કેન્સરના દર્દીઓની ઉંમર બમણી કરી શકે છે આ નવી દવા, એન્ડવાન્સ્ડ અને મેટાસ્ટેજિક સ્ટેજમાં ખૂબ અસરદાર
સ્વાદુપિંડના કેન્સરની સારવારમાં એક નવી એક્સપરિમેન્ટલ દવા-ડારોવાસર્ટિબે એડવાન્સ્ડ અથવા મેટાસ્ટેટિક ખૂબ જ આશાસ્પદ પરિણામો દર્શાવ્યા છે
Published : June 2, 2026 at 3:57 PM IST
પેન્ક્રિયાટિક કેન્સરનો ઉલ્લેખ જ ઘણા લોકોના દિલમાં ભય પેદા કરે છે. આનું કારણ એ છે કે આ રોગનું નિદાન થવામાં ઘણીવાર ઘણો સમય લાગે છે, અને જ્યારે તેનું નિદાન થાય ત્યાં સુધીમાં તે આખા શરીરમાં ફેલાઈ ચૂક્યું હોય છે. આ જ કારણસર, તેને "સાયલન્ટ કિલર" પણ કહેવામાં આવે છે. દર વર્ષે, લાખો લોકો આ રોગનો ભોગ બને છે. જો કે, વ્યાપક માહિતીનો અભાવ અને લક્ષણોને અવગણવાની વૃત્તિ ઘણીવાર સારવારમાં વિલંબ થઈ જાય છે.
જણાવી દઈએ કે, સ્વાદુપિંડ આપણા શરીરના સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગોમાંનું એક છે. તેના પ્રાથમિક કાર્યોમાં આવશ્યક ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન કરવું અને શરીરમાંથી હાનિકારક પદાર્થોને દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે, એવી પ્રક્રિયાઓ જે આપણા અસ્તિત્વ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, સ્વાદુપિંડનું કેન્સર સ્વાદુપિંડના કોષોમાં અનિયંત્રિત અને અસામાન્ય ફેરફારોથી ઉદ્ભવે છે. આ સ્થિતિ ત્યારે થાય છે જ્યારે સ્વાદુપિંડના કોષો પરિવર્તનમાંથી પસાર થાય છે, ઝડપથી વધે છે અને ટ્યૂમર બનાવે છે.
પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર (સ્વાદુપિંડનું કેન્સર) એક અત્યંત ખતરનાક અને જીવલેણ રોગ છે. તેની સારવાર મુખ્યત્વે કેન્સરના તબક્કા, ગાંઠના કદ અને દર્દીના એકંદર સ્વાસ્થ્ય પર આધાર રાખે છે. છતાં, તાજેતરના એક મોટા તબીબી અભ્યાસ (મે-જૂન 2026 માં હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો) એ દર્દીઓ અને ડોકટરો બંને માટે આશાનું નવું કિરણ પ્રગટાવ્યું છે. આ વિકાસને તબીબી સમુદાયમાં "ઐતિહાસિક ટર્નિંગ પૉઈન્ટ" માનવામાં આવી રહ્યો છે. ચાલો આપણે આ નવા સંશોધન અને સંકળાયેલ દવાઓનું વધુ વિગતવાર જાણીએ...
તાજેતરમાં, અમેરિકન સોસાયટી ઑફ ક્લિનિકલ ઓન્કોલૉજી (ASCO 2026) ની બેઠકમાં ડેરાક્સોમેરાસિબ (જેને RMC-6236 તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) નામની નવી દવાના ક્લિનિકલ ટ્રાયલના પરિણામો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ દવા રિવોલ્યુશન મેડિસિન નામની કંપની દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી. સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે, RAS જીન મ્યૂટેશનને કારણે થતા જીવલેણ કેન્સરની સારવારમાં આ દવાને એક મોટી સફળતા તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહી છે. આ નવી ટાર્ગેટેડ દવાએ કેન્સરની સારવારના ક્ષેત્રમાં નવી અને નોંધપાત્ર આશા જગાવી છે.
સંશોધકોએ વધુમાં અહેવાલ આપ્યો હતો કે RASolute 302 ફેઝ III ટ્રાયલમાં - જે અદ્યતન અથવા મેટાસ્ટેટિક સ્વાદુપિંડના કેન્સરવાળા દર્દીઓ પર હાથ ધરવામાં આવી હતી - એવું જોવા મળ્યું હતું કે પ્રમાણભૂત કીમોથેરાપી મેળવતા દર્દીઓ માટે સરેરાશ જીવિત રહેવાનો સમય 6.7 મહિના હતો, જ્યારે ડેરાક્સોમેરાસિબથી સારવાર કરાયેલા દર્દીઓ માટે સરેરાશ જીવિત રહેવાનો સમય 13.2 મહિના હતો. ડેરાક્સોમેરાસિબ એક ઓરલ દવા છે જે સ્વાદુપિંડના કેન્સરમાં ગાંઠના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપતા 'RAS(ON)' પ્રોટીનને અવરોધિત કરીને કાર્ય કરે છે.
ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેનારા 500 લોકોમાંથી લગભગ એક તૃતીયાંશ ભાગમાં, ગાંઠનું કદ 30 ટકા કે તેથી વધુ ઘટ્યું. કેટલાક દર્દીઓમાં, જે કેન્સર લીવરમાં મેટાસ્ટેસાઇઝ થયું હતું તે 50 ટકા સુધી ઘટ્યું. આ દવાએ પરંપરાગત કીમોથેરાપીની તુલનામાં વધુ સારી સહનશીલતા દર્શાવી હતી, અને ગંભીર આડઅસરોના ઓછા કિસ્સાઓ જોવા મળ્યા હતા.
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ નવી દવાએ કેન્સરના દર્દીઓના આયુષ્યને નોંધપાત્ર રીતે લંબાવ્યું છે અને તેની આડઅસરો કીમોથેરાપીની તુલનામાં ઘણી ઓછી અને વધુ વ્યવસ્થાપિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે આ આધુનિક અભિગમ પરંપરાગત કીમોથેરાપીથી મૂળભૂત રીતે અલગ છે. જ્યારે કીમોથેરાપી સમગ્ર શરીરમાં સ્વસ્થ અને કેન્સરગ્રસ્ત કોષો બંનેને અસર કરે છે, ત્યારે આ "સ્માર્ટ" દવાઓ ફક્ત કેન્સરને ચલાવવા માટે જવાબદાર ચોક્કસ આનુવંશિક પરિવર્તનોને સીધી અને ચોક્કસ રીતે લક્ષ્ય બનાવે છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે દર્દીઓને ઘણી ઓછી પીડાદાયક આડઅસરો સહન કરવી પડે છે.
સ્વાદુપિંડના કેન્સરના 90 ટકાથી વધુ કિસ્સાઓમાં, પરિવર્તિત પ્રોટીન (KRAS/RAS જનીન સાથે સંકળાયેલ) ગાંઠોના ઝડપી વિકાસને સરળ બનાવે છે. દાયકાઓ સુધી, વૈજ્ઞાનિકો આ પ્રક્રિયાને રોકી શક્યા ન હતા અને તેને "અન-ડ્રગેબલ" માનતા હતા - એટલે કે દવાથી તેની સારવાર કરી શકાતી નથી. આ નવી દવા "મોલેક્યુલર ગ્લૂ" ની જેમ કાર્ય કરે છે, જે આ પરિવર્તિત પ્રોટીનને અસરકારક રીતે અવરોધે છે. સઘન નસમાં કીમોથેરાપીની જરૂર પડવાને બદલે, તે દરરોજ એકવાર લેવામાં આવતી એક સરળ મૌખિક ગોળી છે. પરિણામે, દર્દીઓના જીવનની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો છે.
