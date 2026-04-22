આ ઝાડના બીજ પીવાના પાણીમાંથી દૂર કરે છે માઇક્રોપ્લાસ્ટિક, અભ્યાસમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
બ્રાઝિલ યુનિવર્સિટીના સંશોધનમાં ક્ષારયુક્ત પાણીમાં તો સરગવાનો અર્ક રાસાયણિક પદાર્થો કરતાં પણ વધુ અસરકારક સાબિત થયો.
By ANI
Published : April 22, 2026 at 8:25 PM IST
વોશિંગ્ટન DC: વૈજ્ઞાનિકોએ એક મહત્વપૂર્ણ શોધમાં જાણવા મળ્યું છે કે સરગવાના બીજ પાણીમાંથી માઇક્રોપ્લાસ્ટિક કણોને બહાર કાઢવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. આ વનસ્પતિ આધારિત અર્ક પ્લાસ્ટિકના કણોને એકઠા કરી દે છે જેથી તેમને ગાળીને અલગ કરવાનું સરળ બને છે. કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં તો તેણે પરંપરાગત રસાયણો કરતાં પણ વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. આ ઓછા ખર્ચનો અને કુદરતી ઉપાય ખાસ કરીને નાના સમુદાયો માટે સ્વચ્છ પીવાના પાણીની દિશામાં એક ક્રાંતિકારી પગલું સાબિત થઈ શકે છે.
બ્રાઝિલના સાઓ જોસ ડોસ કેમ્પસ સ્થિત સાઓ પાઉલો સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી (આઈસીટી-યુનેસ્પ) ના સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે મોરિંગા ઓલિફેરા, જે સામાન્ય રીતે સરગવો અથવા વ્હાઇટ અકેશિયા તરીકે ઓળખાય છે, તે પાણીમાંથી માઇક્રોપ્લાસ્ટિક દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
આ તારણો અમેરિકન કેમિકલ સોસાયટીના જર્નલ 'એસીએસ ઓમેગા'માં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. સરગવો ભારતની મૂળ વનસ્પતિ છે અને ઘણા ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારોમાં સારી રીતે ઉગે છે. તેના પાંદડા અને બીજ પોષક મૂલ્યને કારણે ખોરાક તરીકે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. વૈજ્ઞાનિકો વર્ષોથી પાણી શુદ્ધિકરણમાં તેની સંભવિત ભૂમિકા માટે બીજ પર સંશોધન કરી રહ્યા છે.
સરગવાના બીજનો અર્ક રાસાયણિક ટ્રીટમેન્ટ જેવું જ પ્રદર્શન કરે છે
આ અભ્યાસના પ્રથમ લેખિકા ગેબ્રિયલ બાટિસ્ટાએ જણાવ્યું કે, "અમે દર્શાવ્યું છે કે બીજમાંથી મેળવવામાં આવતો ખારાશવાળો અર્ક એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટની જેમ જ કાર્ય કરે છે, જેનો ઉપયોગ શુદ્ધિકરણ કેન્દ્રોમાં માઇક્રોપ્લાસ્ટિક ધરાવતા પાણીને જામી જવા (કોગ્યુલેશન) માટે થાય છે. વધુ ક્ષારયુક્ત પાણીમાં તો તેણે રાસાયણિક ઉત્પાદન કરતાં પણ વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું."
આ સંશોધનનું નેતૃત્વ પ્રોફેસર એડ્રિયાનો ગોન્સાલ્વેસ ડોસ રેઈસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે, "એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ અંગે અત્યાર સુધી એક જ ખામી જોવા મળી છે કે તેનાથી ઓગળેલા કાર્બનિક પદાર્થો વધે છે, જેને દૂર કરવાથી પ્રક્રિયા મોંઘી થઈ શકે છે. જોકે, નાના પાયે, જેમ કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અને નાના સમુદાયોમાં, આ પદ્ધતિનો ઓછા ખર્ચે અને કાર્યક્ષમ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે."
કોગ્યુલેશન માઇક્રોપ્લાસ્ટિકને દૂર કરવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે
આ સંશોધન ઈન-લાઈન ફિલ્ટરેશન પર કેન્દ્રિત હતું, જે એક એવી પદ્ધતિ છે જેમાં પાણીને પહેલા કોગ્યુલન્ટથી ટ્રીટ કરવામાં આવે છે અને પછી રેતીના ફિલ્ટરમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. આ અભિગમ ઓછી ટર્બિડિટી ધરાવતા પાણી માટે શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરે છે.
કોગ્યુલેશન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે કારણ કે માઇક્રોપ્લાસ્ટિક અને અન્ય પ્રદૂષકો નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જ ધરાવે છે. આના કારણે તેઓ એકબીજાથી દૂર ભાગે છે અને ગાળણ દરમિયાન સરળતાથી પકડાતા નથી. સરગવાના મીઠાના અર્ક (જે ઘરે બનાવી શકાય છે) અને એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ જેવા કોગ્યુલન્ટ આ ચાર્જને નિષ્ક્રિય કરે છે. પરિણામે, કણો એકબીજા સાથે ચોંટી જાય છે અને મોટા ગૃપ બનાવે છે જેને સરળતાથી દૂર કરી શકાય છે.
માઇક્રોપ્લાસ્ટિકયુક્ત પાણી પર પ્રયોગશાળા પરીક્ષણો
પદ્ધતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે, ટીમે નળના પાણીમાં પોલિવિનાઇલ ક્લોરાઇડ (PVC)ના માઇક્રોપ્લાસ્ટિક ઉમેર્યા. PVCની પસંદગી કરવામાં આવી કારણ કે તે માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે સૌથી હાનિકારક પ્લાસ્ટિકમાંનું એક માનવામાં આવે છે. દૂષિત પાણીને ત્યારબાદ જાર ટેસ્ટ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને કોગ્યુલેશન અને ફિલ્ટરેશનમાંથી પસાર કરવામાં આવ્યું. બંને ટ્રીટમેન્ટમાં માઇક્રોપ્લાસ્ટિક દૂર કરવાના સમાન સ્તરો જોવા મળ્યા.
વાસ્તવિક જળસ્ત્રોતોમાં સરગવાનું પરીક્ષણ
સંશોધકો હવે સાઓ જોસ ડોસ કેમ્પોસને પાણી પૂરું પાડતી પરાઇબા ડો સુલ નદીમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવેલા પાણી પર સરગવાના બીજના અર્કનું પરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. પ્રોફેસર રેઈસે તારણ આપતા કહ્યું કે, "એલ્યુમિનિયમ અને આયર્ન આધારિત કોગ્યુલન્ટ્સના ઉપયોગ અંગે નિયમનકારી ચકાસણી અને આરોગ્યની ચિંતાઓ વધી રહી છે. તેથી ટકાઉ વિકલ્પોની શોધ તીવ્ર બની છે." આ તારણો સરગવાને પીવાના પાણીમાં માઇક્રોપ્લાસ્ટિક ઘટાડવા માટે એક આશાસ્પદ વિકલ્પ તરીકે પ્રકાશિત કરે છે.
