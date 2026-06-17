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જો મોઢાના ચાંદા બે અઠવાડિયામાં મટતા નથી? તો તેને સામાન્ય સમજવાની ભૂલ ના કરતા, થઈ થકે છે આ ગંભીર બીમારી

AMS 2025ના અભ્યાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, વૈશ્વિક કુલ કેસોમાં ત્રીજા ભાગના ભારતમાં, પુરુષોમાં સૌથી સામાન્ય કેન્સર, મુંબઈના સિનિયર કેન્સર સર્જન ડૉ. પરમેશ ભાઈની ચેતવણી.

જો મોઢાના ચાંદા બે અઠવાડિયામાં મટતા નથી, તો થઈ જાઓ સાવધાન
જો મોઢાના ચાંદા બે અઠવાડિયામાં મટતા નથી, તો થઈ જાઓ સાવધાન (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 7:22 PM IST

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હૈદરાબાદ : આપણામાંથી ઘણાને ક્યારેક મોઢાના ચાંદાની તકલીફ થતી હોય છે. મસાલેદાર ખોરાક, આકસ્મિક રીતે જીભ કે હોઠ પર બટકું ભરાઈ જવાથી અથવા વિટામિનની ઉણપથી થતા આ ચાંદા સામાન્ય રીતે થોડા દિવસોમાં જાતે મટી જાય છે. પરંતુ કેન્સર નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે જો મોઢાના ચાંદા 2 અઠવાડિયા પછી પણ મટતા ન હોય, તો તેને નજીવા ગણીને અવગણવા જોઈએ નહીં. ઇન્ડિયન નેશનલ એકેડેમી ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (NAMS 2025) ના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વૈશ્વિક સ્તરે મોઢાના કેન્સરના સૌથી વધુ કેસ ભારતમાં છે, જે વિશ્વભરના કુલ કેસોનો એક તૃતીયાંશ હિસ્સો ધરાવે છે અને પુરુષોમાં તે સૌથી સામાન્ય કેન્સર છે.

મુંબઈની એક હોસ્પિટલના સિનિયર કેન્સર સર્જન ડૉ. પરમેશ ભાઈ જણાવે છે કે લાંબા સમય સુધી મટવામાં નિષ્ફળ રહેતા મોઢાના ચાંદા મૌખિક કેન્સરનું પ્રારંભિક લક્ષણ હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે તણાવ, નબળી મૌખિક સ્વચ્છતા કે અપચાને કારણે થતા ચાંદા ઘરગથ્થુ ઉપચાર કે આરામથી મટી જતા હોય છે. પરંતુ જો અલ્સર બે અઠવાડિયાથી વધુ ચાલુ રહે – ભલે તે પીડારહિત હોય કે સતત બળતરા કરતું હોય – તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. ખાસ કરીને તમાકુનો ઉપયોગ કરતા લોકો (ધૂમ્રપાન કે ચાવવાના સ્વરૂપમાં) માટે આ જોખમ વધારે છે.

ભારતીયો માટે જોખમનું કારણ પાન, ગુટખા અને તમાકુ ચાવવા જેવી આદતો છે. દારૂ સાથે આ આદતો મોંના અસ્તરને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે. અયોગ્ય દાંતની સફાઈ અને દાંતના સતત ઘસારાને કારણે પણ જોખમ વધે છે. સારવાર ન કરાવવામાં આવે તો ચેપ મોંના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ શકે છે, જેનાથી ચાવવામાં, ગળવામાં અને બોલવામાં ગંભીર તકલીફ ઊભી થઈ શકે છે.

મોઢાના ચાંદા ઉપરાંત કેન્સરના અન્ય પ્રારંભિક લક્ષણો પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. જેમાં સતત ખરાબ શ્વાસ (બ્રશ કર્યા પછી પણ), પેઢામાંથી અચાનક લોહી નીકળવું અથવા દાંત ઢીલા થવા, મોંની અંદર સફેદ કે લાલ ધબ્બા દેખાવા, ગરદન અથવા મોંના ભાગમાં સોજો અને દુખાવો, અવાજમાં અચાનક ફેરફાર કે બોલવામાં મુશ્કેલીનો સમાવેશ થાય છે. કોઈ પણ ફેરફાર દેખાય તો તાત્કાલિક દંત ચિકિત્સક અથવા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. જો નાનો ઘા હશે તો દવાથી મટી જશે, નહીંતર ડૉક્ટર બાયોપ્સી અને સીટી સ્કેન જેવી તપાસ દ્વારા કેન્સરની વહેલી ઓળખ કરી શકશે.

પ્રારંભિક તબક્કે રોગ પકડાઈ જાય તો ચહેરાના મહત્વપૂર્ણ ભાગોને નુકસાન વિના સંપૂર્ણ સારવાર શક્ય છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે તમાકુ અને દારૂ જેવી આદતો સંપૂર્ણપણે છોડી દેવી અને દર 6 મહિને દાંતની તપાસ કરાવવી એ સૌથી અસરકારક બચાવ છે. મોઢાના ચાંદા જે જાતે મટતા નથી તેની સમયસર સારવાર લેવી એ સમજદારી છે.

(ડિસક્લેમર: અહીં આપેલી માહિતી વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ અને નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે, કોઈપણ ઉપાય અપનાવતા પહેલા ડૉક્ટરની સલાહ જરૂર લો.)

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