અંદરની પરતના ફાટી જવાનો કે ઈજા થવાનો મોટો ભય હતો. ત્યાર બાદ, ડૉક્ટરોની ટીમે લેપ્રોસ્કોપિક ગાઈડન્સની મદદ લેવાનો નિર્ણય કર્યો. પેટની નાની ચીરફાડ દ્વારા સુરક્ષિત રીતે પેટની પરતને બચાવતા આ વિશાળકાય હેરબૉલને સંપૂર્ણ રીતે બહાર કાઢવામા આવ્યો.

નિષ્ણાતોના મતે, વારંવાર વાળ ચાવવાની અથવા ખાવાની માનસિક અને વ્યવહારિક આદતને 'ટ્રાઇકોફેગિયા' (Trichophagia) કહેવામાં આવે છે. ઘણીવાર લોકો આ પ્રકારના વ્યવહારને શરુઆતમાં કોઈ મોટી ચિકિત્સીય સમસ્યા તરીકે નથી ઓળખી શકતા અને ન તો ડૉક્ટરો સામે તેનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ જ કારણ છે કે વાળના આ ગુચ્છા ચુપચાપ ઘણા વર્ષો સુધી પેટમાં વધતા રહે છે અને અંદરો અંદર ગંભીર જોખમ બની જાય છે. ડૉ. અગ્રવાલે જણાવ્યું કે આવો કેસ લાંબા સમય સુધી એટલા માટે છુપાયેલો રહે છે કારણ કે દર્દી તેને ડૉક્ટર સાથે શેર કરવામા ખચકાટ કરે છે.

વિદ્યાર્થિની જોખમથી બહાર

સફળ સર્જરી બાદ વિદ્યાર્થિનીના પેટ સાથે જોડાયેલી તમામ સમસ્યાઓ હવે દૂર થઈ રહી છે. તેની ભૂખમાં સુધારો થયો છે અને તેણે સામાન્ય રીતે ભોજન કરવાનું શરુ કરી દીધું છે. આ સફળ સારવાર બાદ તેનું વજન પણ ધીરે-ધીરે વધવા લાગ્યું છે અને તેણે પોતાનો અભ્યાસ પણ શરુ કરી દીધો છે. ડૉક્ટરોનું કહેવું છે કે આ પ્રકારની સર્જરી ફક્ત શારીરિક જટિલતાને દૂર કરે છે, પણ આ બીમારીથી સંપૂર્ણ રીતે છૂટકારો મેળવવા માટે 'ટ્રાઇકોફેગિયા' (Trichophagia) જેવી આદતની ઓળખ કરવી અને દર્દીને ઉચિત મનોવૈજ્ઞાનિક સહાય આપવી પણ એટલી જ જરૂરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આ સમસ્યાનો બીજીવાર સામનો ના કરવો પડે.

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